2025. október 30. csütörtök Alfonz
15 °C Budapest
Leeuwarden, Hollandia - 2018. április 19: A lengyel légierő MiG-29 Fulcrum vadászrepülőgépe leszállás közben a Leeuwarden légibázison.
Világ

Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!

Pénzcentrum
2025. október 30. 15:16

Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.

A lengyel hadsereg szerdán közölte, hogy lengyel vadászgépek kedden is elfogtak egy orosz repülőgépet, amely felderítő küldetést hajtott végre a Balti-tenger nemzetközi légterében - tudósított a Reuters.

"Ma MiG-29-esek fogtak el egy orosz felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett" - mondta Kosiniak-Kamysz, hozzátéve, hogy az eset nagyon hasonlított a keddi incidenshez.

A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága később részletesebb tájékoztatást adott az X közösségi platformon: "2025. október 30-án, 9 óra előtt a lengyel légierő készültségi MiG-29-es vadászgéppárja a héten újabb elfogást hajtott végre egy Il-20-as orosz felderítő repülőgép ellen, amely a Balti-tenger felett repült."

"A repülőgép, amely bejelentett repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel repült a nemzetközi légtérben, elfogásra, azonosításra került, majd kikísérték a felelősségi területről. Lengyel légtérsértés nem történt."

A NATO keleti szárnyán lévő országok fokozott készültségben vannak a potenciális légtérsértések miatt, különösen szeptember óta, amikor három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, napokkal azután, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.
Címlapkép: Getty Images
#európa #oroszország #világ #lengyelország #repülőgép #hadsereg #nato #vadászgép #légtérsértés #védelmi minisztérium

