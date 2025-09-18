2025. szeptember 18. csütörtök Diána
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Alcatraz sziget a hajóról nézve amerikai zászlóval
Világ

Bajban az amerikai gazdaság? Trump vámjai jelenthetik a kegyelemdöfést, ezt mindenki megérezheti

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 14:44

A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan - írta a CNN.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdán 0,25 százalékponttal, 4-4,25 százalékos sávba csökkentette irányadó kamatlábát. Ez az első kamatcsökkentés Donald Trump második elnöki ciklusában, amely egy kilenc hónapos szünetet követett, amit az új adminisztráció gazdaságpolitikai irányváltásai körüli bizonytalanság indokolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jerome Powell Fed-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy a gazdaság jövője továbbra is bizonytalan. "Nem teljesen egyértelmű, mit kell tennünk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a mostani lépés egy "kockázatkezelési célú kamatcsökkentés" volt, mivel a központi bank nem várhat a végtelenségig, amíg Trump politikájának hatásai teljesen világossá válnak.

A döntés nem volt egyhangú: Stephen Miran, Trump frissen kinevezett jegybanki kormányzója nagyobb, fél százalékpontos csökkentést támogatott. A Fed előrejelzése szerint az idén még egy további kamatcsökkentés várható, ami azt jelentheti, hogy októberben vagy decemberben újabb negyedpontos vágás következhet.

Kapcsolódó cikkeink:

Powell egyértelművé tette, hogy a munkaerőpiacot érintő növekvő kockázatok voltak a kamatcsökkentés fő indokai, annak ellenére, hogy Trump vámintézkedései áremelkedést okozhatnak. A jegybankelnök a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet "alacsony felvételi és alacsony elbocsátási" környezetként jellemezte, kiemelve a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliséget.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Az aggodalom az, hogy ha elbocsátások kezdődnek, nem lesz sok új munkaerő-felvétel" - magyarázta Powell. Bár a vámoknak kitett termékek, például bútorok és háztartási gépek árai emelkedni kezdtek az elmúlt hónapokban, Powell szerint ezek hatása egyelőre "nem nagyon jelentős", de a teljes hatás még nem látható.

A Fed döntéshozói nehéz helyzetben vannak, mivel kettős mandátumuk mindkét eleme - az árstabilitás és a maximális foglalkoztatás - veszélyben van. Powell szerint azonban a munkaerőpiac jövője volt a legfontosabb szempont a döntéshozatalban, miközben hangsúlyozta, hogy a 4,3%-os munkanélküliségi ráta és az 1,5%-os gazdasági növekedés mellett "nem rossz a gazdaság helyzete".
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #világ #trump #kamatcsökkentés #gazdasági válság #gazdasági visszaesés #gazdaságvédelmi program #gazdasági növekedés #gazdasági hírek #fed #gazdasági hatás #amerikai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:12
16:10
16:05
15:55
15:40
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
2025. szeptember 18.
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
2025. szeptember 18.
Egyre több magyar dolgozik ilyen munkaszerződéssel: kiszolgáltaott helyzet, erről tudnod kell!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
1 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
5
3 napja
Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 16:05
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 15:55
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 15:31
Sok minden kiderült: itt az igazság az ukrán mezőgazdaságról