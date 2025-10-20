2025. október 20. hétfő Vendel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy harmincas éveiben járó olajmezői munkás egy hideg, napos, téli reggelen egy olaj- és gázfúrótelepen szivattyúzza le a vezetékeket.
Világ

Véget ér az orosz gázkorszak Magyarországon? A miniszterek kimondták az ítéletet

Pénzcentrum
2025. október 20. 16:46

Az uniós energiaügyi miniszterek elfogadták az orosz földgáz importjának fokozatos kivezetéséről szóló rendelettervezet tárgyalási álláspontját, amely a REPowerEU stratégia kulcsfontosságú eleme. A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.

Az Európai Unió Tanácsának energiaügyi miniszterei megállapodásra jutottak az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetését célzó rendelettervezet tárgyalási álláspontjáról. A jogszabálytervezet az EU orosz energiafüggőségének felszámolását célzó REPowerEU program központi elemét képezi - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Tanács álláspontja szerint a teljes importtilalom 2028. január 1-jétől lépne életbe, ami összhangban van az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ez jelentősen enyhébb az Európai Parlament múlt héten kialakított álláspontjánál, amely 2026. december 31-ét jelölte meg határidőként az orosz földgáz és kőolaj teljes importtilalmára.

A tanácsi javaslat értelmében a meglévő szerződések módosítása csak korlátozott esetekben engedélyezett, és nem eredményezhet mennyiségnövekedést – kivéve néhány tengerparttal nem rendelkező tagállam esetében, köztük Magyarországot, amely földrajzi adottságaira hivatkozva már korábban is haladékot kapott.

Kapcsolódó cikkeink:

A Tanács a vám- és adminisztrációs terhek enyhítését is javasolja: a nem orosz eredetű gáz behozatalához egyszerűsített dokumentáció és engedélyezési eljárás lenne elegendő, míg az orosz gáz importjánál továbbra is részletes adatszolgáltatási kötelezettség maradna érvényben.

A gázimport előzetes engedélyezési rendszerét is differenciáltan szabályoznák: orosz gáz esetében legalább egy hónappal, nem orosz gáz esetében öt nappal a behozatal előtt kellene engedélyt kérni. A vegyes LNG-szállítmányoknál igazolni kellene az orosz és nem orosz gáz arányát, és csak a nem orosz komponens léphetne be az uniós piacra.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az előzetes engedélyezés alól mentesülnének a rendeletben meghatározott, megbízhatónak minősített országok. Emellett új ellenőrzési és értesítési mechanizmusokat vezetnének be az orosz gáz EU-n keresztüli, tranzitálással álcázott belépésének megakadályozására.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A tagállamoknak nemzeti diverzifikációs tervet kell majd benyújtaniuk, amely bemutatja az orosz energiafüggőség csökkentésének módját. Ez alól mentesülhetnek azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt vagy olajat.

Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
EZ IS ÉRDEKELHET
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.

A Tanács pontosította a rendelet felmentési záradékát is, amely meghatározza, milyen ellátásbiztonsági vészhelyzetek indokolhatják ideiglenesen a tilalom vagy az engedélyezési kötelezettség feloldását. Ebben a kérdésben is enyhébb álláspontra helyezkedett a Tanács, míg az Európai Parlament teljesen eltörölné ezt a lehetőséget a kiskapuk elkerülése érdekében.

A következő lépésben a Tanács és az Európai Parlament megkezdi a tárgyalásokat a rendelet végleges szövegéről, amelyet várhatóan még az idei év vége előtt elfogadhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#energia #európai parlament #magyarország #európai unió #ukrajna #import #oroszország #portfolio #putyin #világ #földgáz #donald trump #energiaválság #háború #orosz-ukrán háború #szankciók #kőolaj #lantos csaba #energiaügyi minisztérium

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:15
17:04
16:46
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
3 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
5
3 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 16:04
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 15:03
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
Agrárszektor  |  2025. október 20. 16:33
Csúnyán elbánt az időjárás az ukránokkal: óriási a kár ennél a gyümölcsnél