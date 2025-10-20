2025. október 20. hétfő Vendel
A Fehér Ház déli pázsitja.
Világ

Meglepő lépésre készül Donald Trump: kegyetlen diktátorral találkozna az amerikai elnök, mit akarhat tőle?

Pénzcentrum
2025. október 20. 17:45

Az amerikai elnök által küldött kormányzati tisztviselők zárt körben tárgyalnak egy lehetséges Trump-Kim Dzsongun találkozóról az elnök novemberi ázsiai útja során, bár sokan kételkednek a megvalósulásában.

A források szerint még nem kezdődött el a komoly logisztikai tervezés, ami egy ilyen találkozóhoz szükséges lenne. Ráadásul hiányoznak a Washington és Phenjan közötti kommunikációs csatornák, amelyek Trump első elnöksége alatt időnként működtek. Az amerikai elnök korábbi, idén küldött megkeresésére sem érkezett válasz, mert az észak-koreaiak nem fogadták el a levelet - írja a CNN.

A Fehér Ház jelenleg sokkal inkább a Hszi Csin-ping kínai elnökkel való találkozó megszervezésére összpontosít a növekvő kereskedelmi feszültségek miatt. Trump azonban nyilvánosan és magánbeszélgetésekben is kifejezte vágyát, hogy találkozzon észak-koreai kollégájával.

Az elnök érdeklődését a Kim Dzsongunnal való esetleges találkozó iránt Li Dzsemjong dél-koreai elnök augusztusi washingtoni látogatása keltette fel. Li hivatalosan meghívta Trumpot a dél-koreai APEC-találkozóra, és felvetette, hogy ez jó alkalom lehetne egy Kim Dzsongunnal való találkozóra.

Trump nyitott volt az ötletre, és ígéretet tett, hogy megvizsgálja a lehetőséget. "Megteszem, és tárgyalásokat folytatunk. Szeretne velem találkozni" - mondta Trump az észak-koreai vezetőről. "Várjuk a vele való találkozást, és javítani fogjuk a kapcsolatokat."

Kim Dzsongun a múlt hónapban az észak-koreai parlament előtt tartott beszédében szintén nyitottságot mutatott a Trumppal való találkozóra. "Személyesen még mindig jó emlékeim vannak Trump amerikai elnökről" - mondta Kim. "Ha az USA felhagy a nukleáris leszerelés iránti üres megszállottságával, és a valóság elismerése alapján békés együttélésre törekszik Észak-Koreával, nincs okunk arra, hogy ne üljünk le az USA-val."

A helyzet azonban megváltozott a 2019-es panmindzsoni találkozó óta. A két Korea közötti kapcsolatok akkor sokkal melegebbek voltak. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint jelenleg nincs folyamatban kommunikáció Dél- és Észak-Korea között egy esetleges észak-koreai-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.

Bár a Fehér Ház biztonsági csapatai két alkalommal is jártak Dél-Koreában helyszíneket felderíteni Trump érkezése előtt, egyik út sem érintette a panmindzsoni területet, ami arra utal, hogy a 2019-es csúcstalálkozó megismétlése egyelőre nincs napirenden.
Címlapkép: Getty Images
