A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Forr a levegő Európa felett: elfogtak egy orosz gépet!
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt - jelentette be Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.
A lengyel hadsereg szerdán közölte, hogy lengyel vadászgépek kedden is elfogtak egy orosz repülőgépet, amely felderítő küldetést hajtott végre a Balti-tenger nemzetközi légterében - tudósított a Reuters.
"Ma MiG-29-esek fogtak el egy orosz felderítő repülőgépet a Balti-tenger felett" - mondta Kosiniak-Kamysz, hozzátéve, hogy az eset nagyon hasonlított a keddi incidenshez.
A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága később részletesebb tájékoztatást adott az X közösségi platformon: "2025. október 30-án, 9 óra előtt a lengyel légierő készültségi MiG-29-es vadászgéppárja a héten újabb elfogást hajtott végre egy Il-20-as orosz felderítő repülőgép ellen, amely a Balti-tenger felett repült."
"A repülőgép, amely bejelentett repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel repült a nemzetközi légtérben, elfogásra, azonosításra került, majd kikísérték a felelősségi területről. Lengyel légtérsértés nem történt."
A NATO keleti szárnyán lévő országok fokozott készültségben vannak a potenciális légtérsértések miatt, különösen szeptember óta, amikor három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét, napokkal azután, hogy több mint 20 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát.
Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Salva Papuasvili sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják.
Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország területét szerda este, négy drónt Moszkva térségében lőtt le a légvédelem.
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott egy potenciális kereskedelmi egyezmény keretrendszeréről, amelyet a két ország vezetői a héten esedékes találkozójukon vitatnak meg.
Nyolc magyar turistával a fedélzetén zuhant le egy kisrepülő Kenyában: részleteket közöltek a tragédiáról
A fedélzeten tartózkodó nyolc magyar, két német utas és a kétfős kenyai személyzet életét vesztette.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
-
