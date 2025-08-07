Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
Itt lehet a fordulat az orosz-ukrán háborúban? Fontos döntést hozott Moszkva és Washington
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.
"Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog" - mondta a tisztségviselő. Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés.
Usakov szerint Steven Witkoff, a Fehér Ház különmegbízottja szerdán Moszkvában felvetette a háromoldalú találkozó gondolatát is Putyin, Trump, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, de ezt az orosz fél kommentár nélkül hagyta. Korábban Trump már komoly ultimátummal is fenyegette az orsoz elnököt, aki nem is késett a válasszal - ráhozva a frászt az egész világra. Erről itt olvashatsz:
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
Döbbenetes, mivel fenyeget Putyin erős embere: "Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell!"
Oroszország felmondta a közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.
Több mint 7000 szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedést jelentettek Kína Guangdong tartományában július óta.
Putyin állítólagos eltitkolt lánya, Elizaveta Krivonogikh először szólalt meg apjáról és az ukrajnai háborúról a közösségi médiában, miközben Párizsban új életet kezdett.
A bíróság elrendelte egy budapesti rendőr letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy kolléganői sérelmére szexuális erőszakot követett el.
India és a Fülöp-szigetek első alkalommal tartott közös tengeri és haditengerészeti gyakorlatot a Dél-kínai-tengeren, ami várhatóan provokálja Pekinget.
Leó pápa több mint egymillió fiatal előtt celebrált misét Rómában, ahol a hit terjesztésére és a békére buzdította a résztvevőket.
Donald Trump elbocsátotta a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjét, miután a hivatal által közölt gyenge foglalkoztatási adatok ellentmondtak a gazdasági aranykorról szóló elnöki kijelentéseknek.
Vasárnap Portugália északi régiójában a légköri ózonkoncentráció meghaladta a közbiztonsági határértéket, ami veszélyt jelent a sérülékeny csoportok egészségére.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
