A kínai gazdaság növekedése 4,8%-ra lassult a július-szeptemberi negyedévben, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb üteme.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: kegyetlen diktátorral találkozna az amerikai elnök, mit akarhat tőle?
Az amerikai elnök által küldött kormányzati tisztviselők zárt körben tárgyalnak egy lehetséges Trump-Kim Dzsongun találkozóról az elnök novemberi ázsiai útja során, bár sokan kételkednek a megvalósulásában.
A források szerint még nem kezdődött el a komoly logisztikai tervezés, ami egy ilyen találkozóhoz szükséges lenne. Ráadásul hiányoznak a Washington és Phenjan közötti kommunikációs csatornák, amelyek Trump első elnöksége alatt időnként működtek. Az amerikai elnök korábbi, idén küldött megkeresésére sem érkezett válasz, mert az észak-koreaiak nem fogadták el a levelet - írja a CNN.
A Fehér Ház jelenleg sokkal inkább a Hszi Csin-ping kínai elnökkel való találkozó megszervezésére összpontosít a növekvő kereskedelmi feszültségek miatt. Trump azonban nyilvánosan és magánbeszélgetésekben is kifejezte vágyát, hogy találkozzon észak-koreai kollégájával.
Az elnök érdeklődését a Kim Dzsongunnal való esetleges találkozó iránt Li Dzsemjong dél-koreai elnök augusztusi washingtoni látogatása keltette fel. Li hivatalosan meghívta Trumpot a dél-koreai APEC-találkozóra, és felvetette, hogy ez jó alkalom lehetne egy Kim Dzsongunnal való találkozóra.
Trump nyitott volt az ötletre, és ígéretet tett, hogy megvizsgálja a lehetőséget. "Megteszem, és tárgyalásokat folytatunk. Szeretne velem találkozni" - mondta Trump az észak-koreai vezetőről. "Várjuk a vele való találkozást, és javítani fogjuk a kapcsolatokat."
Kim Dzsongun a múlt hónapban az észak-koreai parlament előtt tartott beszédében szintén nyitottságot mutatott a Trumppal való találkozóra. "Személyesen még mindig jó emlékeim vannak Trump amerikai elnökről" - mondta Kim. "Ha az USA felhagy a nukleáris leszerelés iránti üres megszállottságával, és a valóság elismerése alapján békés együttélésre törekszik Észak-Koreával, nincs okunk arra, hogy ne üljünk le az USA-val."
A helyzet azonban megváltozott a 2019-es panmindzsoni találkozó óta. A két Korea közötti kapcsolatok akkor sokkal melegebbek voltak. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint jelenleg nincs folyamatban kommunikáció Dél- és Észak-Korea között egy esetleges észak-koreai-amerikai csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Bár a Fehér Ház biztonsági csapatai két alkalommal is jártak Dél-Koreában helyszíneket felderíteni Trump érkezése előtt, egyik út sem érintette a panmindzsoni területet, ami arra utal, hogy a 2019-es csúcstalálkozó megismétlése egyelőre nincs napirenden.
