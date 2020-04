Új kiszerelésű kézfertőtlenítőt dob piacra a Mol: ennyibe kerül, itt kapható

A MOL arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy csütörtöktől vásárnapig 100 töltőállomásra kezdik meg a vállalat által gyártott, 2 literes kiszerelésben kapható kézfertőtlenítők terítését. A folyamatról, a kézfertőtlenítők árának alakulásáról, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb információkról beszélgettünk Orosz Andrással, a MOL Magyar Kiskereskedelmi Hálózatának vezetőjével.

Március végén láttak napvilágot először azok a hírek, hogy a MOL is beszáll a kézfertőtlenítő gyártásba, és miután ellátta az Operatív törzs által Magyarország szempontjából stratégiailag fontosnak tartott intézményeket, kereskedelmi forgalomba is teríteni fogja a WHO által biztosított receptúrát.

A vállalat akkori tájékoztatása szerint a kereskedelmi forgalomba kerülő kézfertőtlenítőt 2 literes kiszerelésben ígérték. Azért ebben, mert a vállalat az szélvédőmosó- folyadék gyártósorát állította át kézfertőtlenítő gyártásra, így pedig az újrahasznosítható, 2 literes csomagolóanyag is adott volt.

Az idő pedig el is érkezett oda, hogy a vállalat ellátva a stratégiailag fontos intézményeket április 30. és május 3. között kiskereskedelmi forgalomba is bevezesse a 2 literes kiszerelésű Mol Hygi Fluid névre hallgató kézfertőtlenítőjét. Az elkövetkezendő napokban esedékes terítés kapcsán a Pénzcentrum exkluzív interjút készített Orosz Andrással, a MOL Magyar Kiskereskedelmi Hálózat vezetőjével annak kapcsán, milyen árazással indul az új kiszerelés; mekkora mennyiségben terítenek első körben; hol lesznek elérhetők a fertőtlenítő folyadékok; illetve arról is, mi az oka annak, hogy a vállalat korábban kiskereskedelmi forgalmazásba bevezetett 200 milliliteres fertőtlenítője fajlagosan jóval magasabb árról indult, mint amilyenre sokan számítottak.

4 nap alatt feltöltik a készleteket

Most csütörtöktől, azaz április 30-tól kezdjük meg a 2 literes kiszerelésű fertőtlenítő folyadékok kiszállítását országszerte 100 MOL-töltőállomásra. Az első szállítási szakasz május harmadikáig fog tartani, így négy nap alatt 100 ezer liter fertőtlenítő folyadék fog kereskedelmi forgalom kerülni Magyarországon, amit a vásárlók darabonként 3 990 forintért tudnak majd megvásárolni, azaz literenként 1 995 forintos egységáron

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Orosz András, a MOL Magyar Kiskereskedelmi Hálózat vezetője. A szakember külön hangsúlyozta a forgalomba kerülő fertőtlenítőkkel kapcsolatban, hogy

azokból egy vásárló egyszerre maximum két darabot vásárolhat majd!

Ennek az az oka, hogy a vállalat azt szeretné, hogy már a terítés első körében a lehető legtöbb ember juthasson hozzá a termékhez.

Azt külön szeretném hangsúlyozni a MOL által gyártott fertőtlenítők árával kapcsolatban, hogy azokban semmilyen módon nem jelenik meg a válság hatása. Most is annyiért adjuk őket, mint adnánk akkor, ha nem lenne a koronavírus-járvány. További fontos az is hangsúlyozni, hogy ezek a fertőtlenítők a WHO által biztosított receptúra alapján készülnek, 80 százalék alkoholtartalmuk mellett glicerint is tartalmaznak, ami miatt kényelmesek a bőrnek, ezáltal a kézfertőtlenítők között abszolút a legmagasabb minőségű kategóriába sorolhatók

- mondta el a Pénzcentrumnak Orosz András.

Van egy kisebb kiszerelés is

A most kiskereskedelmi forgalomba kerülő 2 literes fertőtlenítőszer mellett a MOL már piacra dobott egy 2 decis kiszerelést is, amit 1 990 forintért lehet megvásárolni. Ezzel kapcsolatban Orosz András lapunknak elmondta:

azt gondoltuk, hogy legyen egy kisebb kiszerelés is, amit ebben az új, járványügyi helyzetben az emberek magukkal tudnak vinni bárhová. Ezért döntöttünk amellett, hogy kisebb méretben is palackozzuk a fertőtlenítőt. Ezt azonban mi házon belül nem tudtuk megoldani, ezért külsős partner bevonására volt szükség. Ezért, és mint minden kiskereskedelmi termék esetében, a kisebb kiszerelésből adódó fajlagos többletköltség miatt lett drágább ez a konstrukció.

- számolt be a Pénzcentrumnak a termékek árazásával kapcsolatban Orosz András, aki azt is elmondta a 2 dl-es kiszereléssel kapcsolatban, hogy amelyik vásárlójuk rendelkezik multipont kártyával vagy MOL Go appal, az 1 490 forintért tudja beszerezni a terméket. A szakembert ezen felül arról is kérdeztük, hogy miként fordulhatott elő az, hogy, ahogy arról a Pénzcentrum április elején beszámolt, volt olyan budapesti patika, ahol 100 grammnyi MOL fertőtlenítőt 186 forintért árultak.

Nos, ezek a termékek egyáltalán nem a mi viszonteladói hálózatunk termékei voltak. A MOL az Operatív törzs számára, az elsődleges stratégiailag fontos intézményeknek juttatott el fertőtlenítőt, mintegy 1 millió liter mennyiségben, nyomott áron. Ebből persze kaptak patikák is saját felhasználásra, hogy az ott dolgozók el legyenek látva, de nem mint viszonteladók. Ebből alakulhatott ki a fent is említett félreértés

- mondta el Orosz András. A szakember arra is felhívta mindenki figyelmét, hogy a csütörtöktől kapható, 2 literes kiszerelésű, fajlagosan legolcsóbb fertőtlenítő folyadékának elérhetőségét mindenki a MOL Go applikáción keresztül tudja ellenőrizni, azt a vállalat napi szinten frissíti.

Még mindig nagy a kereslet

A kiskereskedelmi hálózat vezetője arról is beszámolt lapunknak, hogy a kereslet még most is nagyon nagy a kézfertőtlenítők iránt, mind a lakosság mind a cégek irányából, ezért nagyon örülnek neki, hogy most már eljutottak oda, hogy mindenki számára elérhetővé tudják tenni a fertőtlenítőszert.

Sokan mondják, milyen irányba fog megváltozni a világ a járványt követően, én csak azt tudom, hogy a koronavírus után a személyes higiénia még nagyobb szerepet kap majd, mindenkinél lesz majd valamilyen fertőtlenítőszerek ezek után, úgyhogy most úgy látjuk, a MOL nem csak most a válsághelyzetben, de azután is folytatni fogja a kézfertőtlenítők gyártását

- mondta el a Pénzcentrum kérdésére Orosz András, aki arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a MOL LUB Kft. április 27-től, azaz hétfőtől CE tanúsítvánnyal ellátott maszkokat is forgalmaz kútjainál. Ezeket magyar disztribútortól veszik, és Kínából származnak. Az áruk 3 399 forint/10 darab. A Pénzcentrum a vállalat által forgalmazott maszkokkal kapcsolatban meg tudta azt is, hogy ezekre egyelőre nem állítottak be vásárlási limitet.

