Bajban az amerikai gazdaság? Trump vámjai jelenthetik a kegyelemdöfést, ezt mindenki megérezheti

A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan - írta a CNN.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdán 0,25 százalékponttal, 4-4,25 százalékos sávba csökkentette irányadó kamatlábát. Ez az első kamatcsökkentés Donald Trump második elnöki ciklusában, amely egy kilenc hónapos szünetet követett, amit az új adminisztráció gazdaságpolitikai irányváltásai körüli bizonytalanság indokolt.

Jerome Powell Fed-elnök a döntést követő sajtótájékoztatón elismerte, hogy a gazdaság jövője továbbra is bizonytalan. "Nem teljesen egyértelmű, mit kell tennünk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a mostani lépés egy "kockázatkezelési célú kamatcsökkentés" volt, mivel a központi bank nem várhat a végtelenségig, amíg Trump politikájának hatásai teljesen világossá válnak.

A döntés nem volt egyhangú: Stephen Miran, Trump frissen kinevezett jegybanki kormányzója nagyobb, fél százalékpontos csökkentést támogatott. A Fed előrejelzése szerint az idén még egy további kamatcsökkentés várható, ami azt jelentheti, hogy októberben vagy decemberben újabb negyedpontos vágás következhet.

Powell egyértelművé tette, hogy a munkaerőpiacot érintő növekvő kockázatok voltak a kamatcsökkentés fő indokai, annak ellenére, hogy Trump vámintézkedései áremelkedést okozhatnak. A jegybankelnök a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet "alacsony felvételi és alacsony elbocsátási" környezetként jellemezte, kiemelve a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliséget.

"Az aggodalom az, hogy ha elbocsátások kezdődnek, nem lesz sok új munkaerő-felvétel" - magyarázta Powell. Bár a vámoknak kitett termékek, például bútorok és háztartási gépek árai emelkedni kezdtek az elmúlt hónapokban, Powell szerint ezek hatása egyelőre "nem nagyon jelentős", de a teljes hatás még nem látható.

A Fed döntéshozói nehéz helyzetben vannak, mivel kettős mandátumuk mindkét eleme - az árstabilitás és a maximális foglalkoztatás - veszélyben van. Powell szerint azonban a munkaerőpiac jövője volt a legfontosabb szempont a döntéshozatalban, miközben hangsúlyozta, hogy a 4,3%-os munkanélküliségi ráta és az 1,5%-os gazdasági növekedés mellett "nem rossz a gazdaság helyzete".