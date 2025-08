Trump bekeményít Oroszország ellen: napokon belül újabb fokozatra kapcsolhat a háború?

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Donald Trump lépései nem csupán diplomáciai gesztusok: valódi gazdasági és geopolitikai következményekkel járhatnak – főként az energiaszektorban és a nukleáris erőviszonyok terén.

A szakértő az InfoRádióban arról beszélt: Trump atomügyben a vörös vonalat akarja meghúzni Moszkva felé, az erő nyelvén üzenve – de az energiafronton is robbanhat a bomba.

Pénteken jár le Donald Trump korábban bejelentett békeultimátuma Oroszországgal szemben. Először 50 napot adott, most már csak 10-12 napot, hogy Moszkva változtasson – különben jönnek a kereskedelmi büntetések. Az intézkedés lényege, hogy megnehezítse az orosz érintettségű világkereskedelmet, és szankcionálja Moszkva legfontosabb energiapartnereit.

Trump célkeresztjébe Kína és India került, mivel ők vásárolják fel az orosz kőolaj- és földgázexport 85%-át. Ám ha valóban életbe lépne a „másodlagos vám”, akkor nemcsak ők lennének érintettek – a szankciós lista kiterjedhet Törökországra, Szaúd-Arábiára, az Egyesült Arab Emírségekre, sőt akár Magyarországra is.

India lépett – de vajon meddig tart a szünet?

India már most felfüggesztette az orosz energiahordozókkal való kereskedést – ám hivatalosan csak „átmeneti lépésként” kommunikálják. A háttérben viszont egyre feszültebb a helyzet Washington és Újdelhi között. India korábban azt üzente: „senki nem mondja meg, honnan veszünk olajat”, és jelezte, hamarosan újraindíthatják a vásárlásokat.

Trump viszont világosan fogalmazott:

Indiának abba kell hagynia bármiféle kereskedést Oroszországgal, különben szörnyű következményekkel számolhat.

Bendarzsevszkij szerint India egyre kiszolgáltatottabb az Egyesült Államoknak, különösen gazdasági téren, még akkor is, ha a függés részben kölcsönös.

Ha Trump tényleg beváltja fenyegetését, az drámai hatással lehet a világpiacra. Oroszország ugyanis nem tudná egyik napról a másikra másnak eladni olaját, az érintett országok pedig máshonnan lennének kénytelenek pótolni a kieső mennyiséget. Ez pedig:

az olajárak megugrását,

inflációs hullámot,

és az amerikai választók pénztárcájának megcsapolását is okozhatja.

„Ez bizony Amerikában is éreztetné a hatását a benzinkutakon” – figyelmeztet Bendarzsevszkij, hozzátéve: Trump egyik fő kampányígérete épp az volt, hogy letöri az inflációt és alacsonyan tartja a benzinárakat.

Atomkártya: az USA végre válaszol?

Miközben Oroszország egyre nyíltabban fenyeget atomfegyverekkel – a fehérorosz taktikai nukleáris telepítéstől a lengyel határig tartó hadgyakorlatokon át –, az USA eddig nem reagált látványosan.

Most azonban Trump bevetheti az atomtengeralattjáró-kártyát. Bendarzsevszkij szerint ez az első igazán komoly amerikai válaszlépés lehet a Kreml egyre agresszívabb nukleáris retorikájára.

A szakértő szerint az egész helyzetet kétféleképp lehet értelmezni: Oroszország is emeli a tétet, így egyre több szó esik majd atomfegyverekről, ezzel pedig nő a veszély is. Trump csak azt teszi, amit más már rég megtett volna, vagyis megálljt parancsol az orosz fenyegetéseknek. Bendarzsevszkij abban bízik, hogy valódi nukleáris háborús veszély nincs a láthatáron, csupán erődemonstráció zajlik – viszont az energiaszankciók már most is kézzelfogható fenyegetést jelentenek. Hogy három nap múlva mi lesz, az még sok mindentől függ, de a helyzet egyre forróbb.