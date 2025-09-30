Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
Újabb brutális vámokat jelentett be Trump: folytatódik a kereskedelmi háború
Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált faanyagra és fűrészárura, valamint 25 százalékos vámmal sújtja az importált konyhaszekrényeket, fürdőszobai mosdókagylókat és kárpitozott bútorokat október 14-étől.
Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy a fa-, fűrészáru- és bútorimport aláássa az Egyesült Államok nemzetbiztonságát. Donald Trump nyilatkozata szerint a fatermék-import gyengíti az amerikai gazdaságot, ami a fafeldolgozó telepek bezárásának folyamatos veszélyéhez, a fatermék-ellátási láncok zavaraihoz és az amerikai faipar kihasználtságának a csökkenéséhez vezet.
A vám bevezetése október 14-én lép életbe. Ugyanakkor január 1-jétől 30 százalékra emelkednek a kárpitozott bútorok, és 50 százalékra a konyhaszekrények és mosdókagylók vámjai azokból az országokból, amelyek addig az időpontig nem kötnek kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal.
Az intézkedés nem vonatkozik az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást már megkötő Egyesült Királyágra, Japánra és az Európai Unióra. Esetükben az érintett termékek vámja megegyezik a keretmegállapodásban szereplő alapvámmal, így az Egyesült Királyság estében a 10 százalékkal, Japán és az EU esetében pedig a 15 százalékkal.
Donald Trump a múlt héten jelentett be három termékkörre, a fűrészárukra és kárpitozott bútorokra, a szabadalmaztatott gyógyszerekre, valamint a nehézgépjárművekre jelentős vámemelés október 1-től. A hétfői bejelentés azonban a fűrészáruk és a bútorok vámjának kezdetét két héttel későbbre, október 14-ére tolta ki.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a bírságok nagysága már a kartellügyekben kiszabott bírságokéval vetekszik.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn mindössze 49,65 ponttal, azaz 0,05 százalékkal került feljebb, így 99 257,44 ponton zárt.
Az MNB alelnöke szerint az idő előtti kamatcsökkentés több kockázatot rejt, mint előnyt, és kiemelte a stabil forintárfolyam jelentőségét az inflációs célok elérésében.
A GDP nő, de vele a szennyezés is!? Magyarország rosszul áll a zöld átállásban – meglepő adatok és tanulságok a CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában!
Nagy Márton pénzügyminiszter szerint a munkavállalói érdekképviseletek 12-13 százalékos emelést kérhetnek, míg a munkáltatók 9-10 százalékot tartanának reálisnak.
A magyar háztartások pénzügyi vagyona 13,9 százalékkal bővült 2024-ben, ami a 2008-as globális pénzügyi válság óta a leggyorsabb ütemnek számít.
A magyar gazdaság továbbra is bizonytalan pályán mozog, a fogyasztásra alapozott növekedés akadályokba ütközik,
Súlyos válságba került a magyar szőlőtermesztés az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése miatt.
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.
Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
A kormány elismerte, hogy 2029-ig 9,4 milliárd fonttal emelkedhetnek az önkormányzati adók Angliában, ami 26 százalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
