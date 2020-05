Új módszerekkel támadnak a csaló webáruházak: figyelmeztet a minisztérium

A magyar fogyasztóvédelem a vizsgált 27 webáruház mindegyikénél feltárt kisebb-nagyobb jogsértést, a tájékoztatási hiányosságoktól a megtévesztő állításokig, írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt minden ellenőrzött céggel szemben hatósági eljárás is indult. A tisztességtelen eszközökkel élő kereskedők új módszereket alkalmaznak, amelyek megnehezítik a leleplezésüket

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóvédelmi szakterülete a legtöbb ellenőrzést végzők között volt abban az európai uniós szintű ellenőrzéssorozatban, amelynek eredményeként az online oldalak üzemeltetői több millió, a koronavírus-járvánnyal összefüggő félrevezető hirdetést és termékreklámot távolítottak el vagy tiltottak le honlapjaikról.

Az akció keretében a tárca IT Laboratóriuma a koronavírussal kapcsolatos online termékértékesítést vizsgálta. A résztvevő társhatóságokhoz hasonlóan az ITM is számos kétes ajánlatra és hirdetésre bukkant olyan, a járvánnyal összefüggésben piacra dobott termékeknél, amelyeket az érintett weboldalak megtévesztő módon kínáltak. Sok esetben találkoztak indokolatlanul magas árakkal és megalapozatlan állításokkal is, amelyek szerint a hirdetett árucikk képes megelőzni vagy hatástalanítani a koronavírus-fertőzést.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben megindított ellenőrzés során február óta közel 700 hazai webáruház gyakorlatát vizsgálta a magyar fogyasztóvédelem, számos esetben próbavásárlásokkal. Így már az összehangolt uniós akció előtt is jelentős tapasztalattal rendelkeztünk, célzottan tudtunk nyomába eredni a megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytató cégeknek. Az online jogsértések miatt fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárások is indultak, ezek során eddig mintegy 4,5 millió forint bírságot szabtak ki.

Az uniós akcióban résztvevő 27 ország összesen 268 webáruházat ellenőrzött, ezek közül 206 esetben vált szükségessé további hatósági intézkedések megtétele. A magyar fogyasztóvédelem a vizsgált 27 webáruház mindegyikénél feltárt kisebb-nagyobb jogsértést, a tájékoztatási hiányosságoktól a megtévesztő állításokig. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt minden ellenőrzött céggel szemben hatósági eljárás is indult.

Az összehangolt online ellenőrzésből kiderült, hogy a tisztességtelen eszközökkel élő kereskedők új módszereket alkalmaznak, amelyek megnehezítik a leleplezésüket. A hazai tapasztalatok is alátámasztják, hogy a trükközők újabban például csak burkoltan állítják, képek vagy ábrák segítségével sugallják, hogy termékeik gyógyhatással rendelkeznek. Az ún. sweep vizsgálat összességében azt mutatta, hogy a folyamatos nemzetközi információcsere a visszaélések kiszűrésének rendkívül eredményes eszköze. Az ITM a jövőben is állandó hatósági jelenléttel, folytatódó ellenőrzésekkel cselekszik a piac tisztítása, a magyar fogyasztók biztonsága és a jogkövető vállalkozások védelme érdekében.