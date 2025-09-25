A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Horvátország nekiment a Molnak: simán elbírná az Adria-vezeték Magyarország és Szlovákia ellátását?
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról. A horvát vállalat cáfolja a MOL állításait, miszerint a vezeték nem képes biztosítani a szükséges mennyiségű kőolajat Magyarország és Szlovákia számára - írta meg a 24.hu.
A horvát JANAF határozottan visszautasította a MOL-csoport azon állításait, amelyek szerint az Adria kőolajvezeték horvát szakasza nem képes elegendő mennyiségű kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia számára.
A vita azt követően robbant ki, hogy a MOL szerdán közleményt adott ki, melyben a vezeték kapacitását elégtelennek minősítette. A MOL közleménye szerint a vezetéknek el kellene érnie a napi 40 ezer tonnás vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást, amit a tesztek alapján nem sikerült teljesíteni.
A JANAF visszautasítja a MOL-csoport állításait a 2025 szeptemberében a Sisak (Sziszek) termináltól a magyar határig tartó szakaszon a csővezeték kapacitásának tesztelése során elkövetett állítólagos műszaki mulasztásokról. A JANAF különösen elutasítja azokat az állításokat, amelyek szerint a vállalat nem lenne képes kielégíteni a MOL-csoport két közép-európai finomítójának éves nyersolajigényét
– fogalmazott a horvát vállalat közleményében. A JANAF részletesen ismertette a szeptemberi tesztek eredményeit. Az első, szeptember 11-12-én végzett tesztelés során két sziszeki és három csurgói szivattyúval átlagosan 1950 köbméter/óra áramlást értek el, ami évi 13,8 millió tonna kapacitásnak felel meg.
A második tesztet szeptember 17-18-án hajtották végre, amikor már DRA-polimereket is alkalmaztak az olaj könnyebb áramlása érdekében. Ugyancsak két sziszeki és három csurgói szivattyúval dolgoztak, és 2200 köbméter/órás áramlást értek el, ami évi 15,5 millió tonna szállítási kapacitást jelent.
A horvát vállalat szerint a harmadik, szeptember 22-24. közötti tesztet eredetileg 2200 köbméter/órás áramlással tervezték, de ezt a MOL kérésére 1600 köbméter/órára csökkentették, és csak egy-egy szivattyút használtak a sziszeki és csurgói állomásokon.
A JANAF hangsúlyozta, hogy "a csökkent áramlás egyetlen oka, hogy a MOL-csoport kifejezetten alacsonyabb pumpakapacitást kért, ám a JANAF részéről nem voltak akadályok a tervezett áramlás elérésében". Emiatt a horvát cég szerint a harmadik teszt eredménye pontatlan, mivel a MOL nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit.
"Az elvégzett tesztsorozattal összhangban garanciákat nyújtottunk a MOL-csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak a Magyarország és Szlovákia igényeit kielégítő mennyiségű kőolaj szállítására vonatkozóan" – zárta közleményét a JANAF.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
Trump elzárná az orosz gázcsapot Magyarországon: keményen válaszolt az USA elnökének Szijjártó Péter
Donald Trump szeretné meggyőzni Magyarországot az orosz gázvásárlás leállításáról. Szijjártó Péter úgy reagált: földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot nem tudjuk megváltoztatni.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
