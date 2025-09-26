Feszültség a határon: lövésekkel állították meg a déliek az észak-koreai hajót

Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra, amely átlépte a Sárga-tengeren húzódó tengeri határvonalat, majd a figyelmeztetés hatására visszavonult.

Május 26-án reggel 5:06 körül egy észak-koreai kereskedelmi hajó átlépte a Sárga-tengeren húzódó Északi Határvonalat (NLL), azonban a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövései után elhagyta a területet. A dél-koreai Csoszun jelentése szerint ez volt az első ilyen határátlépés egy észak-koreai hajó részéről közel három év óta, az előző incidens 2022. október 24-én történt - számolt be róla a Portfolio.

A hatóságok megfigyelték, hogy a hajó kínai álcázást alkalmazott, többek között az ötcsillagos vörös zászló használatával próbálta megtéveszteni a dél-koreai erőket.

A Vezérkari Főnökség közleménye részletezte, hogy a Dukszung-ho nevű észak-koreai kereskedelmi hajó a Baengnyeong-szigettől északnyugatra mintegy 50 kilométerre sértette meg a határvonalat. A dél-koreai hadsereg először figyelmeztető üzeneteket küldött, majd lövéseket adott le, amire reagálva a hajó elhagyta a dél-koreai felségvizeket. A határvonaltól délre körülbelül egy órán keresztül tartózkodott, mintegy 5 kilométeres mélységben.

A dél-koreai katonai hatóságok már a határátlépés előtt figyelemmel kísérték a Dukszung-ho mozgását. Miután a hajó a többszöri figyelmeztetés ellenére is átlépte az NLL-t, a biztonsági műveletben részt vevő 2800 tonnás Cseonan fregatt géppuskákkal és hajóágyúkkal mintegy hét sorozatban, összesen körülbelül 60 figyelmeztető lövést adott le.

A határt sértő észak-koreai hajó ezt követően nyugati irányba fordult, és körülbelül 6 órakor elhagyta a dél-koreai felségvizeket.