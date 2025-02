Ijesztő gombafajt fedeztek fel: az agyat támadja, zombivá változatja az élőlényeket

Egy brit és ír barlangokban felfedezett új gombafaj jelentősen megváltoztatja a pókok viselkedését, arra kényszerítve őket, hogy elhagyják rejtekhelyüket és a szabadba költözzenek, mielőtt elpusztulnának. A Gibellula attenboroughii nevű gomba, amely Sir David Attenborough természettudósról kapta a nevét, úgy manipulálja a pókokat, hogy saját spóráinak terjedését segítse elő a barlangrendszerekben. A felfedezés új megvilágításba helyezi a gombák és gazdaszervezeteik közötti komplex kapcsolatot.

A Fungal Systematics and Evolution című szaklapban közzétett tanulmány részletezi a felfedezést. Dr. Harry Evans, a CAB International emeritus munkatársa vezette azt a nemzetközi kutatócsoportot, amely a különös leletet vizsgálta - írta a studyfinds.org.

A gomba két barlangi pókfajt érint: a Metellina merianae-t, amely általában a barlangok bejáratai közelében él, és a Meta menardit, amely a sötétebb részeket kedveli. Mindkét faj ügyes hálóépítő, és általában rejtve maradnak. A gombafertőzés hatására azonban szokatlan viselkedést mutatnak: elhagyják biztonságos rejtekhelyüket, és a barlang falán vagy mennyezetén lévő, védtelen területekre költöznek.

"Ez a viselkedésváltozás segíti a gomba spóráinak terjedését", magyarázza Dr. Evans. "A barlangokban természetes légáramlatok vannak, amelyek új területekre szállíthatják ezeket a spórákat. Azáltal, hogy a pókok nyílt helyeken pusztulnak el, a gomba biztosítja, hogy a spórák messzire és széles körben el tudjanak terjedni."

Ez a viselkedésbeli manipuláció hasonlóságot mutat a brazíliai atlanti esőerdők híres "zombi hangyagombájával", ahol a fertőzött hangyák kénytelenek elhagyni kolóniájukat, és olyan helyeken meghalni, amelyek optimalizálják a spóraszórást.

A Gibellula attenboroughii különböző módon hat a két pókfajra. A M. merianae fertőzésekor bonyolult, elágazó struktúrákat hoz létre, amelyek sűrű spóraoszlopokat eredményeznek. Ezzel szemben a M. menardi fertőzése egyszerűbb struktúrákat eredményez, kevesebb spórával, ami valószínűleg alkalmazkodás a barlangok mélyén található eltérő légáramlási mintákhoz.

A felfedezés megkérdőjelezi az ilyen típusú gombákról eddig ismert ismereteinket. Míg a rovarok viselkedését irányító hasonló gombák általában trópusi területeken találhatók, ez a faj hűvös brit és ír barlangokban virágzik. A tudósok télen több mint 100 fertőzött pókot találtak walesi tavak közelében, ami arra utal, hogy ezek a gombák a hűvösebb éghajlaton sokkal gyakoribbak, mint korábban gondolták.

A kutatók most más európai barlangokban is hasonló gombák után kutatnak, és remélik, hogy pontosan megértik, hogyan irányítja a gomba a pókok viselkedését. Ez segíthet jobban megérteni nemcsak azt, hogy a paraziták hogyan irányítják gazdatestüket, hanem azt is, hogy az egyszerű szervezetek hogyan befolyásolhatják az összetettebbek viselkedését.