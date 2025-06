Kiszivárgott: mindvégig tudtak az amerikaiak az iráni bosszúhadműveletről, nem is akárhonnan

Irán előzetes figyelmeztetést küldhetett az Egyesült Államoknak és az Öböl-menti államoknak a rakétatámadása előtt, amelynek célpontjai amerikai légibázisok voltak a térségben.

A Sky News forrásai szerint Teherán a rakéták kilövése előtt értesítette az Egyesült Államokat és a régió Öböl-menti országait a közelgő támadásról. Ezt az információt a New York Times és a Times of Israel tudósítói is megerősítették.

Az iráni támadás során hat ballisztikus rakétát indítottak amerikai légibázisok ellen Katarban és Irakban. A katari légvédelem sikeresen elhárította a Doha fölé érkező rakétákat.

Katar a történteket szuverenitása és légtere elleni támadásként értékelte, és jelezte, hogy fenntartja a viszontcsapás jogát. Irán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem a katari állam, hanem az amerikai erők voltak a célpontok, és a támadás válaszlépés volt a fordói létesítményt ért korábbi amerikai légicsapásra.

Az iraki helyzetre vonatkozóan egyelőre nem állnak rendelkezésre részletes információk.