Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Bajban az amerikai gazdaság? Trump vámjai jelenthetik a kegyelemdöfést, ezt mindenki megérezheti
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan - írta a CNN.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdán 0,25 százalékponttal, 4-4,25 százalékos sávba csökkentette irányadó kamatlábát. Ez az első kamatcsökkentés Donald Trump második elnöki ciklusában, amely egy kilenc hónapos szünetet követett, amit az új adminisztráció gazdaságpolitikai irányváltásai körüli bizonytalanság indokolt.
Jerome Powell Fed-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy a gazdaság jövője továbbra is bizonytalan. "Nem teljesen egyértelmű, mit kell tennünk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a mostani lépés egy "kockázatkezelési célú kamatcsökkentés" volt, mivel a központi bank nem várhat a végtelenségig, amíg Trump politikájának hatásai teljesen világossá válnak.
A döntés nem volt egyhangú: Stephen Miran, Trump frissen kinevezett jegybanki kormányzója nagyobb, fél százalékpontos csökkentést támogatott. A Fed előrejelzése szerint az idén még egy további kamatcsökkentés várható, ami azt jelentheti, hogy októberben vagy decemberben újabb negyedpontos vágás következhet.
Powell egyértelművé tette, hogy a munkaerőpiacot érintő növekvő kockázatok voltak a kamatcsökkentés fő indokai, annak ellenére, hogy Trump vámintézkedései áremelkedést okozhatnak. A jegybankelnök a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet "alacsony felvételi és alacsony elbocsátási" környezetként jellemezte, kiemelve a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliséget.
"Az aggodalom az, hogy ha elbocsátások kezdődnek, nem lesz sok új munkaerő-felvétel" - magyarázta Powell. Bár a vámoknak kitett termékek, például bútorok és háztartási gépek árai emelkedni kezdtek az elmúlt hónapokban, Powell szerint ezek hatása egyelőre "nem nagyon jelentős", de a teljes hatás még nem látható.
A Fed döntéshozói nehéz helyzetben vannak, mivel kettős mandátumuk mindkét eleme - az árstabilitás és a maximális foglalkoztatás - veszélyben van. Powell szerint azonban a munkaerőpiac jövője volt a legfontosabb szempont a döntéshozatalban, miközben hangsúlyozta, hogy a 4,3%-os munkanélküliségi ráta és az 1,5%-os gazdasági növekedés mellett "nem rossz a gazdaság helyzete".
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
