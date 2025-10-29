Elképesztő következménye lehet Donald Trump és Hszi-Csin Ping találkozójának: ez mindent átírhat

Trump és Xi Jinping csütörtökön találkoznak először személyesen 2019 óta, hogy megpróbálják rendezni a két nagyhatalom közötti kereskedelmi feszültségeket és elkerülni egy globális kereskedelmi háborút - írta a The Guardian.

A szöuli APEC-csúcstalálkozó margóján sorra kerülő megbeszélés előtt mindkét fél képviselői már dolgoznak egy lehetséges kereskedelmi megállapodás körvonalain. Trump szerdán bizakodóan nyilatkozott, kijelentve: "Azt hiszem, nagyszerű találkozónk lesz Kína elnökével, és sok problémát meg fogunk oldani."

A tárgyalások egyik központi témája a ritkaföldfémek kérdése lesz. Kína ellenőrzi a világ ritkaföldfém-bányászatának mintegy 70%-át és feldolgozási kapacitásának több mint 90%-át. Peking nemrég szigorította a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportját, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

Az előzetes, Kuala Lumpurban tartott tárgyalásokon Peking látszólag beleegyezett, hogy egy évre elhalasztja az új exportkorlátozásokat, valószínűleg cserébe azért, hogy Washington befagyasztja az új chipexport-korlátozásokat. Ez mindkét gazdaság számára előnyös megállapodás lenne.

Trump más lehetőségeket is keres a ritkaföldfémek biztosítására. Kedden a japán miniszterelnökkel, Sanae Takaichivel megállapodást írt alá a ritkaföldfémek és más ásványi anyagok bányászatának és feldolgozásának biztosításáról.

A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll. Trump áprilisban 100%-os vámokat helyezett kilátásba a kínai árukra, válaszul a ritkaföldfém-korlátozásokra, de most úgy tűnik, ezek a vámok elkerülhetők lesznek.

Szeptember 25-én az átlagos kínai vám az amerikai exportra 32,6% volt, míg az átlagos amerikai vám a kínai exportra 57,6%. Áprilisban mindkét oldalon a vámok meghaladták a 130%-ot.

Bonnie Glaser, a German Marshall Fund Indo-csendes-óceáni programjának ügyvezető igazgatója szerint "mindkét vezető úgy látja, hogy ő és országa nagyon erős pozícióban van", de hozzátette: "Mindketten el akarják kerülni a visszatérést a nagyon magas vámokhoz, amelyekkel az év elején fenyegették egymást."

A kereskedelmi kérdéseken túl Trump és Xi várhatóan megvitatják a fentanil ellenőrzését és véglegesítik a Madridban megkötött TikTok-megállapodást is.