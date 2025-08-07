2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Itt lehet a fordulat az orosz-ukrán háborúban? Fontos döntést hozott Moszkva és Washington

MTI
2025. augusztus 7. 11:44

Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

"Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog" - mondta a tisztségviselő. Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés.

Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta. Korábban Trump már komoly ultimátummal is fenyegette az orsoz elnököt, aki nem is késett a válasszal - ráhozva a frászt az egész világra. Erről itt olvashatsz:

Címlapkép: Getty Images
