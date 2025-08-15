Megszólalt Donald Trump az alaszkai csúcs előtt: tényleg csúnyán átverheti őt az orosz medve?

Alaszka pénteken a nemzetközi diplomácia fókuszába kerül, amikor Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök négyszemközt tárgyal az ukrajnai háborúról – az ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij részvétele nélkül. Miközben Trump béketeremtőként próbálja pozicionálni magát, Putyin a területi nyereségek legitimálását és Kijev NATO-csatlakozásának megakadályozását tűzheti ki célul - tudósított az ITV.

Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt nem hívták meg a megbeszélésre. Az európai vezetők hangsúlyozták, hogy Ukrajnát érintő béketárgyalásokat nem szabadna az ország részvétele nélkül folytatni.

Trump számára a találkozó újabb lehetőség, hogy globális béketeremtőként mutatkozzon be, míg Putyin célja lehet Oroszország területi nyereségeinek legitimálása és Kijev NATO-csatlakozásának megakadályozása.

Donald Trump és stábja hetek óta biztosítja a nyilvánosságot, hogy a volt amerikai elnök sosem dőlt be Putyinnak. Ennek ellenére, amikor Trump végre nyíltan kritizálta Oroszország elnökét, úgy tűnt, mintha korábban mégis áldozatul esett volna Putyin hízelgésének.

Sokan pesszimisták a csúcstalálkozó sikerét illetően, mivel Oroszország és Ukrajna álláspontja továbbra is távol áll egymástól, és Putyin régóta ellenzi az ideiglenes tűzszünetet. Trump azonban optimista, csütörtökön újságíróknak azt mondta: "azt hiszem, Putyin elnök békét fog kötni. Azt hiszem, Zelenszkij elnök békét fog kötni. Meglátjuk, hogy ki tudnak-e jönni egymással."

Az amerikai elnök hozzátette:

Ha nem lennék elnök, szerintem egész Ukrajnát elfoglalná. De én vagyok az elnök, és velem nem fog szórakozni.

A pénteki alaszkai csúcstalálkozó előtt Trump és a Fehér Ház először óvatosan kezelték a várakozásokat, hivatkozva arra, hogy ez csak egy „hallgatási gyakorlat”. Később azonban Trump ismét azt kezdte sugallni, hogy közel a békekötés Ukrajnában, és többször kijelentette: „Putyin békét fog kötni”.

Ez a hozzáállás emlékeztet a hat hónappal ezelőtti nyilatkozataira, amikor ugyancsak bízott Putyin szándékaiban, ám a valóság azóta sem igazolta ezt. Trump többször is elismerte, hogy Putyin hízelgő szavai nem követték a tettek, és néha nyíltan csalódottságának adott hangot.

CNN szerint Trump még mindig azt próbálja kideríteni, hogy mi változott Putyinban, és stábja is próbálja elhitetni vele, hogy az orosz elnök megváltozott, így Trump „nem tévedett” korábbi benyomásában. Ez azonban sok amerikai számára aggasztó, mert kevés bizalmuk van abban, hogy Trump képes jól kezelni a diplomáciai helyzetet.

Egy pénteki Pew Research felmérés szerint a megkérdezettek 59%-a kevés vagy semmilyen bizalmat nem helyezett Trumpba az ukrajnai háború kezelését illetően. Sokak szerint Trump túl sokat engedhetne Putyinnak egy esetleges megállapodásban.

A pénteki találkozó lehetőséget adhat Trumptnak, hogy bizonyítsa, képes jó megállapodást kötni. Ugyanakkor nem lehet kizárni, hogy ismét a múlt hibáit ismétli.

Az amerikai elnök a Putyinnal való tárgyalást egy későbbi, Zelenszkijt is magában foglaló találkozó előzményeként említette, bár Oroszország nem egyezett bele ilyen háromoldalú megbeszélésbe. Ez lesz az első alkalom közel egy évtizede, hogy Putyin amerikai földre lép.

A program szerint a két elnök először négyszemközt tárgyal, majd delegációs megbeszélések és munkareggelivel folytatódó tárgyalások következnek, végül közös sajtótájékoztatót tartanak.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA