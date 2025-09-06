2025. szeptember 6. szombat Zakariás
A moszkvai Kreml látványa a Bolsoj Kamenny hídról naplementekor. UNESCO Világörökségi helyszín Ref 545. Az Orosz Föderáció kulturális örökségének tárgya â 7710353000. Moszkva, Oroszország.
Világ

Radikális lépést hozott Putyin Oroszországa: ez több mint 100 millió oroszt hallgattathat el

Pénzcentrum
2025. szeptember 6. 08:14

Oroszországban jelentős korlátozásokat vezettek be a népszerű üzenetküldő alkalmazásokra, miközben a kormány saját, állami ellenőrzés alatt álló alternatívát kínál a lakosságnak - írta a BBC.

Augusztusban az orosz médiahatóság, a Roskomnadzor korlátozásokat vezetett be a WhatsApp és a Telegram hívási funkcióira, amelyek az ország legnépszerűbb kommunikációs platformjai. A WhatsApp havonta körülbelül 97 millió, míg a Telegram 90 millió felhasználót szolgál ki a 143 milliós országban.

A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével, amelyet egy, a Kreml szoros ellenőrzése alatt álló orosz cég fejlesztett. A Max appot szeptember 1-től minden Oroszországban értékesített eszközre előre telepíteni kell.

Az új alkalmazást a VK hozta létre, amely Oroszország legnagyobb közösségi hálózatát működteti. A platformot a Gazprom olaj- és gázipari óriásvállalat és Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi bizalmasa, Jurij Kovalcsuk milliárdos irányítja.

A Max egy úgynevezett szuper-alkalmazássá válhat, amely több funkciót egyesít, beleértve a kormányzati digitális szolgáltatásokat és a banki ügyintézést is. A modell a kínai WeChat-et tükrözi, amely nemcsak a mindennapi élet központi eleme, hanem a cenzúra és megfigyelés eszköze is.

Az alkalmazás adatvédelmi szabályzata szerint az információkat harmadik feleknek és kormányzati szerveknek is továbbíthatja, potenciálisan hozzáférést biztosítva a biztonsági szolgálatoknak. Ez komoly aggodalmakat vet fel egy olyan országban, ahol az embereket kritikus megjegyzésekért vagy privát üzenetekért is felelősségre vonhatják.

Az iskolákat már kötelezték, hogy a szülői csoportokat a Max alkalmazásra helyezzék át. A Rosztovi régióban riasztási rendszerként vezetik be, Szentpéterváron pedig a vészhelyzeti szolgáltatásokhoz kapcsolják.

A korlátozások mellett sok orosz lakos a mobilinternet teljes hiányával is szembesül, mivel egész városokban rendszeresen lekapcsolják a szolgáltatást. Május óta minden orosz régióban előfordultak internetkiesések, amit a hatóságok az ukrán drónok elleni védekezéssel indokolnak.

A kormány most olyan rendszeren dolgozik, amely lehetővé teszi az oroszok számára, hogy a leállások idején csak a létfontosságú online szolgáltatásokhoz férjenek hozzá, mint például a banki szolgáltatások, taxik, kiszállítások – és a Max üzenetküldő.

Bár sokan tartózkodnak a Max telepítésétől, a digitális szakértők szerint az orosz kormány internethez való hozzáállása egyre inkább a kínai modellt tükrözi, és ahogy a kormányzati ellenőrzés növekszik, egyre kevesebben találnak majd módot arra, hogy elkerüljék azt.
Címlapkép: Getty Images
#tech #oroszország #putyin #korlátozás #alkalmazás #whatsapp

TolllerBela
3 perce
Csak megunják egyszer a halvérű, megfélemlített oroszok is, végtére van azoknak gerincük, ha hajlott is....
0
0
