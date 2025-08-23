2025. augusztus 23. szombat Bence
Farsangi nagy felvonulás allegorikus kocsikkal, köztük Donald Trump babával a karneváli ünnepségen Valletta utcáin.
Világ

Döntöttek a posták: nem szállítanak tovább az importvámok miatt az Egyesült Államokba

MTI
2025. augusztus 23. 18:37

Számos európai postai szolgáltató bejelentette, hogy szombattól felfüggeszti több csomag kézbesítését az Egyesült Államokba az új importvámokat övező pillanatnyi bizonytalanság miatt. A német, a dán, a svéd és az olasz posta azonnali hatállyal leállítja az Egyesült Államokba irányuló kereskedelmi csomagok útnak indítását, míg a francia és az osztrák szolgáltató hétfőtől, a brit pedig keddtől követi példájukat.

Donald Trump amerikai elnök júliusban írt alá rendeletet arról, hogy augusztus 29-től vámkötelessé válnak az eddig mentességet élvező, 800 dollár alatti értékű kereskedelmi árucikkek nemzetközi csomagküldeményei is. Vámmentesek ezentúl a rendelet szerint csak a 100 dollár alatti levelek, könyvek, ajándékok és egyéb kisebb csomagok lesznek. Több európai postai szolgáltató azért döntött a kézbesítések felfüggesztése mellett, mert nem tudják garantálni, hogy a csomagok augusztus 29. előtt megérkeznek az Egyesült Államokba.

Tájékoztatásuk szerint nem egyértelmű, hogy pontosan mely árucikkekre vonatkoznak az új szabályok, az amerikai hatóságok ugyanis nem adtak megfelelő eligazítást, és nem volt elég idő sem a számítógépes rendszereket felkészíteni a változásokra. Az 51 európai postai szolgáltatót tömörítő PostEurop nevű szervezet jelezte: ha nem találnak megoldást augusztus 29-ig, várhatóan az összes tagvállalatuk hasonló intézkedéseket fog bevezetni.

Címlapkép: Getty Images
