A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel - számolt be a BBC.
Az amerikai törvényhozók közzétették a néhai elítélt pedofil Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amely többek között egy Donald Trump amerikai elnöknek tulajdonított üzenetet is tartalmaz. A dokumentumok között megtalálható Epstein végrendelete és személyes címjegyzéke is, amelyben királyi személyek, hírességek, modellek és politikusok elérhetőségei szerepelnek.
A Fehér Ház tagadta, hogy az állítólagos Trump-levél, amely egy női test rajzát is tartalmazza, hiteles lenne. Közleményük szerint
az elnök nem készítette ezt a rajzot, és nem is írta alá.
A 238 oldalas könyvet Ghislaine Maxwell, Epstein brit bűntársa és volt barátnője állította össze Epstein 50. születésnapjára. Maxwell 2021-ben bűnösnek találták abban, hogy Epsteinnel együtt fiatal lányokat közvetített szexuális célokra. A könyv 2003-ban készült, három évvel azelőtt, hogy Epstein elleni szexuális visszaélésekről szóló vádak nyilvánosságra kerültek volna.
Az emlékkönyvben, amelynek címe "Az első ötven év", különböző bejegyzések találhatók, feltehetően Epsteinhez kapcsolódó személyektől, köztük magas rangú politikusoktól és üzleti vezetőktől. A Trump-nak tulajdonított üzenet mellett egy másik, látszólag Bill Clinton volt elnöktől származó jegyzet is szerepel, amely Epstein "gyermeki kíváncsiságát" említi.
Clinton szóvivője elismerte, hogy a volt elnök ismerte Epsteint, de állítása szerint nem tudott annak bűncselekményeiről. András herceget is röviden említi a könyv: egy azonosítatlan nő megjegyzi, hogy Epsteinen keresztül találkozott a herceggel, Clintonnal és Trumppal, valamint számos hírességgel.
Amikor a Wall Street Journal júliusban először számolt be az állítólagos Trump-jegyzetről, az elnök "hamis dolognak" nevezte azt, és tagadta, hogy ő írta volna. Trump 10 milliárd dolláros kártérítési pert indított a lap riporterei, kiadója és vezetői ellen.
A demokrata törvényhozók az X platformon tették közzé a születésnapi jegyzet képét a bizottság könyvének és más Epstein-dokumentumok nyilvánosságra hozatala előtt. A Trump-nak tulajdonított aláírt jegyzet egy elképzelt beszélgetést tartalmaz közte és Epstein között, az utolsó sor pedig így szól: "Boldog születésnapot - és legyen minden nap egy újabb csodálatos titok."
Trump és Epstein évekig baráti viszonyt ápoltak, de az elnök szerint a 2000-es évek elején összevesztek, miután a pénzügyi szakember alkalmazottakat csábított el Trump floridai Mar-a-Lago üdülőjéből. Epsteint először 2006-ban vádolták meg Floridában prostitúció elősegítésével. 2019-ben börtönben halt meg, miközben más vádak miatt tárgyalására várt.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
Ez nem az első ilyen beavatkozás Biden életében: még elnöksége alatt, 2023-ban is eltávolítottak egy rákos bőrelváltozást a mellkasáról.
Donald Trump amerikai elnök átnevezné a védelmi tárcát, visszatér a Háborús Minisztérium.
A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.
Az amerikai elnök szerdán késő este nyújtott be felülvizsgálati kérelmet a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság múlt heti ítélete ellen.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.
Mintegy 30 nyugati vezető folytatott tárgyalásokat csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború
Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút.
Putyin hajlandó a háború folytatására, ha Ukrajna nem fogad el megállapodást.
Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.