2025. augusztus 26. kedd Izsó
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyémántgyűrű javítás műhelyben
Világ

Még egy szektort tönkrevághatnak Trump vámjai: ezt milliók érezhetik meg a zsebükön

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 11:44

Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát. A Surat városában található, a Pentagonnál is nagyobb Diamond Bourse irodakomplexum szinte üresen áll, miközben a vállalkozások elbocsátásokkal és termeléscsökkentéssel reagálnak a krízisre - írta a Reuters.

Az indiai gyémántipar exportja már most két évtizedes mélypontra süllyedt a gyenge kínai kereslet miatt, és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései veszélyeztetik a legnagyobb piacukhoz való hozzáférést. Az USA a szektor 28,5 milliárd dolláros éves drágakő- és ékszerexportjának közel harmadát veszi fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Suratban, ahol a világ nyers gyémántjainak több mint 80%-át vágják és csiszolják, az amerikai vámok miatti bizonytalanság hatására kezdenek elapadni a megrendelések. Míg a kisebb exportőröknek kevesebb lehetőségük van a csapás kivédésére, egyes nagyobb szereplők már tervezik, hogy tevékenységük egy részét olyan országokba helyezik át, mint Botswana, amely csak 15%-os amerikai vámmal szembesül. India jelenlegi 25%-os vámja augusztus 27-én megduplázódik.

"Várakozó álláspontra helyezkedtünk augusztus végéig, de növelhetjük a botswanai termelést, ha ez így folytatódik" - nyilatkozta Hitesh Patel, a Dharmanandan Diamonds ügyvezető igazgatója, aki szerint az amerikai vámok 20-25%-kal csökkenthetik cége éves bevételét.

Kapcsolódó cikkeink:

A Surat Diamond Bourse-ban több mint 4700 irodát adtak el, de kevesebb mint 250 van használatban, és több vállalat is újragondolja beköltözési terveit. A komplexumot 2023 decemberében avatta fel Narendra Modi miniszterelnök, aki "az új India erejének és új elhatározásának szimbólumaként" méltatta a 6,7 millió négyzetláb alapterületű létesítményt.

Az év ezen időszakában a surati munkások általában fokozzák a termelést, hogy kielégítsék az amerikai karácsonyi és újévi megrendeléseket. Idén azonban sok kézműves bizonytalan abban, lesz-e egyáltalán munkája. "Olyan rosszul alakul a kereslet, hogy a gyémántcsomagok, amelyeket tavaly 25 000 rúpiáért (286 dollár) adtam el, most alig hoznak 18 000-et" - mondta Shailesh Mangukiya, aki egy vágó- és csiszolóüzemet működtet Suratban, és felére, 125 főre csökkentette alkalmazottai számát.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az iparági szakértők szerint India és az USA közötti kereskedelmi megállapodás hiányában 150 000-200 000 munkavállaló veszítheti el állását. Az amerikai vásárlók várhatóan olyan országokból fognak gyémántot beszerezni, mint Izrael, Belgium és Botswana.

Az indiai exportőrök megpróbálják növelni eladásaikat Ázsiában, Európában és a Közel-Keleten az amerikai veszteségek ellensúlyozására, de új vevők találása nem könnyű. Az iparág csökkenti a nyers gyémánt vásárlását és minimális készletekkel működik a cash flow megőrzése érdekében, míg a pénzhiánnyal küzdő kisebb egységek mély kedvezményeket kezdtek kínálni a túlélés érdekében.

Az egyetlen pozitívum az indiai belföldi kereslet. "Az elmúlt 10-15 napban kissé lelassultak az eladásaink, de nem jelentősen, mert az amerikai kereslet csökkenését némileg kompenzálja az indiai piac jó kereslete" - mondta Hitesh Shah, a Venus Jewel partnere, amely olyan globális luxusmárkákat lát el, mint a Tiffany & Co. és a Harry Winston.
Címlapkép: Getty Images
#kínai #kereslet #világ #trump #világgazdaság #india #szektor #gyémánt árfolyam #amerikai #gyémánt #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:17
12:02
11:44
11:36
11:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
2025. augusztus 26.
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
3
6 napja
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
4
5 napja
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
5
2 hete
Máris borulhat Trump nagy béketerve: végül Zelenszkij is elmegy az alaszkai csúcstalálkozóra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív bankügylet
A bank forrásait érintő ügylet, idetartozik a betétgyűjtés, bankközi forrásfelvétel, vagy az értékpapír-eladás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 11:36
Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 11:26
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 11:32
Váratlan dolog derült ki a zöldségekről Európában: itt a friss jelentés