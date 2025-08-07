Legendás üzletlánc húzza le a rolót: rengeteg magyar tini kedvence kért csődvédelmet

A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért- írja a BBC.

Az amerikai székhelyű vállalat megerősítette, hogy már tárgyalásokat folytatott "más partnerekkel" a jövőjéről. A brit üzleteket egyelőre nem érinti a csődeljárás, míg az észak-amerikai boltok nyitva maradnak, amíg a cég "alternatívákat" keres. A Claire's jelenleg 2750 üzletet működtet 17 országban Észak-Amerikában és Európában. Az Egyesült Királyságban körülbelül 280 üzlete van, szemben a 2018-as 370-nel, amikor először jelentett csődöt egy visszafizethetetlen hitel miatt.

A vállalat, amely ékszereket, színes kiegészítőket árul és füllyukasztási szolgáltatásairól ismert, két márkanév alatt működik: Claire's és Icing. Chris Cramer vezérigazgató szerint a döntés "nehéz, de szükséges" volt. A csőd okai között a "fokozott versenyt, a fogyasztói költési trendeket és a hagyományos kiskereskedelemtől való folyamatos elfordulást" említette, valamint az "adósságkötelezettségeket" és a szélesebb gazdasági zavart.

A cég globális ellátási lánca miatt valószínűleg szenvedni fog a Trump elnök által több országgal, köztük Kínával és Kanadával szemben bevezetett vámok miatt. Emellett 2025 decemberében esedékes egy 500 millió dolláros (375 millió fontos) hiteltörlesztés is.

Catherine Shuttleworth kiskereskedelmi elemző szerint a Claire's csődje "egyértelmű jelzés" arra, hogy a kiskereskedelem egyes részei "nem tudnak lépést tartani azzal, ahogyan az emberek most vásárolni szeretnének". A fiatalok már nem a bevásárlóközpontokban böngésznek olcsó kiegészítőkért, hanem olyan online versenytársaknál, mint a Shein.

Julie Palmer, a Begbies Traynor partnere szerint a Claire's "fizikai üzletekre való támaszkodása – ami egykor kulcsfontosságú erősség volt – mára jelentős teherré vált". A vállalat európai és amerikai üzletein kívül további 300 franchise üzletet működtet elsősorban a Közel-Keleten és Dél-Afrikában, valamint több ezer koncessziós üzletben értékesíti termékeit Európában és az USA-ban.