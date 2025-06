Nem mindenkinek fájdalmas Trump politikája? Ők azok, akik jól járnak a pokoli vámokkal

Trump elnök kereskedelmi politikája és a vámemelések jelentős bizonytalanságot okoznak az amerikai gazdaságban, ami már most érezteti hatását az árakban, a foglalkoztatásban és a fogyasztói magatartásban- írta meg a CNN.

A Federal Reserve, az Institute for Supply Management (ISM) és az S&P Global legfrissebb üzleti felmérései szerint a vállalkozások minden méretben és iparágban küzdenek a Trump-féle politikából eredő bizonytalansággal, különösen a kiszámíthatatlan vámemelésekkel kapcsolatban.

A Fed "Beige Book" jelentésében a "vámok" kifejezés 80-szor, a "bizonytalanság" 76-szor fordult elő, ami jól mutatja a probléma súlyát. Számos vállalkozás már most áremelésekkel reagál a megnövekedett költségekre. Egy vegyipari termékgyártó az ISM-nek elmondta, hogy a beszállítók teljes mértékben továbbhárítják a vámokat, adóként kezelve azokat. Egy New York-i nehézgépgyártó pedig arról számolt be, hogy még a vámoktól nem érintett termékek árát is megemelték, hogy előre felkészüljenek a várható költségnövekedésre.

A vámpolitika a munkaerőpiacra is hatással van. Egy chicagói munkaerő-közvetítő cég szerint számos vállalkozás felfüggesztette a munkaerő-felvételt a gazdasági bizonytalanság miatt. Richmondban egy üzleti tanácsadó 20%-os létszámcsökkentést tervez a csökkenő bevételek és a bizonytalan jövő miatt.

A fogyasztók az elmúlt hónapokban igyekeztek megelőzni a várakozások szerinti áremelkedéseket, ami márciusban két év legerősebb havi kiskereskedelmi növekedését eredményezte, különösen az autóeladások terén. Áprilisban azonban már jelentősen lassult a kiskereskedelmi forgalom.

Az autókereslet további romlása várható, mivel sok fogyasztó már beszerezte járművét, és jelenleg 25%-os vám van érvényben minden autó- és alkatrészimportra. Egy autókereskedés szerint a vámokkal kapcsolatos "árcímke-sokk" június elejétől kezdve érintheti a keresletet.

A nem autóipari kiskereskedők körében már most tapasztalható a fogyasztói kereslet gyengülése. A St. Louis Fed körzetében a vállalkozások a kiskereskedelmi forgalom enyhe csökkenéséről számoltak be, különösen a nem alapvető termékek esetében.