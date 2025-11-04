Meglepő húzásra készül Donald Trump: hamarosan tényleg béke jöhet?

Trump felére csökkenti a fentanillal kapcsolatos vámokat Kínával szemben, miután új munkacsoportot hoztak létre a szintetikus opioid elleni küzdelemre - írta a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök a második ciklusa elején még 20%-os vámokat vetett ki kínai árukra, hogy Pekinget a fentanil-kereskedelem elleni fellépésre kényszerítse. A múlt héten azonban, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában, Trump beleegyezett, hogy felére csökkenti ezeket a vámokat egy új "konszenzus" fejében.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a megállapodás részleteit egy új kétoldalú munkacsoport fogja kidolgozni. Ez a lépés feléleszti azt a kommunikációs csatornát, amelyet Kína támogat, de a republikánus törvényhozók régóta bírálnak, mondván, hogy Peking csak időhúzásra használja ezeket a munkacsoportokat.

A döntés egyben elmozdulást jelent a Trump-adminisztráció korábbi álláspontjától is, amely szerint a büntető intézkedések addig maradnak érvényben, amíg Peking nem bizonyítja, hogy fellép a fentanil-ellátási láncok ellen.

"Az adminisztráció jelentős kompromisszumokat kötött a Kínával és a kábítószer-ellenes küzdelemmel kapcsolatos álláspontjában azzal, hogy most elfogadja egy munkacsoport létrehozását" - mondta Henrietta Levin, aki korábban Joe Biden Nemzetbiztonsági Tanácsának Kína-igazgatója volt.

Levin szerint egy ilyen munkacsoport még hozhat eredményeket, de Kína az elmúlt évtizedben már legalább háromszor "eladta" a kábítószer-ellenes együttműködést az Egyesült Államoknak Trump és Biden alatt is. "Felmerül a kérdés, hányszor adhatják el nekünk ugyanazt a félszívvel tett kötelezettségvállalást" - tette hozzá.

A Trump-adminisztráció tisztviselői szerint ezúttal az új mechanizmus eredményorientált lesz, nem csupán egy fórum a fentanilról való párbeszédre. A kínai tisztviselők határozottan védik saját eredményeiket a fentanil ügyében, amely az amerikai túladagolásos halálesetek vezető oka, és azzal vádolják Washingtont, hogy "zsarolásra" használja a kérdést.

Kína kevés részletet árult el a fentanillal kapcsolatos megállapodásról. A külügyminisztérium közleménye a Trump-Hszi találkozóról nem is említette a fentanilt, a kereskedelmi minisztérium pedig csak annyit közölt, hogy a két fél "konszenzusra jutott" a fentanillal kapcsolatos kábítószer-ellenes együttműködésről.

A Biden-korszakban létrehozott amerikai-kínai kábítószer-ellenes munkacsoport gyorsan felbomlott, amikor Trump idén vámokat vezetett be. JD Vance, aki akkor szenátor volt, most pedig Trump alelnöke, 2023-ban más republikánus törvényhozókkal együtt bírálta a Biden-adminisztrációt, amiért feloldotta a Kínával szembeni szankciókat a fentanilról szóló tárgyalások érdekében.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselője, Jamieson Greer a Fox Business Newsnak elmondta, hogy az USA továbbra is fenntart 10%-os vámokat Kínával szemben a fentanil miatt. "Még mindig van befolyásunk ebben a kérdésben, hogy biztosítsuk, a kínaiak betartják kötelezettségeiket" - mondta Greer.

A vámok újbóli bevezetése azonban veszélyeztethetné a Trump és Hszi között létrejött szélesebb körű, ingatag kereskedelmi fegyverszünetet, és a kereskedelmi feszültségek kiújulása megkérdőjelezhetné Trump esetleges áprilisi kínai látogatását.