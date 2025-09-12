2025. szeptember 12. péntek Mária
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kumsusan Palace of the Sun, formerly the Kumsusan Memorial Palace, and sometimes referred to as the Kim Il-sung Mausoleum, is a building near the northeast corner of the city of Pyongyang that serves as the mausoleum for Kim Il-sung, t
Világ

Tovább durvul az észak-koreai rezsim: már ezért is kivégeznek embereket

Pénzcentrum
2025. szeptember 12. 20:00

Egy ENSZ-jelentés szerint Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, többek között külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is - számolt be a BBC.

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának jelentése megállapította, hogy az elmúlt évtizedben az észak-koreai állam tovább szigorította az állampolgárok életének minden területe feletti ellenőrzést. "Napjainkban egyetlen más népesség sincs ilyen korlátozások alatt" - állapítja meg a dokumentum, hozzátéve, hogy a megfigyelés a technológiai fejlődésnek köszönhetően "még áthatóbbá vált".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelentés, amely több mint 300, az elmúlt tíz évben Észak-Koreából elmenekült személlyel készített interjún alapul, megállapította, hogy a halálbüntetést egyre gyakrabban alkalmazzák. 2015 óta legalább hat új törvényt vezettek be, amelyek lehetővé teszik a halálbüntetés kiszabását. Az egyik ilyen bűncselekmény a külföldi médiatartalmak, például filmek és tévésorozatok nézése és megosztása.

A menekültek elmondták az ENSZ kutatóinak, hogy 2020-tól kezdve több kivégzést hajtottak végre külföldi tartalmak terjesztése miatt. Leírták, hogy ezeket a kivégzéseket nyilvánosan, kivégzőosztag által hajtják végre, hogy félelmet keltsenek az emberekben és elrettentsék őket a törvényszegéstől.

Kang Gyuri, aki 2023-ban szökött meg, elmondta a BBC-nek, hogy három barátját kivégezték, miután dél-koreai tartalmakkal kapták el őket. Jelen volt egy 23 éves barátja tárgyalásán, akit halálra ítéltek. "Kábítószeres bűnözőkkel együtt állították bíróság elé. Ezeket a bűncselekményeket most ugyanúgy kezelik" - mondta, hozzátéve, hogy 2020 óta az emberek jobban félnek.

A jelentés megállapította, hogy amióta Kim Jong Un 2019-ben elutasította a Nyugattal és az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatokat, és ehelyett fegyverkezési programjára összpontosított, az emberek életkörülményei és emberi jogai "romlottak". Szinte minden megkérdezett azt mondta, hogy nem volt elég ennivalójuk, és a napi háromszori étkezés "luxusnak" számított.

A kormány ugyanakkor fellépett az informális piacok ellen, ahol a családok kereskedtek, megnehezítve a megélhetést. Szinte lehetetlenné tette az országból való menekülést is, szigorítva a Kínával közös határ ellenőrzését, és utasítva a csapatokat, hogy lőjenek azokra, akik megpróbálnak átkelni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelentés azt is megállapította, hogy a kormány több kényszermunkát alkalmaz, mint egy évtizeddel ezelőtt. A szegény családokból származó embereket "rohamdandárokba" toborozzák fizikailag megterhelő feladatok elvégzésére, például építkezési vagy bányászati projektekhez. A munka veszélyes, és gyakoriak a halálesetek.

Az ENSZ szerint legalább négy fogolytábor még mindig működik, míg a "rendes" börtönökben a foglyokat továbbra is kínozzák és bántalmazzák. Sok menekült mondta, hogy szemtanúja volt foglyok halálának a rossz bánásmód, a túlmunka és az alultápláltság miatt.

Az ENSZ azt kéri, hogy az ügyet terjesszék a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé. Ehhez azonban az ENSZ Biztonsági Tanácsának kellene az ügyet továbbítania. 2019 óta a Tanács két állandó tagja, Kína és Oroszország, többször is megakadályozta az Észak-Korea elleni új szankciók bevezetésére irányuló kísérleteket.
Címlapkép: Getty Images
#észak-korea #ensz #külföldi #jelentés #világ #filmek #tévéműsorok #észak #korea

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:00
19:31
19:01
18:35
17:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 12.
A bolgár recept aligha lesz elég: tényleg van esély 2030-ban bevezetni az eurót Magyarországon?
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 12.
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
2025. szeptember 12.
Óriási lemaradásban Budapest, új világ jön a turizmusban: ez még sokba kerülhet Magyarországnak
2025. szeptember 12.
Így nyaralhatsz harmadáron a tengernél 2025 őszén: van egy buktató, sokan járhatnak pórul
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 12. péntek
Mária
37. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
6 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin
5
3 hete
Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 19:01
Brutál értékes irat lapul rengeteg magyar fiókjában: sokan nem is sejtik, mit birtokolnak
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 12. 17:55
Kvíz: Nézted a Barátok köztöt? Nosztalgiázz velünk, lássuk, mire emlékszel az ikonikus sorozatból!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 12. 19:27
Fontos dolog kezdődött szeptember 2-án: lehet, rád is vonatkozik