Budapest, Magyarország - 2015. július 12: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Gazdaság

Horvátország nekiment a Molnak: simán elbírná az Adria-vezeték Magyarország és Szlovákia ellátását?

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 20:31

Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról. A horvát vállalat cáfolja a MOL állításait, miszerint a vezeték nem képes biztosítani a szükséges mennyiségű kőolajat Magyarország és Szlovákia számára - írta meg a 24.hu.

A horvát JANAF határozottan visszautasította a MOL-csoport azon állításait, amelyek szerint az Adria kőolajvezeték horvát szakasza nem képes elegendő mennyiségű kőolajat szállítani Magyarország és Szlovákia számára.

A vita azt követően robbant ki, hogy a MOL szerdán közleményt adott ki, melyben a vezeték kapacitását elégtelennek minősítette. A MOL közleménye szerint a vezetéknek el kellene érnie a napi 40 ezer tonnás vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást, amit a tesztek alapján nem sikerült teljesíteni.

A JANAF visszautasítja a MOL-csoport állításait a 2025 szeptemberében a Sisak (Sziszek) termináltól a magyar határig tartó szakaszon a csővezeték kapacitásának tesztelése során elkövetett állítólagos műszaki mulasztásokról. A JANAF különösen elutasítja azokat az állításokat, amelyek szerint a vállalat nem lenne képes kielégíteni a MOL-csoport két közép-európai finomítójának éves nyersolajigényét

– fogalmazott a horvát vállalat közleményében. A JANAF részletesen ismertette a szeptemberi tesztek eredményeit. Az első, szeptember 11-12-én végzett tesztelés során két sziszeki és három csurgói szivattyúval átlagosan 1950 köbméter/óra áramlást értek el, ami évi 13,8 millió tonna kapacitásnak felel meg.

A második tesztet szeptember 17-18-án hajtották végre, amikor már DRA-polimereket is alkalmaztak az olaj könnyebb áramlása érdekében. Ugyancsak két sziszeki és három csurgói szivattyúval dolgoztak, és 2200 köbméter/órás áramlást értek el, ami évi 15,5 millió tonna szállítási kapacitást jelent.

A horvát vállalat szerint a harmadik, szeptember 22-24. közötti tesztet eredetileg 2200 köbméter/órás áramlással tervezték, de ezt a MOL kérésére 1600 köbméter/órára csökkentették, és csak egy-egy szivattyút használtak a sziszeki és csurgói állomásokon.

A JANAF hangsúlyozta, hogy "a csökkent áramlás egyetlen oka, hogy a MOL-csoport kifejezetten alacsonyabb pumpakapacitást kért, ám a JANAF részéről nem voltak akadályok a tervezett áramlás elérésében". Emiatt a horvát cég szerint a harmadik teszt eredménye pontatlan, mivel a MOL nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit.

"Az elvégzett tesztsorozattal összhangban garanciákat nyújtottunk a MOL-csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak a Magyarország és Szlovákia igényeit kielégítő mennyiségű kőolaj szállítására vonatkozóan" – zárta közleményét a JANAF.
Címlapkép: Getty Images
