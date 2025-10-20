Véget ér az orosz gázkorszak Magyarországon? A miniszterek kimondták az ítéletet

Az uniós energiaügyi miniszterek elfogadták az orosz földgáz importjának fokozatos kivezetéséről szóló rendelettervezet tárgyalási álláspontját, amely a REPowerEU stratégia kulcsfontosságú eleme. A Tanács álláspontja több ponton enyhébb az Európai Parlament javaslatainál, különösen a teljes importtilalom bevezetésének határidejét illetően.

Az Európai Unió Tanácsának energiaügyi miniszterei megállapodásra jutottak az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetését célzó rendelettervezet tárgyalási álláspontjáról. A jogszabálytervezet az EU orosz energiafüggőségének felszámolását célzó REPowerEU program központi elemét képezi - írja a Portfolio.

A Tanács álláspontja szerint a teljes importtilalom 2028. január 1-jétől lépne életbe, ami összhangban van az Európai Bizottság eredeti javaslatával. Ez jelentősen enyhébb az Európai Parlament múlt héten kialakított álláspontjánál, amely 2026. december 31-ét jelölte meg határidőként az orosz földgáz és kőolaj teljes importtilalmára.

A tanácsi javaslat értelmében a meglévő szerződések módosítása csak korlátozott esetekben engedélyezett, és nem eredményezhet mennyiségnövekedést – kivéve néhány tengerparttal nem rendelkező tagállam esetében, köztük Magyarországot, amely földrajzi adottságaira hivatkozva már korábban is haladékot kapott.

A Tanács a vám- és adminisztrációs terhek enyhítését is javasolja: a nem orosz eredetű gáz behozatalához egyszerűsített dokumentáció és engedélyezési eljárás lenne elegendő, míg az orosz gáz importjánál továbbra is részletes adatszolgáltatási kötelezettség maradna érvényben.

A gázimport előzetes engedélyezési rendszerét is differenciáltan szabályoznák: orosz gáz esetében legalább egy hónappal, nem orosz gáz esetében öt nappal a behozatal előtt kellene engedélyt kérni. A vegyes LNG-szállítmányoknál igazolni kellene az orosz és nem orosz gáz arányát, és csak a nem orosz komponens léphetne be az uniós piacra.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az előzetes engedélyezés alól mentesülnének a rendeletben meghatározott, megbízhatónak minősített országok. Emellett új ellenőrzési és értesítési mechanizmusokat vezetnének be az orosz gáz EU-n keresztüli, tranzitálással álcázott belépésének megakadályozására.

A tagállamoknak nemzeti diverzifikációs tervet kell majd benyújtaniuk, amely bemutatja az orosz energiafüggőség csökkentésének módját. Ez alól mentesülhetnek azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt vagy olajat.

A Tanács pontosította a rendelet felmentési záradékát is, amely meghatározza, milyen ellátásbiztonsági vészhelyzetek indokolhatják ideiglenesen a tilalom vagy az engedélyezési kötelezettség feloldását. Ebben a kérdésben is enyhébb álláspontra helyezkedett a Tanács, míg az Európai Parlament teljesen eltörölné ezt a lehetőséget a kiskapuk elkerülése érdekében.

A következő lépésben a Tanács és az Európai Parlament megkezdi a tárgyalásokat a rendelet végleges szövegéről, amelyet várhatóan még az idei év vége előtt elfogadhatnak.