Folyékony földgázszállító tartálykocsi a földgáz fogyasztókhoz történő szállítására.
Gazdaság

Gond van az orosz olajjal, földgázzal: váratlan bejelentést tett Lantos Csaba miniszter

Pénzcentrum
2025. október 20. 11:30

Az Energiaügyi Minisztérium frissített Nemzeti Energia- és Klímaterve hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.

Magyarország energiaellátásában továbbra is jelentős kockázati tényező az import magas részaránya, amely ellátásbiztonsági és árkockázatokat rejt magában - derül ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) aktualizált Nemzeti Energia- és Klímatervéből, melyet a 24.hu szemlézett. A dokumentum szerint a geopolitikai fejlemények következtében ezek a kockázatok az utóbbi időben felerősödtek.

A szakértők kiemelik, hogy prioritást élvez az ország önellátási képességének erősítése, valamint az energiaellátás forrás- és útvonaldiverzifikációja. Bár a nemzetközi hálózati összeköttetések kiépítése terén már történtek előrelépések, további intézkedések szükségesek az energiafüggetlenség erősítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez és a rugalmasabb energiarendszerek kialakításához.

A minisztériumi elemzés rámutat, hogy a magyar gazdaság erősen támaszkodik a kőolajra és földgázra, amelyek a végsőenergia-felhasználás mintegy 66 százalékát teszik ki, közel azonos arányban. Ezt a fosszilis energiafüggőséget súlyosbítja a 84-87 százalékos importkitettség. A jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a kőolajellátás biztonságának megerősítése.

"Az ország regionális kőolajtermék-ellátási funkciója miatt, az importfüggőségből eredő kockázatok kezelése, a kőolajellátás diverzifikálása, ezáltal a domináns beszállítónak – jelenleg az orosz partnernek – való kitettségből fakadó kockázat kivédése nemcsak Magyarország, de a régió érdeke is" – fogalmaz a jelentés.

A földgáz esetében is nyilvánvaló az importkitettség csökkentésének szükségessége, hiszen a hazai kitermelés mindössze a fogyasztás 15 százalékát fedezi, a fennmaradó részt pedig egyetlen forrásból, Oroszországból szerzi be az ország. A kockázatok kezelése érdekében a minisztérium célként jelöli meg az alternatív források elérhetőségének megteremtését, a földgázfogyasztás visszafogását az energiahatékonyság és a megújulók használatának növelésével, valamint a hazai kitermelés lehetőség szerinti fokozását.

Az EM álláspontja jelentősen eltér Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozataitól, aki szerint Magyarország földrajzi helyzete miatt lehetetlen leválni a keletről érkező vezetékes energiahordozókról. Hasonló véleményt fogalmazott meg Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója is, aki szerint "az orosz olaj alternatívájára csak havária helyzetben lehet szükség, és nem azért, mert máshonnan importálnánk kőolajat."

Címlapkép: Getty Images
#energia #gazdaság #oroszország #földgáz #orosz #olaj #lantos csaba #energiaügyi minisztérium #diverzifikáció #energiabiztonság

