Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Elképesztő következménye lehet Donald Trump és Hszi-Csin Ping találkozójának: ez mindent átírhat
Trump és Xi Jinping csütörtökön találkoznak először személyesen 2019 óta, hogy megpróbálják rendezni a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségeket és elkerülni egy globális kereskedelmi háborút - írta a The Guardian.
A szöuli APEC-csúcstalálkozó margóján sorra kerülő megbeszélés előtt mindkét fél képviselői már dolgoznak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás körvonalain. Trump szerdán bizakodóan nyilatkozott, kijelentve: "Azt hiszem, nagyszerű találkozónk lesz Kína elnökével, és sok problémát meg fogunk oldani."
A tárgyalások egyik központi témája a ritkaföldfémek kérdése lesz. Kína ellenőrzi a világ ritkaföldfém-bányászatának mintegy 70%-át és feldolgozási kapacitásának több mint 90%-át. Peking nemrég szigorította a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportját, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.
Az előzetes, Kuala Lumpurban tartott tárgyalásokon Peking látszólag beleegyezett, hogy egy évre elhalasztja az új exportkorlátozásokat, valószínűleg cserébe azért, hogy Washington befagyasztja az új chipexport-korlátozásokat. Ez mindkét gazdaság számára előnyös megállapodás lenne.
Trump más lehetőségeket is keres a ritkaföldfémek biztosítására. Kedden a japán miniszterelnökkel, Sanae Takaichivel megállapodást írt alá a ritkaföldfémek és más ásványi anyagok bányászatának és feldolgozásának biztosításáról.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll. Trump áprilisban 100%-os vámokat helyezett kilátásba a kínai árukra, válaszul a ritkaföldfém-korlátozásokra, de most úgy tűnik, ezek a vámok elkerülhetők lesznek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szeptember 25-én az átlagos kínai vám az amerikai exportra 32,6% volt, míg az átlagos amerikai vám a kínai exportra 57,6%. Áprilisban mindkét oldalon a vámok meghaladták a 130%-ot.
Bonnie Glaser, a German Marshall Fund Indo-csendes-óceáni programjának ügyvezető igazgatója szerint "mindkét vezető úgy látja, hogy ő és országa nagyon erős pozícióban van", de hozzátette: "Mindketten el akarják kerülni a visszatérést a nagyon magas vámokhoz, amelyekkel az év elején fenyegették egymást."
A kereskedelmi kérdéseken túl Trump és Xi várhatóan megvitatják a fentanil ellenőrzését és véglegesítik a Madridban megkötött TikTok-megállapodást is.
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.