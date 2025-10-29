2025. október 29. szerda Nárcisz
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Donald Trump vámtervét és az Egyesült Államok fővárosát vizsgáló koncepció
Világ

Elképesztő következménye lehet Donald Trump és Hszi-Csin Ping találkozójának: ez mindent átírhat

Pénzcentrum
2025. október 29. 12:15

Trump és Xi Jinping csütörtökön találkoznak először személyesen 2019 óta, hogy megpróbálják rendezni a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségeket és elkerülni egy globális kereskedelmi háborút - írta a The Guardian.

A szöuli APEC-csúcstalálkozó margóján sorra kerülő megbeszélés előtt mindkét fél képviselői már dolgoznak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás körvonalain. Trump szerdán bizakodóan nyilatkozott, kijelentve: "Azt hiszem, nagyszerű találkozónk lesz Kína elnökével, és sok problémát meg fogunk oldani."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyalások egyik központi témája a ritkaföldfémek kérdése lesz. Kína ellenőrzi a világ ritkaföldfém-bányászatának mintegy 70%-át és feldolgozási kapacitásának több mint 90%-át. Peking nemrég szigorította a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportját, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

Az előzetes, Kuala Lumpurban tartott tárgyalásokon Peking látszólag beleegyezett, hogy egy évre elhalasztja az új exportkorlátozásokat, valószínűleg cserébe azért, hogy Washington befagyasztja az új chipexport-korlátozásokat. Ez mindkét gazdaság számára előnyös megállapodás lenne.

Trump más lehetőségeket is keres a ritkaföldfémek biztosítására. Kedden a japán miniszterelnökkel, Sanae Takaichivel megállapodást írt alá a ritkaföldfémek és más ásványi anyagok bányászatának és feldolgozásának biztosításáról.

A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll. Trump áprilisban 100%-os vámokat helyezett kilátásba a kínai árukra, válaszul a ritkaföldfém-korlátozásokra, de most úgy tűnik, ezek a vámok elkerülhetők lesznek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szeptember 25-én az átlagos kínai vám az amerikai exportra 32,6% volt, míg az átlagos amerikai vám a kínai exportra 57,6%. Áprilisban mindkét oldalon a vámok meghaladták a 130%-ot.

Bonnie Glaser, a German Marshall Fund Indo-csendes-óceáni programjának ügyvezető igazgatója szerint "mindkét vezető úgy látja, hogy ő és országa nagyon erős pozícióban van", de hozzátette: "Mindketten el akarják kerülni a visszatérést a nagyon magas vámokhoz, amelyekkel az év elején fenyegették egymást."

A kereskedelmi kérdéseken túl Trump és Xi várhatóan megvitatják a fentanil ellenőrzését és véglegesítik a Madridban megkötött TikTok-megállapodást is.
Címlapkép: Getty Images
#export #vám #világ #megállapodás #tárgyalás #donald trump #kína #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:22
13:15
13:03
12:54
12:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
6 napja
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
1 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
1 hete
Rejtélyes részletek a százhalombattai olajfinomító robbanása kapcsán: erre kevesen gondolhattak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 13:03
Minden második magyarnak van ilyen gyorskölcsöne: nem a bank adja, sokan vissza sem fizetik
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 12:45
Most érkezett Putyin bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Agrárszektor  |  2025. október 29. 12:28
Alig lehet megfékezni a bajt, ami rengeteg magyart érint: ez súlyos