Kiszivárgott Vlagyimir Putyin titkos terve: lehet, hogy Ukrajna mindvégig figyelemelterelés volt?

Egyre több orosz katonai jármű tűnik fel Afrika poros útjain, és nem véletlenül. Míg a világ figyelme Ukrajnára szegeződik, Oroszország csendben építi új hatalmi bázisát a Száhel-övezetben – katonákkal, zsoldosokkal és politikai szövetségekkel. Ez már nem a háttérben zajló hadművelet: ez Putyin következő nagy játszmája.

Miközben a világ Ukrajnára figyel, Vlagyimir Putyin csendben új frontot nyit Afrikában. Egy friss toborzóvideó az orosz hadsereg számára nem a kelet-európai harctérre keres katonákat, hanem Maliba. A helyzetet a The Economist elemezte egy friss videójában.

2025 elején egy blogger videóra vett katonai konvojokat, amint azok Mali fővárosa, Bamako felé haladtak. Az ilyen járművek nem ritkák az országban, de a felvételeken több orosz katonai teherautó is feltűnt – egyértelmű jelei annak, hogy Oroszország katonai jelenléte erősödik a régióban.

Ez a terjeszkedés nem újkeletű. 2017-ben indult, kezdetben a hírhedt Wagner-csoporton keresztül – egy félhivatalos zsoldoshadsereg, amelyet Moszkva sosem vállalt nyíltan. A Wagner Afrikában diktátorokat védett, lázadókat vert le, és cserébe zsíros bányászati szerződésekhez jutott.

2021-ben, miután katonai puccs történt Maliban, a Wagner megvetette a lábát az országban. A francia és ENSZ-erők kiutasítása után a katonai junta az orosz zsoldosokat hívta segítségül. Egy évvel később több száz civil halt meg egy vérengzés során – a jelentések szerint sokukat orosz zsoldosok ölték meg.

2023-ban, miután a Wagner vezetője sikertelen puccskísérletet hajtott végre Oroszországban, majd egy rejtélyes repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette, a csoport hivatalosan megszűnt. Helyét az „Afrika Hadtest” vette át – egy új, a Kreml által irányított félkatonai szervezet, amely már legalább öt afrikai országban aktív, és folyamatosan toboroz új harcosokat.

Ha Ukrajnában fegyverszünet jönne, Putyin számára Afrika lehet a tökéletes hely arra, hogy katonáit áthelyezze – visszavinni őket Oroszországba túl kockázatos lehet a rendszer stabilitása szempontjából.

A cél világos: egy nyugattal szembenálló szövetség kiépítése. Nemrég katonai rezsimek diplomatái – Mali, Burkina Faso és Niger – Moszkvában jártak, hogy egy új „Oroszország–Száhel Államszövetség” alapjait lefektessék. Ez a szövetség biztonsági együttműködésre épülne, és Putyin reményei szerint a világpolitikai színtéren is több országot állíthatna Oroszország mellé.

Afrikában ez a terv már most is eredményesnek tűnik: a legtöbb kormány nem ítélte el Ukrajna invázióját. Putyin ajánlata – katonai védelem, emberi jogi kérdések nélkül – sok vezető számára túlságosan is vonzó.