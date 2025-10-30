Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát

Az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna a háború egyik legnagyobb dróntámadását hajtotta végre Oroszország területei ellen. A támadások Moszkvát, valamint számos orosz megyét is érintettek, írja a Portfolio.

Az éjszaka folyamán Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Oroszország ellen. Az orosz légvédelmi erők 170 robotrepülőgépet lőttek le.

A legtöbb drónt a határ menti régiókban semmisítették meg: 21-et Voronyezs, 14-et Rosztov, 10-et Kurszk megyében. A légvédelem aktívan működött a megszállt Krím és Belgorod térségében is.

Oroszország belső területei közül Moszkvát érte az egyik leglátványosabb támadás. A főváros térségében összesen 9 drónt lőttek le, ebből 6-ot közvetlenül a metropolisz légterében.

A támadások más régiókat is érintettek, többek között Tula, Nyizsnij Novgorod, Kaluga, Rjazan, Lipetszk, Orjol és Novgorod megyéket. Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem közölt adatokat arról, hány drón juthatott át a védelmi rendszeren, és milyen károkat okozhattak.