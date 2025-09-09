2025. szeptember 9. kedd Ádám
Mardi Gras Grand Parade allegorikus kocsikkal, köztük Donald Trump babával a karneváli ünnepségen Valletta utcáin, Málta, 2020. február 23.-február 23.
Világ

Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 13:45

Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel - számolt be a BBC.

Az amerikai törvényhozók közzétették a néhai elítélt pedofil Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amely többek között egy Donald Trump amerikai elnöknek tulajdonított üzenetet is tartalmaz. A dokumentumok között megtalálható Epstein végrendelete és személyes címjegyzéke is, amelyben királyi személyek, hírességek, modellek és politikusok elérhetőségei szerepelnek.

A Fehér Ház tagadta, hogy az állítólagos Trump-levél, amely egy női test rajzát is tartalmazza, hiteles lenne. Közleményük szerint

az elnök nem készítette ezt a rajzot, és nem is írta alá.

A 238 oldalas könyvet Ghislaine Maxwell, Epstein brit bűntársa és volt barátnője állította össze Epstein 50. születésnapjára. Maxwell 2021-ben bűnösnek találták abban, hogy Epsteinnel együtt fiatal lányokat közvetített szexuális célokra. A könyv 2003-ban készült, három évvel azelőtt, hogy Epstein elleni szexuális visszaélésekről szóló vádak nyilvánosságra kerültek volna.

Az emlékkönyvben, amelynek címe "Az első ötven év", különböző bejegyzések találhatók, feltehetően Epsteinhez kapcsolódó személyektől, köztük magas rangú politikusoktól és üzleti vezetőktől. A Trump-nak tulajdonított üzenet mellett egy másik, látszólag Bill Clinton volt elnöktől származó jegyzet is szerepel, amely Epstein "gyermeki kíváncsiságát" említi.

Clinton szóvivője elismerte, hogy a volt elnök ismerte Epsteint, de állítása szerint nem tudott annak bűncselekményeiről. András herceget is röviden említi a könyv: egy azonosítatlan nő megjegyzi, hogy Epsteinen keresztül találkozott a herceggel, Clintonnal és Trumppal, valamint számos hírességgel.

Amikor a Wall Street Journal júliusban először számolt be az állítólagos Trump-jegyzetről, az elnök "hamis dolognak" nevezte azt, és tagadta, hogy ő írta volna. Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a lap riporterei, kiadója és vezetői ellen.

A demokrata törvényhozók az X platformon tették közzé a születésnapi jegyzet képét a bizottság könyvének és más Epstein-dokumentumok nyilvánosságra hozatala előtt. A Trump-nak tulajdonított aláírt jegyzet egy elképzelt beszélgetést tartalmaz közte és Epstein között, az utolsó sor pedig így szól: "Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok."

Trump és Epstein évekig baráti viszonyt ápoltak, de az elnök szerint a 2000-es évek elején összevesztek, miután a pénzügyi szakember alkalmazottakat csábított el Trump floridai Mar-a-Lago üdülőjéből. Epsteint először 2006-ban vádolták meg Floridában prostitúció elősegítésével. 2019-ben börtönben halt meg, miközben más vádak miatt tárgyalására várt.
Címlapkép: Getty Images
