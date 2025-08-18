2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Tűzoltó helikopter vödröt visz az erdőtűz oltására.
Világ

Halálos erdőtüzek Spanyolországban: katonák ezrei küzdenek a lángokkal

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 14:16

Apokaliptikus erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban: a 16 napja tomboló lángok már a híres Szent Jakab-zarándokutat (El Camino) is elérték. A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.

A rekordhőség (helyenként 45 °C) által táplált tűzvészek eddig több mint 115 ezer hektárnyi területet emésztettek fel, a hadsereg közel 2000 katonát vezényelt a helyszínre.

A helyzet tragikus: eddig négy tűzoltó vesztette életét, egyikük, amikor teherautója balesetet szenvedett az erdőben. A belügyminisztérium szerint már több tucat gyanúsított ellen folyik nyomozás gyújtogatás miatt.

A spanyol védelmi miniszter szerint 20 éve nem voltak ilyen pusztító tüzek, és a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbak az ilyen szélsőséges időjárási jelenségek.
Címlapkép: Getty Images
