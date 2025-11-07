2025. november 7. péntek Rezső
Berlin, Németország - 2020. január 9: A német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) üres plenáris üléstermének belseje. Középen a német címer (sas, úgynevezett Bundesadler). Eredetileg Paul Wallot építette, Sir Norman Foster terve
Világ

Még mindig köhög a német gazdaság: brutálisan romolhatnak Magyarország kilátásai is?

Pénzcentrum
2025. november 7. 15:42

Tovább szűkült Németország külkereskedelmi többlete 2025 szeptemberében, a vártnál erőteljesebb importnövekedés miatt.

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) előzetes adatai szerint a szezonálisan kiigazított export 1,4%-kal nőtt havi szinten, elérve a 131,1 milliárd eurót, míg az import 3,1%-kal ugrott meg, 115,9 milliárd euróra. Ennek eredményeként a havi kereskedelmi többlet 15,3 milliárd euróra csökkent az augusztusi 16,9 milliárd és az egy évvel korábbi 18,0 milliárd euróhoz képest - számolt be róla az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eredmény elmaradt a közgazdászok várakozásaitól, akik nagyjából változatlan, 16,9 milliárd eurós többletre számítottak. 2025 első kilenc hónapjában az összes export 1,18 billió eurót ért el, ami 0,7%-os növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest, míg az import erőteljesebben, 4,8%-kal nőtt, elérve az 1,03 billió eurót.

Míg a német export szerény növekedést mutatott – 2,0%-kal emelkedett 2024 szeptemberéhez képest – az importvolumen határozottabban, 4,8%-kal nőtt éves összehasonlításban. Az adatok arra utalnak, hogy a belföldi kereslet ellenállóképességet mutat, miközben a globális kereslet vegyes képet mutat.

Kapcsolódó cikkeink:

Az EU-n kívüli országokból származó import jelentősen, 5,2%-kal nőtt havi szinten. Különösen Kínából – az ország legnagyobb beszállítójától – 6,1%-kal emelkedett az import havi szinten, elérve a 14,6 milliárd eurót. Az Egyesült Államokból származó import még erőteljesebben, 9,0%-kal nőtt, 8,7 milliárd euróra, míg az Egyesült Királyságból importált áruk 20%-kal, 3,6 milliárd euróra ugrottak.

Eközben az USA-ba irányuló export öt hónapnyi csökkenés után 11,9%-kal nőtt havi szinten, elérve a 12,2 milliárd eurót, azonban még mindig 7,4%-kal elmaradt a 2024. szeptemberi szinttől, tükrözve a Trump-vámok tartós hatásait. Az Egyesült Királyságba irányuló export szintén erőteljes, 7,1%-os növekedést mutatott, elérve a 7,0 milliárd eurót, míg a Kínába irányuló szállítmányok 2,2%-kal csökkentek 6,7 milliárd euróra, ami 11,9%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinttől.

Németország kereskedelmi többletét továbbra is nagyrészt az EU-n belüli kereskedelem táplálja. Az EU-tagállamokba irányuló export 2,5%-kal nőtt, elérve a 74,3 milliárd eurót, míg az ezekből az országokból származó import kisebb mértékben, 1,2%-kal emelkedett, 59,3 milliárd euróra. Az euróövezeten belül az export 1,4%-kal nőtt, míg az import 0,7%-kal csökkent, tovább növelve a többletet.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Carsten Brzeski, az ING globális makrogazdasági vezetője szerint a szeptemberi kereskedelmi adatok "további bizonyítékot jelentenek a német gazdaság nyár utáni kis mértékű fellendülésére", de figyelmeztetett, hogy az export növekedése túl szerény ahhoz, hogy szélesebb körű fellendülést jelezzen. Brzeski kiemelte, hogy a német exportvolumenek még mindig a 'Felszabadulás napja' előtti szintek alatt vannak, és jóval elmaradnak a 2025. márciusi adatoktól.

Rámutatott Németország exportszerkezetének mélyebb strukturális változásaira is, kiemelve az Egyesült Államokkal és Kínával folytatott kereskedelem csökkenő részarányát. Az USA-ba irányuló export a szeptemberi közel 12%-os havi növekedés ellenére most már csak a német összes export 9,5%-át teszi ki – szemben az egy évvel korábbi 10,5%-kal. Kína részesedése még meredekebben, 5%-ra csökkent, szemben a járvány előtti évek közel 8%-ával.

Előretekintve figyelmeztetett, hogy a német exportőrök továbbra is jelentős kihívásokkal néznek szembe. "Az amerikai vámok továbbra is nyomást gyakorolnak az exportra, és valószínűleg csak az elkövetkező hónapokban mutatják majd meg teljes hatásukat" – mondta Brzeski, hozzátéve, hogy "sok képzelőerő kell" ahhoz, hogy az export a közeljövőben ismét a német növekedés kulcsfontosságú motorjává váljon.
Címlapkép: Getty Images
