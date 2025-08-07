2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Közelkép a gyönyörű nő sötét hosszú hajjal, ezüst trendi ékszereket visel. Különböző divatos ezüst divatos ékszerek - fülbevalók, karkötők, nyakláncok és gyűrűk.
Vásárlás

Legendás üzletlánc húzza le a rolót: rengeteg magyar tini kedvence kért csődvédelmet

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 16:11

A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért- írja a BBC.

Az amerikai székhelyű vállalat megerősítette, hogy már tárgyalásokat folytatott "más partnerekkel" a jövőjéről. A brit üzleteket egyelőre nem érinti a csődeljárás, míg az észak-amerikai boltok nyitva maradnak, amíg a cég "alternatívákat" keres. A Claire's jelenleg 2750 üzletet működtet 17 országban Észak-Amerikában és Európában. Az Egyesült Királyságban körülbelül 280 üzlete van, szemben a 2018-as 370-nel, amikor először jelentett csődöt egy visszafizethetetlen hitel miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat, amely ékszereket, színes kiegészítőket árul és füllyukasztási szolgáltatásairól ismert, két márkanév alatt működik: Claire's és Icing. Chris Cramer vezérigazgató szerint a döntés "nehéz, de szükséges" volt. A csőd okai között a "fokozott versenyt, a fogyasztói költési trendeket és a hagyományos kiskereskedelemtől való folyamatos elfordulást" említette, valamint az "adósságkötelezettségeket" és a szélesebb gazdasági zavart.

Kapcsolódó cikkeink:

A cég globális ellátási lánca miatt valószínűleg szenvedni fog a Trump elnök által több országgal, köztük Kínával és Kanadával szemben bevezetett vámok miatt. Emellett 2025 decemberében esedékes egy 500 millió dolláros (375 millió fontos) hiteltörlesztés is.

Catherine Shuttleworth kiskereskedelmi elemző szerint a Claire's csődje "egyértelmű jelzés" arra, hogy a kiskereskedelem egyes részei "nem tudnak lépést tartani azzal, ahogyan az emberek most vásárolni szeretnének". A fiatalok már nem a bevásárlóközpontokban böngésznek olcsó kiegészítőkért, hanem olyan online versenytársaknál, mint a Shein.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Julie Palmer, a Begbies Traynor partnere szerint a Claire's "fizikai üzletekre való támaszkodása – ami egykor kulcsfontosságú erősség volt – mára jelentős teherré vált". A vállalat európai és amerikai üzletein kívül további 300 franchise üzletet működtet elsősorban a Közel-Keleten és Dél-Afrikában, valamint több ezer koncessziós üzletben értékesíti termékeit Európában és az USA-ban.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bolt #csőd #ékszer #boltlánc

Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

