2025. november 4. kedd Károly
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cracked brick wall painted with a Ukrainian flag on the left and a Russian flag on the right. Ukraine
Világ

Érzékeny veszteséget szenvedtek az oroszok: durva ukrán támadás volt az éjjel, ezt találták el

Portfolio
2025. november 4. 15:23

Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat, és a terminál infrastruktúrája is komoly sérüléseket szenvedett - jelentette a Portfolio.

A hírek szerint november 2-án éjszaka az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) dróntámadást indított az oroszországi Krasznodarban található kikötői létesítmény ellen. A "Kém Dosszié" (Dosze Spiona) Telegram-csatorna információi szerint a műveletet 12 kamikaze drón bevetésével hajtották végre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támadás következményei a korábban becsültnél jóval súlyosabbnak bizonyultak. A "Nord" nevű kisebb méretű hajó teljesen megsemmisült, míg a panamai zászló alatt hajózó Pollux tartályhajón tűz keletkezett, fedélzetén 40 ezer tonna kőolajtermékkel.

Kapcsolódó cikkeink:

A libériai felségjelzésű Chai hajón szintén tűz ütött ki, veszélyeztetve a fedélzetén tárolt 56 ezer tonna kőolajszármazékot. A rakomány nélkül a kikötőben horgonyzó bahamai Coast Buster és az orosz Szaturn is találatot kapott a támadás során.

A kikötői infrastruktúra sem maradt sértetlen: egy szállítóvezeték megrongálódott, valamint több kikötői berendezés is jelentős károkat szenvedett. A terminál helyreállítása várhatóan jelentős erőforrásokat és időt igényel majd.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #ukrajna #oroszország #világ #olaj #drón #támadás #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #kőolaj #kikötő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:25
16:16
16:00
15:53
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
2025. november 4.
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
2025. november 4.
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
NAPTÁR
Tovább
2025. november 4. kedd
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
6 napja
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
4
5 napja
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
5 napja
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Private Banking
olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 16:00
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
Pénzcentrum  |  2025. november 4. 15:53
Itt az első fecske: legendás légitársaság húzza le a rolót, 66 év után búcsúznak az utasoktól
Agrárszektor  |  2025. november 4. 15:27
Olyan vihar lett Magyarországon, amilyenre 44 éve nem volt példa