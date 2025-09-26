Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
Feszültség a határon: lövésekkel állították meg a déliek az észak-koreai hajót
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra, amely átlépte a Sárga-tengeren húzódó tengeri határvonalat, majd a figyelmeztetés hatására visszavonult.
Május 26-án reggel 5:06 körül egy észak-koreai kereskedelmi hajó átlépte a Sárga-tengeren húzódó Északi Határvonalat (NLL), azonban a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövései után elhagyta a területet. A dél-koreai Csoszun jelentése szerint ez volt az első ilyen határátlépés egy észak-koreai hajó részéről közel három év óta, az előző incidens 2022. október 24-én történt - számolt be róla a Portfolio.
A hatóságok megfigyelték, hogy a hajó kínai álcázást alkalmazott, többek között az ötcsillagos vörös zászló használatával próbálta megtéveszteni a dél-koreai erőket.
A Vezérkari Főnökség közleménye részletezte, hogy a Dukszung-ho nevű észak-koreai kereskedelmi hajó a Baengnyeong-szigettől északnyugatra mintegy 50 kilométerre sértette meg a határvonalat. A dél-koreai hadsereg először figyelmeztető üzeneteket küldött, majd lövéseket adott le, amire reagálva a hajó elhagyta a dél-koreai felségvizeket. A határvonaltól délre körülbelül egy órán keresztül tartózkodott, mintegy 5 kilométeres mélységben.
A dél-koreai katonai hatóságok már a határátlépés előtt figyelemmel kísérték a Dukszung-ho mozgását. Miután a hajó a többszöri figyelmeztetés ellenére is átlépte az NLL-t, a biztonsági műveletben részt vevő 2800 tonnás Cseonan fregatt géppuskákkal és hajóágyúkkal mintegy hét sorozatban, összesen körülbelül 60 figyelmeztető lövést adott le.
A határt sértő észak-koreai hajó ezt követően nyugati irányba fordult, és körülbelül 6 órakor elhagyta a dél-koreai felségvizeket.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
