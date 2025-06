Új csodafegyvert vetettek be az orosz-ukrán háborúban: videón a félelmetes száloptikás drón

Új, rendkívül hatékony fegyver jelent meg az ukrajnai háborúban: a vezetékes, optikai szálas drónok, amelyek ellenállnak az elektronikus zavarásnak és precízebb irányítást tesznek lehetővé.

Az optikai szálas drónok különlegessége, hogy nem vezeték nélküli kapcsolattal működnek, hanem egy hosszú kábel köti össze őket a pilótával, ami akár több kilométerre is kinyúlhat. Legnagyobb előnyük, hogy immunisak az elektronikus zavarással szemben, amely az Ukrajnában bevetett drónok jelentős részét hatástalanítja - közölte a The Economist egy videóban.

A vezetékes kapcsolat további előnye a jobb videóminőség, ami bonyolultabb manőverek végrehajtását teszi lehetővé. Ukrán felvételek bizonyítják, hogy ezeket a drónokat rendkívül nehéz lelőni - látható, ahogy az ukrán csapatok többször is sikertelenül próbálnak eltalálni egy közeledő orosz drónt.

A technológiának természetesen vannak hátrányai is. A vezetékes drónok hatótávolsága mindössze 10-15 kilométer, szemben a vezeték nélküli változatok több tíz kilométeres hatótávolságával. Emellett időnként akadályokba ütközhetnek és elakadhatnak.

Bár ez az eszköz újdonságnak számít, a vezetékes irányítású rakéták már a hidegháború óta a páncéltörő hadviselés alapvető eszközei. Az optikai szálas változatok 2024 végén terjedtek el, amikor Oroszország nagy számban kezdte bevetni őket Ukrajnában.

Jelentős szerepet játszottak a 2025 márciusi sikeres kurszkí ellentámadásban, és most már Kelet-Ukrajnában is bevetik őket. Közben Ukrajna is fokozta saját gyártását: Kijev havi 600-ról várhatóan 10 000-re növeli az új drónok gyártását 2025 nyarának végére.

A fő kihívást az optikai szálak beszerzése jelenti. Bár Kína uralja a piacot, Ukrajna erőfeszítéseket tesz saját gyártásának fejlesztésére.

Mindkét fél új módszereket próbál ki a vezetékes drónok megállítására. A tankokat drónellenes anyagokkal látják el, és mindkét oldal hálókat épít a kulcsfontosságú utak és pozíciók fölé. A felvételek azonban azt mutatják, hogy a drónok még így is megtalálják a módját, hogy átjussanak ezeken a védelmi rendszereken.

A jövőben lézerfegyvereket is bevethetnek, amelyek képesek lennének lelőni a levegőben lévő eszközöket, ami jelentősen megváltoztatná az ukrán fegyverkezési versenyt. A háború elhúzódása ellenére mindkét fél folyamatosan fejleszti technológiáját, hogy döntő előnyre tegyen szert.