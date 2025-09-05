Ez a kis ország mozgatja egész Európa gazdaságát: hihetetlen, mi az igazság a számok mögött

Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az ír gazdaság növekedése az Európai Unió GDP-adatait böngészők számára időről időre meglepő kilengéseket okoz. Az elmúlt négy negyedévben az ír gazdaság negyedéves alapon 4,6, 4,5 és 7,4 százalékkal bővült, amelyet a második negyedévben egy kisebb, 1,0 százalékos korrekció követett. Bár egy fejlődő ország esetében is megnehezíti az adatok értelmezését egy ilyen számsor, egy fejlett ország esetében komoly torzulásokat okozhat az uniós aggregált mutatókban, írja a Portfolio.
A jelenség mögött azonban nem elsősorban a helyi gazdaság valós teljesítménye áll, hanem a multinacionális vállalatok Írországban folytatott tevékenysége és könyvelési gyakorlata. Az Apple, a Google, a Meta, a Microsoft és a Pfizer például európai központként használják az országot, ide könyvelve szellemi tulajdonukat, licencbevételeiket és egyéb eszközeiket – függetlenül attól, hogy a termelés vagy a szolgáltatásnyújtás valójában máshol történik. Ezt Paul Krugman „leprechaun economics”-ként nevezte el, utalva a GDP mesterségesen megugró értékeire.
Az ír GDP alakulása így időről időre extrém kilengéseket mutat. Az idei első negyedévben például éves szinten 18,3 százalékos növekedést regisztráltak, negyedéves alapon pedig 7,4 százalékot, miközben a gyógyszeripari export az Egyesült Államokba megháromszorozódott. A szakértők szerint azonban a mögöttes mozgatórugó elsősorban a vállalati könyvelés átszervezése, nem pedig a reálgazdaság fellendülése volt.
Az ír „gazdasági csoda” nem csupán lokális kérdés. Az EU tagjaként Írország kiugró adatai az uniós aggregált GDP-n is éreztetik hatásukat. A Portfolio elemzése szerint az EU27 GDP-növekedését valójában mindössze hét ország – Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország és Írország – képes érdemben elmozdítani. Közülük Németország mérete miatt a legerőteljesebb hatású, ugyanakkor gyakran lassítja az uniós bővülést, míg Írország kisebb, de gyakran felhúzza azt a multinacionális cégek könyvelési döntéseinek köszönhetően.
2016 és 2025 első negyedéve között Írország 22 negyedévben legalább 0,1 százalékponttal gyorsította az EU növekedését, összesen 5,09 százalékpontos pozitív torzítást eredményezve. A német gazdaság ezzel szemben 24 negyedévben lassította a bővülést, átlagos negatív hatása −0,49 százalékpont volt, ami összesítve −11,83 százalékpontnyi elmozdulást jelentett. A többi nagy gazdaság – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Hollandia – kisebb, de szintén mérhető torzító hatást gyakorolt.
Az elemzés rávilágít, hogy az uniós GDP-adatok értelmezéséhez nem elegendő pusztán a tagállamok gazdasági súlyát figyelembe venni. Legalább ilyen fontos a működési struktúra és a multinacionális vállalatok szerepe. Írország esetében a GDP kiugró növekedése nem a valós gazdasági aktivitásnak, hanem a vállalati könyvelési gyakorlatnak a következménye.
Összességében az EU növekedésének alakulását leginkább Németország és Írország alakítja, az előbbi a realitás súlyával, az utóbbi viszont a statisztikai torzítás erejével.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.
A hivatalos inflációs statisztikák nem tartalmazzák az ingatlanpiaci folyamatokat és a hitelterheket, pedig ezek jelentősen befolyásolják a magyar háztartások vásárlóerejét.
Az euró hét órakor 392,97 forinton állt, magasabban a szerda esti 392,88 forintnál.
A fenntarthatóság nem csupán stratégia, hanem szemléletváltás kérdése.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
