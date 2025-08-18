Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
Halálos erdőtüzek Spanyolországban: katonák ezrei küzdenek a lángokkal
Apokaliptikus erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban: a 16 napja tomboló lángok már a híres Szent Jakab-zarándokutat (El Camino) is elérték. A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
A rekordhőség (helyenként 45 °C) által táplált tűzvészek eddig több mint 115 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, a hadsereg közel 2000 katonát vezényelt a helyszínre.
A helyzet tragikus: eddig négy tűzoltó vesztette életét, egyikük, amikor teherautója balesetet szenvedett az erdőben. A belügyminisztérium szerint már több tucat gyanúsított ellen folyik nyomozás gyújtogatás miatt.
A spanyol védelmi miniszter szerint 20 éve nem voltak ilyen pusztító tüzek, és a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.