Borzasztó videón az iráni rakétatámadás: az amerikai légvédelmet is bevetették Katar felett

Iráni ballisztikus rakéták csapódtak be amerikai érdekeltségű katonai létesítmények közelében Irakban és Katarban. A támadásról már nyilvánosságra kerültek az első felvételek, amelyek egyikén jól látható, amint egy iráni rakétát sikeresen megsemmisít az amerikai légvédelem Doha, Katar fővárosa felett.

A katari hatóságok közleménye szerint az al-Udeid amerikai katonai bázison nem keletkeztek személyi sérülések, és a légvédelmi rendszerek - feltehetően a Patriot rakétaelhárító komplexumok - sikeresen semlegesítették a támadást.

Footage of a PATRIOT SAM battery engaging an incoming Iranian ballistic missile attack over Qatar. pic.twitter.com/YUvuBoerhR