A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Titokzatos moszkvai üzenet miatt fújták le a Trump–Putyin csúcsot Budapesten
Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti csúcstalálkozóját az Egyesült Államok lemondta, miután Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Az USA azután mondta le a találkozót, hogy az orosz külügyminisztérium egy memorandumot küldött Washingtonnak, amelyben megerősítette korábbi követeléseit az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban. Ezt követően feszült telefonbeszélgetésre került sor Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között - írta a Financial Times.
Az orosz követelések között szerepelt területi engedmények, az ukrán fegyveres erők jelentős csökkentése és garanciák arra, hogy Ukrajna soha nem csatlakozhat a NATO-hoz. Rubio a beszélgetés után tájékoztatta Trumpot, hogy Moszkva nem mutat hajlandóságot a tárgyalásra.
Trump "nem volt lenyűgözve az orosz állásponttól", nyilatkozta egy, az ügyet ismerő forrás. A budapesti csúcstalálkozó lemondása figyelemreméltó fordulatot jelent az amerikai politikában, mindössze néhány nappal azután, hogy Trump látszólag Putyin felé hajlott, többek között azzal, hogy elvetette az Ukrajna nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal való felfegyverzésének ötletét.
Az amerikai tisztviselők már korábban is kételkedtek abban, hogy a további tárgyalások Oroszországgal eredményesek lehetnek, hacsak Moszkva nem változtat álláspontján. Különösen Lavrov hajlíthatatlansága volt szembetűnő, aki hasonlóan kompromisszumképtelen megjegyzéseket tett egy rövid, feszült találkozón Rubióval szeptemberben New Yorkban.
Bár Trump azt mondta, hogy október 16-i telefonbeszélgetése Putyinnal "nagyon produktív" volt, az orosz elnök bosszantotta amerikai kollégáját azzal, hogy Moszkva állítólagos harctéri sikereit dicsérte a kelet-ukrajnai Kupjanszk város és az Oszkil folyó közelében.
A budapesti csúcstalálkozó lemondása után Trump ismét fokozta a nyomást Moszkvára: szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtermelőjével szemben, és bírálta Putyint, amiért nukleáris fegyvereket tesztel ahelyett, hogy béketárgyalásokat folytatna.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
