Érzékeny veszteséget szenvedtek az oroszok: durva ukrán támadás volt az éjjel, ezt találták el

Súlyos csapás érte a Rosznyeft tulajdonában lévő tuapszei olajterminált egy ukrán dróntámadás során. A legfrissebb információk szerint öt hajó szenvedett jelentős károkat, és a terminál infrastruktúrája is komoly sérüléseket szenvedett - jelentette a Portfolio.

A hírek szerint november 2-án éjszaka az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) dróntámadást indított az oroszországi Krasznodarban található kikötői létesítmény ellen. A "Kém Dosszié" (Dosze Spiona) Telegram-csatorna információi szerint a műveletet 12 kamikaze drón bevetésével hajtották végre.

A támadás következményei a korábban becsültnél jóval súlyosabbnak bizonyultak. A "Nord" nevű kisebb méretű hajó teljesen megsemmisült, míg a panamai zászló alatt hajózó Pollux tartályhajón tűz keletkezett, fedélzetén 40 ezer tonna kőolajtermékkel.

A libériai felségjelzésű Chai hajón szintén tűz ütött ki, veszélyeztetve a fedélzetén tárolt 56 ezer tonna kőolajszármazékot. A rakomány nélkül a kikötőben horgonyzó bahamai Coast Buster és az orosz Szaturn is találatot kapott a támadás során.

A kikötői infrastruktúra sem maradt sértetlen: egy szállítóvezeték megrongálódott, valamint több kikötői berendezés is jelentős károkat szenvedett. A terminál helyreállítása várhatóan jelentős erőforrásokat és időt igényel majd.