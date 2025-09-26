2025. szeptember 26. péntek Jusztina
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Észak-Korea zászlaja a tiszta kék égbolt előtt
Világ

Feszültség a határon: lövésekkel állították meg a déliek az észak-koreai hajót

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 09:38

Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra, amely átlépte a Sárga-tengeren húzódó tengeri határvonalat, majd a figyelmeztetés hatására visszavonult.  

Május 26-án reggel 5:06 körül egy észak-koreai kereskedelmi hajó átlépte a Sárga-tengeren húzódó Északi Határvonalat (NLL), azonban a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövései után elhagyta a területet. A dél-koreai Csoszun jelentése szerint ez volt az első ilyen határátlépés egy észak-koreai hajó részéről közel három év óta, az előző incidens 2022. október 24-én történt - számolt be róla a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatóságok megfigyelték, hogy a hajó kínai álcázást alkalmazott, többek között az ötcsillagos vörös zászló használatával próbálta megtéveszteni a dél-koreai erőket.

A Vezérkari Főnökség közleménye részletezte, hogy a Dukszung-ho nevű észak-koreai kereskedelmi hajó a Baengnyeong-szigettől északnyugatra mintegy 50 kilométerre sértette meg a határvonalat. A dél-koreai hadsereg először figyelmeztető üzeneteket küldött, majd lövéseket adott le, amire reagálva a hajó elhagyta a dél-koreai felségvizeket. A határvonaltól délre körülbelül egy órán keresztül tartózkodott, mintegy 5 kilométeres mélységben.

Kapcsolódó cikkeink:

A dél-koreai katonai hatóságok már a határátlépés előtt figyelemmel kísérték a Dukszung-ho mozgását. Miután a hajó a többszöri figyelmeztetés ellenére is átlépte az NLL-t, a biztonsági műveletben részt vevő 2800 tonnás Cseonan fregatt géppuskákkal és hajóágyúkkal mintegy hét sorozatban, összesen körülbelül 60 figyelmeztető lövést adott le.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A határt sértő észak-koreai hajó ezt követően nyugati irányba fordult, és körülbelül 6 órakor elhagyta a dél-koreai felségvizeket.
Címlapkép: Getty Images
#határ #hajó #észak-korea #határátkelő #dél-korea #világ #tenger #kína #hadsereg #lövöldözés #korea

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:40
09:38
09:33
09:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 26. péntek
Jusztina
39. hét
Szeptember 26.
Kutatók éjszakája
Szeptember 26.
Az európai nyelvek napja
Szeptember 26.
A fogamzásgátlás világnapja
Szeptember 26.
A tiszta hegyek napja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
5 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
4 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
5 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
3 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tartalékráta
Megmutatja, hogy a kereskedelmi bankoknak az ügyfelek betéteinek mekkora hányadát kell a központi banknál elhelyezni nem kamatozó betétként. Ennek mértékéről az a Monetáris Tanács dönt. A tartalékráta alapvetően a kereskedelmi bankok által nyújtható hitelt korlátozza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 08:40
Hiába a brutális megélhetési válság, erre nem sajnálják a pénzt a magyarok: rengeteget utaztak
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 26. 08:30
Vészesen fogy a magyar: fél év alatt több mint 30 ezer ember tűnt el, közel a katasztrófa?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 26. 08:17
Szeptember 30-án lejár a határidő: ezt sok magyarnak el kell intéznie addig