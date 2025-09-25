2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
European Union flags waiving in front of Berlaymont building of the European Commission, Brussels, Belgium
Világ

Von der Leyen: most már engedély van az orosz légtérsértő gépek lelövésére

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 12:02

Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére, miután az elmúlt időszakban több ilyen incidens is történt a szövetség tagállamainak légterében - közölte a HVG.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a NATO-nak lehetősége van a légterét megsértő harci repülőgépek lelövésére. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az elmúlt hetekben Oroszország több alkalommal is behatolt EU- és NATO-tagállamok légterébe, valamint Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy a katonai szövetségnek le kellene lőnie a légtérsértő orosz gépeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Véleményem szerint minden négyzetcentimétert meg kell védenünk a területünkön" – mondta Von der Leyen a CNN-nek adott interjúban. "Ez azt jelenti, hogy ha behatolás történik a légtérbe, figyelmeztetés és egyértelmű felszólítás után természetesen terítéken van a lehetőség, hogy lelőjük a légterünkbe behatoló harci repülőgépet" – tette hozzá. Az Európai Bizottság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország minden területen próbára teszi az európai képességeket.

Ez egy hibrid háború, amelyet már sok-sok éve tapasztalunk, és amelyet Oroszország folytat az Európai Unió és más demokráciák ellen. Ezért mi is minden területen visszavágunk. És ahogy mondtam, ez a NATO döntése, de nagyon világosan fogalmaznék: tartsák magukat távol a területünktől!

– fogalmazott. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésének keddi ülésén jelentette ki, hogy véleménye szerint a NATO-országoknak le kellene lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket. Erre reagálva Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a közösségi médiában megosztott egy videót Trump kijelentéséről, és mindössze annyit fűzött hozzá: "Vettem."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lengyel diplomata másnap a brit LBC rádiónak adott interjújában kifejtette: "A hadseregnek kötelessége megvédeni a területét, a levegőben is, és mi meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket." Ugyanakkor hozzátette, hogy személyesen inkább azt támogatja, hogy a drónokat és cirkálórakétákat még ukrán légtérben állítsák meg, "mielőtt azok károkat okozhatnak a NATO területén".

Az orosz légtérsértések sorozata az elmúlt hetekben kezdődött. Először Lengyelország felett észleltek drónokat, majd Románia légterét sértették meg, múlt pénteken pedig három orosz vadászbombázó hatolt be Észtország légterébe.
Címlapkép: Getty Images
#európai bizottság #oroszország #románia #világ #donald trump #lengyelország #ursula von der leyen #nato #észtország #légtérsértés #hibrid háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:46
12:31
12:14
12:02
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
2025. szeptember 25.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
4 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
3 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
4 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
3 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Home banking
a házibank angol neve, az a rendszer, amellyel egy számítógépről, amely engedélyezett elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és a számítógépünkre telepített programon keresztül számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 12:14
Durva lépés készül: vámokat vetnének ki az orosz olajra, Trump teljes tiltást akar
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 10:03
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 12:29
Durva fordulat a piacon: almaválság jöhet ebben a térségben?