Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 20:02

Trump alaszkai útjáról hiányzik az Ukrajna-különmegbízott, ami aggodalmat kelt az európai partnerekbe - írta meg a CNN.

Donald Trump elnök ma reggel Alaszkába indult vezető tanácsadóival, azonban Keith Kellogg, az Ukrajna-ügyi különmegbízott nem tartott vele, és nem is tervezi, hogy csatlakozik hozzájuk Anchorage-ben.

Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt, ami "kontraproduktívvá" tehette volna jelenlétét a találkozón.

Kormányzati források hangsúlyozták, hogy Kellogg minden, az ukránokkal folytatott beszélgetéseiből származó információt megosztott Trumppal és Marco Rubio külügyminiszterrel, így távolléte nem jelent komoly problémát. Egy tisztviselő azt is megjegyezte, hogy Rubio sem tekinthető Oroszország-barátnak, hiszen szenátori idejében háborús bűnösnek nevezte Putyint.

Az európai partnerek azonban aggódnak Kellogg kihagyása miatt. "Remélt ott lenni, és ott is kellene lennie" - nyilatkozta egy európai tisztviselő, hozzátéve, hogy szakértelmének hiánya veszteség. Kellogg rendelkezik a legjobb rálátással arra, hogy Ukrajna milyen megállapodást fogadna el.

Források szerint Kellogg várhatóan részt vesz majd a jövőbeni, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti találkozókon.

 
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #putyin #tárgyalás #trump #béke #alaszka

