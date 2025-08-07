Itt lehet a fordulat az orosz-ukrán háborúban? Fontos döntést hozott Moszkva és Washington

Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

"Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog" - mondta a tisztségviselő. Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés.

Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta.