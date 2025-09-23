Farkas András nyugdíjszakértő szerint az 1988 előtti kereseteket bizonyos esetekben a nyugdíjszámítás során is figyelembe kell venni.
“Ez nem marad következmények nélkül” – erős választ küldött a NATO az orosz légtérsértésre
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
Mark Rutte sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Észak-atlanti Tanács az észt kérésre a Washingtoni Szerződés 4. cikke alapján ülésezett a „veszélyes orosz” légtérsértés ügyében. A három orosz MiG-31 több mint 12 percig tartózkodott az észt légtérben, de a NATO repülőgépei gyorsan elfogták és kikísérték őket.
„Az orosz gépek légtérsértése az egyre felelőtlenebb orosz viselkedés mintájának része” – fogalmazott Rutte. Hozzátette, ez a második alkalom két héten belül, hogy a 4. cikk alapján ülésezik a Tanács, miután szeptember elején orosz drónok léptek be a lengyel légtérbe, és más szövetségesek – Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Románia – is jelentettek hasonló eseményeket.
A NATO teljes szolidaritást vállal minden szövetségessel, amelynek légterét megsértették. Rutte hangsúlyozta, hogy Oroszország teljes felelősséget visel ezekért a cselekedetekért, amelyek elmérgesíthetik a helyzetet, téves számítások kockázatával járnak, és emberéleteket veszélyeztetnek.
A főtitkár elmondta, hogy a NATO szeptember 12-én megerősítette keleti szárnyának védelmét, és minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet a szövetségesek védelmére, valamint az elrettentés fenntartására.
Rutte kitért a dán légteret érintő drónincidensre is, hangsúlyozva, hogy a vizsgálat még folyamatban van, és a NATO egyelőre nem állapította meg az Oroszország szerepét.
A főtitkár kiemelte, hogy Oroszország felelőtlen cselekedetei nem fogják eltántorítani a szövetségeseket Ukrajna támogatásától, amely kulcsfontosságú a NATO biztonsága szempontjából is.
