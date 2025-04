Megdöbbentő lépésre szánta el magát Kína: kérdéses, lesz-e Donald Trumpnak válasza

Kína helyi idő szerint csütörtökön 17 óra 17 percre tűzte ki újabb űrmissziója, a Sencsou-20 küldetés indítását az északnyugat-kínai Csiucsüen kilövőbázisról - közölte a kínai űrügynökség (CMSA) szerdán.

A legénység tagjai Csen Tung, Csen Csung-zsuj és Vang Csie, a küldetés parancsnoka Csen Tung lesz, akinek ez a harmadik űrrepülése - mondta Lin Hszi-csiang, a CMSA szóvivője. A közlemény szerint a három űrhajós űrkutatási és alkalmazási kísérleteket fog végezni, többféle rakományt és berendezéseket, köztük egy űrszemét-védőkészüléket telepítenek majd, emellett különféle helyreállítási feladatokat hajtanak végre.

A csütörtöki indításhoz egy Hosszú Menetelés-2F nevű hordozórakétát használnak, amelyet hamarosan feltöltenek üzemanyaggal. Jelenleg is zökkenőmentesen halad minden előkészületi munka - mondta Lin. A szóvivő azt is elmondta, hogy a küldetés során zebrahalat, planáriákat és streptomycákat is magukkal visznek az űrhajósok, hogy az űrállomáson élettudományi kísérleteket végezzenek velük.

A legénység várhatóan október végén tér vissza a Földre, utánpótlásokat a pilóta nélküli Tiencsou-9 teherűrhajón keresztül kapnak majd - tették hozzá. A Sencsou-20 a 35. űrrepülési küldetés a kínai emberes űrprogramban, és az ötödik legénységgel ellátott küldetés a kínai űrállomás alkalmazás-fejlesztési szakaszában.

Az állami média jelentése szerint az ország negyedik, a Sencsou űrrepüléseken részt vevő űrhajósainak csoportja jelenleg kiképzés alatt áll, amelyben első ízben vesznek részt űrhajósok Kína, Hongkong és Makaó különleges közigazgatási területeiről, valamint Pakisztánból.

A hongkongi és makaói űrhajósok valószínűleg már 2026-ban végrehajtják első küldetésüket - jelentette a CCTV kínai állami televízió szerdán. A pakisztáni űrhajósok kiválasztása folyamatban van, akik közül egy fő a tervek szerint a kínai űrállomás fedélzetén a haszonrakományokkal és tudományos kutatással fog foglalkozni - közölték.