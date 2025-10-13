2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
A világ autógyártásának kétharmada ma mindössze öt ország kezében van, és közülük messze Kína áll az élen.
Világ

Tovább gyűrűzik az újkor nagy dízelbotránya: ez kemény menet lesz, örökre megváltozhat minden

Pénzcentrum
2025. október 13. 09:51

Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon, azt állítva, hogy a cégek manipulálták a kibocsátási teszteket, hasonlóan a 2015-ös Volkswagen-botrányhoz - közölte a 444.

A Mercedes-Benz, a Ford, a Nissan, a Renault, valamint a Stellantis csoporthoz tartozó Peugeot és Citroën ellen indult az angol jogtörténet egyik legnagyobb csoportos keresete. A felperesek szerint a gyártók olyan "csalóberendezéseket" alkalmaztak, amelyek érzékelték a tesztkörülményeket, és ilyenkor a károsanyag-kibocsátást a törvényi határértékek alatt tartották, míg normál közúti használat során ezek a korlátozások nem működtek.

Az érintett autógyártók határozottan tagadják a vádakat. A Mercedes-Benz közleménye szerint kibocsátás-szabályozó rendszereik mind jogilag, mind műszakilag megfelelnek az előírásoknak. A vállalatok elutasítanak minden párhuzamot a 2015-ös Volkswagen-üggyel, amely súlyos pénzügyi következményekkel járt a német konszern számára.

Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

Emlékezetes, hogy a Volkswagen dízelbotránya 2015 szeptemberében pattant ki, amikor az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) leleplezte, hogy a vállalat olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító rendszerébe, amely felismerte a tesztkörülményeket. Ennek köszönhetően az autók a vizsgálatok során a valós nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét mutatták. A Volkswagen később elismerte a csalást, amely világszerte közel 11 millió járművet érintett, ebből 8,5 milliót az Európai Unióban értékesítettek.

A Volkswagen-botrány jogi következményei súlyosak voltak: a pénzbüntetéseken túl 2023-ban a müncheni tartományi bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte Rupert Stadlert, a német Volkswagen csoporthoz tartozó Audi autógyár igazgatótanácsának korábbi elnökét.
Címlapkép: Getty Images
#autó #per #bíróság #volkswagen #autógyár #világ #ford #kibocsátás #peugeot #nissan #dízelbotrány #renault #mercedes-benz

