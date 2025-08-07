A "vásárolj most, fizess később" típusú konstrukciók egyre nagyobb teret nyernek a világon, sőt a magyar online kereskedelemben is.
Legendás üzletlánc húzza le a rolót: rengeteg magyar tini kedvence kért csődvédelmet
A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért- írja a BBC.
Az amerikai székhelyű vállalat megerősítette, hogy már tárgyalásokat folytatott "más partnerekkel" a jövőjéről. A brit üzleteket egyelőre nem érinti a csődeljárás, míg az észak-amerikai boltok nyitva maradnak, amíg a cég "alternatívákat" keres. A Claire's jelenleg 2750 üzletet működtet 17 országban Észak-Amerikában és Európában. Az Egyesült Királyságban körülbelül 280 üzlete van, szemben a 2018-as 370-nel, amikor először jelentett csődöt egy visszafizethetetlen hitel miatt.
A vállalat, amely ékszereket, színes kiegészítőket árul és füllyukasztási szolgáltatásairól ismert, két márkanév alatt működik: Claire's és Icing. Chris Cramer vezérigazgató szerint a döntés "nehéz, de szükséges" volt. A csőd okai között a "fokozott versenyt, a fogyasztói költési trendeket és a hagyományos kiskereskedelemtől való folyamatos elfordulást" említette, valamint az "adósságkötelezettségeket" és a szélesebb gazdasági zavart.
A cég globális ellátási lánca miatt valószínűleg szenvedni fog a Trump elnök által több országgal, köztük Kínával és Kanadával szemben bevezetett vámok miatt. Emellett 2025 decemberében esedékes egy 500 millió dolláros (375 millió fontos) hiteltörlesztés is.
Catherine Shuttleworth kiskereskedelmi elemző szerint a Claire's csődje "egyértelmű jelzés" arra, hogy a kiskereskedelem egyes részei "nem tudnak lépést tartani azzal, ahogyan az emberek most vásárolni szeretnének". A fiatalok már nem a bevásárlóközpontokban böngésznek olcsó kiegészítőkért, hanem olyan online versenytársaknál, mint a Shein.
Julie Palmer, a Begbies Traynor partnere szerint a Claire's "fizikai üzletekre való támaszkodása – ami egykor kulcsfontosságú erősség volt – mára jelentős teherré vált". A vállalat európai és amerikai üzletein kívül további 300 franchise üzletet működtet elsősorban a Közel-Keleten és Dél-Afrikában, valamint több ezer koncessziós üzletben értékesíti termékeit Európában és az USA-ban.
Vitamint áruló cégre csaptak le a magyar hatóságok: erős dolgokat állítanak, nem javasolják a vásárlást
Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
A hipermarketlánc ezzel a diszkontok, mint a Lidl, Aldi vagy Penny modellje felé mozdul el, miközben a piacot kormányzati megszorítások is nehezítik.
Akadozik a palackvisszaváltási rendszer: az automaták túlterheltek, gyakran leállnak, mindig nagy a sor
Egy évvel a palackvisszaváltási rendszer bevezetése után továbbra is jelentős problémák tapasztalhatók.
A kutatás rávilágít, hogy a vásárlói döntéseket ma már egyértelműen a közösségi tapasztalatok határozzák meg.
A vállalat statisztikái szerint a programban részt vevő vásárlók körülbelül fele az ingyenes próbaidőszak után fizetős előfizetésre vált.
Óriási bajban a legendás svájci luxusóragyártók: elképesztő pofont kaptak, talán fel sem tudnak állni
Trump 39%-os vámja megrázta a svájci óragyártókat, a Richemont és a Swatch részvényei volatilissé váltak.
Trump felfüggesztette a globális vámmentességi kiskaput, ami jelentősen érinti a kínai e-kereskedelmi óriásokat és az amerikai fogyasztókat.
Az olasz versenyhivatal sűlyos bírságot szabott ki a Shein fast fashion online kiskereskedőre a termékei környezeti hatásával kapcsolatos megtévesztő tájékoztatás miatt.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról és visszahívásáról.
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital
Miközben egyre több országban ösztönöznék az egészséges étkezést, a valóságban épp az ellenkezője történik. Az árak legyőzik a törekvéseket.
Augusztus 2-án a Lidl Magyarország egy meglepetésekkel teli kampány keretében mutatta be legújabb divatikonját.
Egy olvasónk Olaszországban, egy népszerű nyaralóhelyen fotózta le a polcon sorakozó Unicumokat
A sörértékesítés 2025 első félévében az előző év azonos időszakához képest 6,3 százalékkal csökkent.
A sör nemcsak az egyik legnépszerűbb ital, hanem a kultúránk része. De mennyit iszunk belőle? Hol fizetjük érte a legtöbbet, vagy épp a legkevesebbet? Mutatjuk!
A MOHU egyoldalú döntéssel a felére akarja csökkenti a visszaváltott palackok után az automata rendszert üzemeltető kiskereskedőknek járó díjat.
Kovács Alfréd elmondása szerint valóban álmában született meg a torta ötlete, amit reggel papírra is vetett.
Gyerekekre különösen veszélyes lehet a fulladásveszély, ezért arra kérik a vásárlókat, hogy a termékből senki ne fogyasszon.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
