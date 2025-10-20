Véget ér az orosz gázkorszak Magyarországon? A miniszterek kimondták az ítéletet

Kína legfelsőbb vezetői Pekingben gyűlnek össze, hogy meghatározzák az ország következő évtizedre szóló céljait és törekvéseit.
Az uniós energiaügyi miniszterek elfogadták az orosz földgáz importjának fokozatos kivezetéséről szóló rendelettervezet tárgyalási álláspontját, amely a REPowerEU stratégia kulcsfontosságú eleme. A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.
Az Európai Unió Tanácsának energiaügyi miniszterei megállapodásra jutottak az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetését célzó rendelettervezet tárgyalási álláspontjáról. A jogszabálytervezet az EU orosz energiafüggőségének felszámolását célzó REPowerEU program központi elemét képezi - írja a Portfolio.
A Tanács álláspontja szerint a teljes importtilalom 2028. január 1-jétől lépne életbe, ami összhangban van az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ez jelentősen enyhébb az Európai Parlament múlt héten kialakított álláspontjánál, amely 2026. december 31-ét jelölte meg határidőként az orosz földgáz és kőolaj teljes importtilalmára.
A tanácsi javaslat értelmében a meglévő szerződések módosítása csak korlátozott esetekben engedélyezett, és nem eredményezhet mennyiségnövekedést – kivéve néhány tengerparttal nem rendelkező tagállam esetében, köztük Magyarországot, amely földrajzi adottságaira hivatkozva már korábban is haladékot kapott.
A Tanács a vám- és adminisztrációs terhek enyhítését is javasolja: a nem orosz eredetű gáz behozatalához egyszerűsített dokumentáció és engedélyezési eljárás lenne elegendő, míg az orosz gáz importjánál továbbra is részletes adatszolgáltatási kötelezettség maradna érvényben.
A gázimport előzetes engedélyezési rendszerét is differenciáltan szabályoznák: orosz gáz esetében legalább egy hónappal, nem orosz gáz esetében öt nappal a behozatal előtt kellene engedélyt kérni. A vegyes LNG-szállítmányoknál igazolni kellene az orosz és nem orosz gáz arányát, és csak a nem orosz komponens léphetne be az uniós piacra.
Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az előzetes engedélyezés alól mentesülnének a rendeletben meghatározott, megbízhatónak minősített országok. Emellett új ellenőrzési és értesítési mechanizmusokat vezetnének be az orosz gáz EU-n keresztüli, tranzitálással álcázott belépésének megakadályozására.
A tagállamoknak nemzeti diverzifikációs tervet kell majd benyújtaniuk, amely bemutatja az orosz energiafüggőség csökkentésének módját. Ez alól mentesülhetnek azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt vagy olajat.
A Tanács pontosította a rendelet felmentési záradékát is, amely meghatározza, milyen ellátásbiztonsági vészhelyzetek indokolhatják ideiglenesen a tilalom vagy az engedélyezési kötelezettség feloldását. Ebben a kérdésben is enyhébb álláspontra helyezkedett a Tanács, míg az Európai Parlament teljesen eltörölné ezt a lehetőséget a kiskapuk elkerülése érdekében.
A következő lépésben a Tanács és az Európai Parlament megkezdi a tárgyalásokat a rendelet végleges szövegéről, amelyet várhatóan még az idei év vége előtt elfogadhatnak.
Óriási bajban a világ egyik legnagyobb gazdasága: nagyot rúgtak belé Trump vámjai, mindenki megihatja a levét
A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
Kiszivárgott, speciális jogokkal léphet be az EU-ba Ukrajna, Moldova, Montenegró: ezt már megvétózni sem lehet?
Egy javaslat szerint az EU-tagjelöltek teljes szavazati jog nélkül is csatlakozhatnának az Unióhoz.
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
