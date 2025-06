Brutális árrobbanás jöhet Izrael és Irán háborúja miatt: ezt a magyarok is csúnyán megérzik

Izrael és Irán közötti katonai konfliktus hatására múlt héten pánik tört ki a tőzsdéken, miután a kőolaj világpiaci ára hirtelen megemelkedett. A befektetők attól tartanak, hogy Irán lezárhatja a Hormuzi-szorost, ami a globális olajkereskedelem ötödét érinti.

Pénteken a tőzsdéket is elérte Izrael és Irán egymásra ledobott bombáinak hatása. A Brent kőolaj ára több mint 10 százalékkal, hordónkénti 78 dollárra emelkedett, majd a kezdeti pánik után 74 dollár/hordó közé mérséklődött. Hétfőn 73 dollár körüli szinten maradt, ami még mindig közel 10 dollárral magasabb, mint egy hónappal ezelőtt. A földgáz ára is emelkedett, a TTF havi jegyzése 35 euró/MWh-ról 38 euró/MWh-ra nőtt - számolt be róla a Telex.

A pánik annak ellenére tört ki, hogy Izrael alapvetően nem támadta az iráni olajkitermelés és -kereskedelem infrastruktúráját. Az izraeli csapások ugyan elérték Irán Katarral közös Déli Pars nevű tengeri földgázmezejét, de ez csak korlátozottan érintette az iráni olaj- és gázipart, és a világpiacra nincs közvetlen hatással. Irán is támadta az izraeli energia-infrastruktúrát, például a haifai olajfinomítót.

A befektetők legnagyobb félelme, hogy Irán lezárhatja a Hormuzi-szorost, amelyen naponta 19-20 millió hordó olajat szállítanak keresztül. Ez a globális olajkereslet (napi 103 millió hordó) ötödét teszi ki. Egy iráni törvényhozó a hétvégén már fenyegetőzött is a szoros lezárásával.

Az olaj kiesése hatványozottan jelenik meg az árakban, ami szinte minden termék árában tovagyűrűzve éreztetheti hatását, és recesszióval fenyegetheti a világgazdaságot. Ráadásul a Hormuzi-szoroson keresztül szállítják a katari cseppfolyós földgázt is a világpiacra.

Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője szerint azonban senkinek nem áll igazán érdekében, hogy Irán drasztikusan beavatkozzon az olajárakba. Az iráni olaj legnagyobb vásárlója Kína, amelynek nem érdeke az olajár hirtelen emelkedése. Az öböl-menti arab olajkitermelőknek sem kedvező, ha a magas olajár recessziót okoz fő piacaikon, vagy ha alternatív energiaforrások felé tereli a fogyasztókat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egyedül talán Oroszország járhatna jobban a Hormuzi-szoros lezárásával. Orbán Viktor már a hétvégén azt javasolta, hogy "Brüsszel vegye le a napirendről az orosz energiahordozók végleges kivezetésére vonatkozó javaslatát".

Egyelőre úgy tűnik, stabilizálódik a piac. Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője szerint, ha a felek racionálisak maradnak – Izrael nem támadja az olajipari létesítményeket, Irán pedig nem zárja le a Hormuzi-szorost – akkor a Brent olaj ára lassan visszacsúszhat hordónként 70 dollár alá.

A háború lezárása azonban elhúzódhat, ami tartós geopolitikai felárat jelenthet az olajárakban. Pletser 80-90 százalékos esélyt ad a racionális forgatókönyvre, de 10-20 százalék esélyt lát egy sötétebb kimenetelre is. Ha a konfliktus eldurvul, és más szereplők is bevonódnak, az három számjegyű olaj- és gázárakat, újabb inflációs válságot és recesszióba sodródó világgazdaságot eredményezhet.