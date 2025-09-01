Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Drámai incidens: orosz beavatkozás érhette von Ursula der Leyen repülőútját
Megerősítette hétfőn Arianna Podesta, az Európai Bizottság szóvivője, hogy az elmúlt hétvégén "megzavarták" annak a repülőgépnek a műholdas navigációs rendszerét (GPS), amely Ursula von der Leyent, a brüsszeli bizottság elnökét szállította a bulgáriai Plovdivba.
A bolgár hatóságok információi szerint az incidens Oroszország beavatkozásának volt az eredménye - tette hozzá Podesta a brüsszeli testület hétfői sajtótájékoztatóján.
Hangsúlyozta: az incidens csak tovább erősíti az unió megingathatatlan elkötelezettségét a védelmi képességek növelése és Ukrajna támogatása mellett, és rávilágít arra, mennyire sürgős az a küldetés, amelyet az elnök ezekben a napokban a frontországokban teljesít. Az EU ezért is növeli védelmi kiadásait, és fokozza Európa felkészültségét - szögezte le.
A szóvivő tájékoztatása szerint az elnök, bár repülőgépe végül biztonságosan landolt, személyesen is szembesült a mindennapi kihívásokkal, amelyeket Oroszország és szövetségeseinek fenyegetése jelent.
Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő arról tájékoztatott, hogy Európa keleti szárnyán egyre gyakoribb a GPS-rendszerek megzavarása, és ez a kontinens számít a világ leginkább érintett régiójának. Júniusban 13 tagállam levélben is jelezte a bizottságnak az ügy sürgősségét, mivel a jelenség szinte mindennapossá vált, és komoly következményekkel jár a hajózásra, a légi közlekedésre, valamint gazdasági hatásai is vannak. Mint mondta az EU ezért már dolgozik egy, a repülésbiztonságra vonatkozó cselekvési terven az európai unió repülésbiztonsági ügynökségével (EASA), a légi navigáció biztonságáért felelős Eurocontrollal, a tagállamokkal, a légiforgalmi irányítókkal és az iparági szereplőkkel együttműködésben. Hangsúlyozta: a tagállamok közötti információcsere és együttműködés kulcsfontosságú, a kérdést ezért a tagállami kormányokat tömörítő Tanácsban is meg kell vitatni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ursula von der Leyen bulgáriai látogatása annak a körútnak a része, amelyet az Oroszországgal és Fehéroroszországgal határos uniós tagállamokban tesz. A látogatások célja, hogy ezen tagállamok vezetőivel tárgyaljon a védelmi felkészültség javításáról.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
Radikális lépés a magyar kormánytól: beperlik ezt az EU-s szervet, Ukrajnához is köze van a dolognak
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!