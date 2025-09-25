A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Von der Leyen: most már engedély van az orosz légtérsértő gépek lelövésére
Az Európai Bizottság elnöke szerint a NATO-nak joga van a légtérsértő orosz harci repülőgépek lelövésére, miután az elmúlt időszakban több ilyen incidens is történt a szövetség tagállamainak légterében - közölte a HVG.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy a NATO-nak lehetősége van a légterét megsértő harci repülőgépek lelövésére. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az elmúlt hetekben Oroszország több alkalommal is behatolt EU- és NATO-tagállamok légterébe, valamint Donald Trump amerikai elnök felvetette, hogy a katonai szövetségnek le kellene lőnie a légtérsértő orosz gépeket.
"Véleményem szerint minden négyzetcentimétert meg kell védenünk a területünkön" – mondta Von der Leyen a CNN-nek adott interjúban. "Ez azt jelenti, hogy ha behatolás történik a légtérbe, figyelmeztetés és egyértelmű felszólítás után természetesen terítéken van a lehetőség, hogy lelőjük a légterünkbe behatoló harci repülőgépet" – tette hozzá. Az Európai Bizottság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszország minden területen próbára teszi az európai képességeket.
Ez egy hibrid háború, amelyet már sok-sok éve tapasztalunk, és amelyet Oroszország folytat az Európai Unió és más demokráciák ellen. Ezért mi is minden területen visszavágunk. És ahogy mondtam, ez a NATO döntése, de nagyon világosan fogalmaznék: tartsák magukat távol a területünktől!
– fogalmazott. Donald Trump amerikai elnök az ENSZ Közgyűlésének keddi ülésén jelentette ki, hogy véleménye szerint a NATO-országoknak le kellene lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket. Erre reagálva Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a közösségi médiában megosztott egy videót Trump kijelentéséről, és mindössze annyit fűzött hozzá: "Vettem."
A lengyel diplomata másnap a brit LBC rádiónak adott interjújában kifejtette: "A hadseregnek kötelessége megvédeni a területét, a levegőben is, és mi meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket." Ugyanakkor hozzátette, hogy személyesen inkább azt támogatja, hogy a drónokat és cirkálórakétákat még ukrán légtérben állítsák meg, "mielőtt azok károkat okozhatnak a NATO területén".
Az orosz légtérsértések sorozata az elmúlt hetekben kezdődött. Először Lengyelország felett észleltek drónokat, majd Románia légterét sértették meg, múlt pénteken pedig három orosz vadászbombázó hatolt be Észtország légterébe.
