Ukrán katonák katonai parádén. Ukrán zászló katonai egyenruhán. Ukrajna csapatai.
Világ

Nagyon eldurvult a helyzet Ukrajnával: három magas rangú magyar tisztet tiltottak ki az országból

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 14:29

Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai vezetőt az országból, válaszul arra, hogy Magyarország korábban kitiltotta Robert Brovdi ukrán parancsnokot.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-oldalán jelentette be a három magas rangú magyar katonai tisztviselő kitiltását Ukrajna területéről:

Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.

Szibiha egyúttal figyelmeztetett: "Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre".

Robert Brovdi kitiltása után az ukrán külügyminiszter már korábban jelezte Szijjártó Péternek, hogy hasonló ellenintézkedéseket fognak hozni.
