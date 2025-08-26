Még egy szektort tönkrevághatnak Trump vámjai: ezt milliók érezhetik meg a zsebükön

Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát. A Surat városában található, a Pentagonnál is nagyobb Diamond Bourse irodakomplexum szinte üresen áll, miközben a vállalkozások elbocsátásokkal és termeléscsökkentéssel reagálnak a krízisre - írta a Reuters.

Az indiai gyémántipar exportja már most két évtizedes mélypontra süllyedt a gyenge kínai kereslet miatt, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései veszélyeztetik a legnagyobb piacukhoz való hozzáférést. Az USA a szektor 28,5 milliárd dolláros éves drágakő- és ékszerexportjának közel harmadát veszi fel.

Suratban, ahol a világ nyers gyémántjainak több mint 80%-át vágják és csiszolják, az amerikai vámok miatti bizonytalanság hatására kezdenek elapadni a megrendelések. Míg a kisebb exportőröknek kevesebb lehetőségük van a csapás kivédésére, egyes nagyobb szereplők már tervezik, hogy tevékenységük egy részét olyan országokba helyezik át, mint Botswana, amely csak 15%-os amerikai vámmal szembesül. India jelenlegi 25%-os vámja augusztus 27-én megduplázódik.

"Várakozó álláspontra helyezkedtünk augusztus végéig, de növelhetjük a botswanai termelést, ha ez így folytatódik" - nyilatkozta Hitesh Patel, a Dharmanandan Diamonds ügyvezető igazgatója, aki szerint az amerikai vámok 20-25%-kal csökkenthetik cége éves bevételét.

A Surat Diamond Bourse-ban több mint 4700 irodát adtak el, de kevesebb mint 250 van használatban, és több vállalat is újragondolja beköltözési terveit. A komplexumot 2023 decemberében avatta fel Narendra Modi miniszterelnök, aki "az új India erejének és új elhatározásának szimbólumaként" méltatta a 6,7 millió négyzetláb alapterületű létesítményt.

Az év ezen időszakában a surati munkások általában fokozzák a termelést, hogy kielégítsék az amerikai karácsonyi és újévi megrendeléseket. Idén azonban sok kézműves bizonytalan abban, lesz-e egyáltalán munkája. "Olyan rosszul alakul a kereslet, hogy a gyémántcsomagok, amelyeket tavaly 25 000 rúpiáért (286 dollár) adtam el, most alig hoznak 18 000-et" - mondta Shailesh Mangukiya, aki egy vágó- és csiszolóüzemet működtet Suratban, és felére, 125 főre csökkentette alkalmazottai számát.

Az iparági szakértők szerint India és az USA közötti kereskedelmi megállapodás hiányában 150 000-200 000 munkavállaló veszítheti el állását. Az amerikai vásárlók várhatóan olyan országokból fognak gyémántot beszerezni, mint Izrael, Belgium és Botswana.

Az indiai exportőrök megpróbálják növelni eladásaikat Ázsiában, Európában és a Közel-Keleten az amerikai veszteségek ellensúlyozására, de új vevők találása nem könnyű. Az iparág csökkenti a nyers gyémánt vásárlását és minimális készletekkel működik a cash flow megőrzése érdekében, míg a pénzhiánnyal küzdő kisebb egységek mély kedvezményeket kezdtek kínálni a túlélés érdekében.

Az egyetlen pozitívum az indiai belföldi kereslet. "Az elmúlt 10-15 napban kissé lelassultak az eladásaink, de nem jelentősen, mert az amerikai kereslet csökkenését némileg kompenzálja az indiai piac jó kereslete" - mondta Hitesh Shah, a Venus Jewel partnere, amely olyan globális luxusmárkákat lát el, mint a Tiffany & Co. és a Harry Winston.