Tömegével rúgják ki a bolti dolgozókat: ennek nagyon csúnya vége lesz

Az iparcikkes boltok 15 órás zárása már visszafogta a vásárlókat és a boltos eladók létszámát is. A 4-5 ezer fős leépítés korábban nem jellemezte ezt az időszakot.

A statisztika is jelzi a koronavírus okozta változásokat a boltos foglalkoztatásban. 2020 március második felében már csak 15 óráig lehettek nyitva az iparcikkes boltok, március 28-tól kezdve pedig a kijárási korlátozás miatt döntő többségüket (közel 80 ezer boltot) nem is kereshették fel a vásárlók. Az iparcikkes boltok bevétele már március második felében is jelentősebb mértékben csökkent, a statisztika például a ruházati boltoknál a fél piac elvesztését jelzi ebben az időszakban.

A boltosoknak azon kellett törniük a fejüket ebben a helyzetben (mint a gazdaság más területén is, például a vendéglátásban), milyen költséget tudnak lefaragni, a fennmaradás érdekében. Nagy részük pedig március legvégén le is oltotta a villanyt, hogy legalább ennyit is megtakarítson, ha már a bérleti díjából nem engedtek egy árva petákot sem egyes bérbeadók. De hát ott volt még a létszám is.

A statisztika azt mutatja, hogy a boltosok rákényszerültek a létszám csökkentésére már márciusban. A 2-3% közötti leépítés aránya azért azt is jelzi, hogy ebben az időszakban megpróbálták az eladók létszámát azért amennyire lehetséges volt, annyira tartani, hiszen az újranyitás lehetőségére mindig is kellett gondolni. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy a koronavírus járvány milyen változásokat kényszerít ki a további időszakban, bár a március végi kijárási korlátozás komoly figyelmeztetés volt a vállalkozások számára is.

Márciusban a nagyobb (öt főnél többet foglalkoztató) boltos vállalkozások körében több mint ötezer-hatszáz fővel csökkent a létszám, ezen belül az eladók (fizikai dolgozóké, eladóké, pénztárosoké, árufeltöltőké, raktárosoké) négyezer-ötszáz fővel, 2020 elejéhez képest (a korábbi években ebben az időszakban nem volt jellemző a létszámcsökkenés). Sőt, Egyes szakmacsoportokat kiemelve is kitűnik a létszám leépítésének kényszere.