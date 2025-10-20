Varga Mihály a parlament gazdasági bizottsága előtt ismertette a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos stratégiát.
Gond van az orosz olajjal, földgázzal: váratlan bejelentést tett Lantos Csaba miniszter
Az Energiaügyi Minisztérium frissített Nemzeti Energia- és Klímaterve hangsúlyozza, hogy az orosz energiafüggőség csökkentése és a diverzifikáció nemcsak Magyarország, hanem az egész régió stratégiai érdeke.
Magyarország energiaellátásában továbbra is jelentős kockázati tényező az import magas részaránya, amely ellátásbiztonsági és árkockázatokat rejt magában - derül ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) aktualizált Nemzeti Energia- és Klímatervéből, melyet a 24.hu szemlézett. A dokumentum szerint a geopolitikai fejlemények következtében ezek a kockázatok az utóbbi időben felerősödtek.
A szakértők kiemelik, hogy prioritást élvez az ország önellátási képességének erősítése, valamint az energiaellátás forrás- és útvonaldiverzifikációja. Bár a nemzetközi hálózati összeköttetések kiépítése terén már történtek előrelépések, további intézkedések szükségesek az energiafüggetlenség erősítéséhez, az importfüggőség mérsékléséhez és a rugalmasabb energiarendszerek kialakításához.
A minisztériumi elemzés rámutat, hogy a magyar gazdaság erősen támaszkodik a kőolajra és földgázra, amelyek a végsőenergia-felhasználás mintegy 66 százalékát teszik ki, közel azonos arányban. Ezt a fosszilis energiafüggőséget súlyosbítja a 84-87 százalékos importkitettség. A jelenlegi geopolitikai helyzetben különösen fontos a kőolajellátás biztonságának megerősítése.
"Az ország regionális kőolajtermék-ellátási funkciója miatt, az importfüggőségből eredő kockázatok kezelése, a kőolajellátás diverzifikálása, ezáltal a domináns beszállítónak – jelenleg az orosz partnernek – való kitettségből fakadó kockázat kivédése nemcsak Magyarország, de a régió érdeke is" – fogalmaz a jelentés.
A földgáz esetében is nyilvánvaló az importkitettség csökkentésének szükségessége, hiszen a hazai kitermelés mindössze a fogyasztás 15 százalékát fedezi, a fennmaradó részt pedig egyetlen forrásból, Oroszországból szerzi be az ország. A kockázatok kezelése érdekében a minisztérium célként jelöli meg az alternatív források elérhetőségének megteremtését, a földgázfogyasztás visszafogását az energiahatékonyság és a megújulók használatának növelésével, valamint a hazai kitermelés lehetőség szerinti fokozását.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az EM álláspontja jelentősen eltér Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozataitól, aki szerint Magyarország földrajzi helyzete miatt lehetetlen leválni a keletről érkező vezetékes energiahordozókról. Hasonló véleményt fogalmazott meg Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója is, aki szerint "az orosz olaj alternatívájára csak havária helyzetben lehet szükség, és nem azért, mert máshonnan importálnánk kőolajat."
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett.
Erősödött a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2025. 42. hetéből.
Nagy erőkkel kutatja át a hivatal a magyar szőlőket: ezt keresik - Sok helyen már ráakadtak, nem voltak boldogok
Több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, a hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
Úgy veszik most az aranyat, ezüstöt a befektetők, mintha nem lenne holnap - Mégis, mitől ijedtek meg ennyire?
A keresletet az Egyesült Államok és Kína között eszkalálódó vámvitából, valamint a geopolitikai kockázatokból fakadó befektetői bizonytalanság hajtja.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
A világjárvány idején sokan a globalizáció végét vizionálták, ám a számok mást mutatnak: a nemzetközi kereskedelem soha nem volt ilyen élénk.
Több százezren még mindig nem újították meg postai meghatalmazásukat – a Posta most új határidőt szabott, de nem érdemes halogatni.
Az euróövezet éves inflációs rátája szeptemberben 2,2 százalékra emelkedett az augusztusi 2,0 százalékról.
A gödi Samsung üzem körül kialakult jogi ügy már a koreai kormányt is mozgósította – diplomáciai lépésekre is szükség lehet a megoldáshoz.
Sokkoló forgatókönyv látott napvilágot: ez történne, ha nem tartanák meg a Sziget Fesztivált 2026-ban
A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése a Sziget Fesztivál potenciális 2026-os elmaradásának többdimenziós gazdasági kockázatait vizsgálja.
A BUX csütörtökön még 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel 103 065,51 ponton zárt 14,0 milliárd forintos forgalom mellett.
2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt.
Az euró hét órakor 389,89 forinton állt, magasabban a szerda esti 389,52 forintnál.
A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.
A Fitch Ratings frissített elemzésében lefelé módosította Magyarország gazdasági növekedési kilátásait, miközben a költségvetési hiány csak 2027-ben csökkenhet 4 százalék alá.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.