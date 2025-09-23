2025. szeptember 23. kedd Tekla
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

“Ez nem marad következmények nélkül” – erős választ küldött a NATO az orosz légtérsértésre

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 16:45

A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.

Mark Rutte sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Észak-atlanti Tanács az észt kérésre a Washingtoni Szerződés 4. cikke alapján ülésezett a „veszélyes orosz” légtérsértés ügyében. A három orosz MiG-31 több mint 12 percig tartózkodott az észt légtérben, de a NATO repülőgépei gyorsan elfogták és kikísérték őket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Az orosz gépek légtérsértése az egyre felelőtlenebb orosz viselkedés mintájának része” – fogalmazott Rutte. Hozzátette, ez a második alkalom két héten belül, hogy a 4. cikk alapján ülésezik a Tanács, miután szeptember elején orosz drónok léptek be a lengyel légtérbe, és más szövetségesek – Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Románia – is jelentettek hasonló eseményeket.

A NATO teljes szolidaritást vállal minden szövetségessel, amelynek légterét megsértették. Rutte hangsúlyozta, hogy Oroszország teljes felelősséget visel ezekért a cselekedetekért, amelyek elmérgesíthetik a helyzetet, téves számítások kockázatával járnak, és emberéleteket veszélyeztetnek.

Kapcsolódó cikkeink:

A főtitkár elmondta, hogy a NATO szeptember 12-én megerősítette keleti szárnyának védelmét, és minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet a szövetségesek védelmére, valamint az elrettentés fenntartására.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Rutte kitért a dán légteret érintő drónincidensre is, hangsúlyozva, hogy a vizsgálat még folyamatban van, és a NATO egyelőre nem állapította meg az Oroszország szerepét.

A főtitkár kiemelte, hogy Oroszország felelőtlen cselekedetei nem fogják eltántorítani a szövetségeseket Ukrajna támogatásától, amely kulcsfontosságú a NATO biztonsága szempontjából is.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #brüsszel #drón #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #nato #mark rutte #észt légtér #légtérsértés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:41
17:31
17:18
17:01
16:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
2025. szeptember 23.
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
2 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
2 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 16:29
Rengeteg nyugdíjba készülő magyar maradhat hoppon: ezt nagyon kevesen tudják a számítási részletekről
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 16:03
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 16:31
Megérkezett a hideg Magyarországra: itt már alig van 10 fok