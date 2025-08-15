Ezért nem jön majd a villamosod: nagy nyári munkálatok a fővárosban

Augusztus utolsó két hetében újabb nagy felújítási hullám söpör végig Budapesten: a BKV szakemberei a pesti oldalon modernizálják a villamoshálózat több szakaszát. A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.

A 2025. augusztus 16–31. között zajló beruházás során kicserélik az elhasználódott pályaelemeket, új váltókat építenek be, és javítják a pálya állapotát, hogy a tanév kezdetére tartósabb és kényelmesebb villamosközlekedés várja az utasokat.

1-es villamos: Lurdy Ház – Közvágóhíd

Az évek során elkopott sínek helyett a szakemberek összesen 1344 méter vadonatúj sínt fektetnek le, ahol szükséges, a zúzottkő ágyazatot is kicserélik, majd elvégzik a vágányszabályozást. A felújítás részeként megújulnak a Közvágóhídnál és a Népligetnél található váltószerkezetek is, ami a jövőben gördülékenyebb forgalmat biztosít.

12-es és 14-es villamos: Angyalföld kocsiszín

Itt több erősen elhasználódott pályaelemet cserélnek ki, köztük két teljesen új kitérőt építenek be. Az új váltók nemcsak tartósabbak, hanem megbízhatóbbak is, így csökkentik a váratlan fennakadások esélyét. Emellett kisebb karbantartási munkákat is végeznek, például a kocsiszín előtt egy váltórész cseréjét.

Mint az a közleményben olvasható, a BKV célja, hogy a felújításokkal gyorsabb, környezetbarátabb és kényelmesebb legyen a budapesti villamosközlekedés, hogy az utasok nap mint nap élvezhessék a megújult pálya előnyeit.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA