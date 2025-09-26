Nagyon eldurvult a helyzet Ukrajnával: három magas rangú magyar tisztet tiltottak ki az országból

Ukrajna kitiltott három magas rangú magyar katonai vezetőt az országból, válaszul arra, hogy Magyarország korábban kitiltotta Robert Brovdi ukrán parancsnokot.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-oldalán jelentette be a három magas rangú magyar katonai tisztviselő kitiltását Ukrajna területéről:

We’ve imposed an entry ban for three high-ranking Hungarian military officials.



Our mirror response to Hungary’s earlier baseless entry ban for our military officials.



Hungary’s every act of disrespect will be met with adequate response, especially disrespect for our military. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025

Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.

Szibiha egyúttal figyelmeztetett: "Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Robert Brovdi kitiltása után az ukrán külügyminiszter már korábban jelezte Szijjártó Péternek, hogy hasonló ellenintézkedéseket fognak hozni.