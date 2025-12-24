Újra itt a tűzijáték-vásár a nagy áruházak parkolóiban: ennyibe kerül 2025-ben a szilveszteri durrogtatás

Idén is hamarosan megjelennek a tűzijáték-árusok a Tesco és a Lidl áruházak parkolóiban, ahol december 28. és 31. között lehet beszerezni a szilveszteri pirotechnikai eszközöket. Fontos tudni, hogy a legtöbb megvásárolható eszköz kizárólag december 31-én használható fel, és a fel nem használt tűzijátékokat január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazóhoz.

A Tesco és a Lidl parkolóiban felállított ideiglenes árusítóhelyeken idén is széles tűzijáték-választék várja majd a vásárlókat. A két üzletlánc hangsúlyozza: a tűzijáték-vásárhoz csak helyszínt biztosítják, az árusításért és a termékekért külső forgalmazók felelnek. Ez a vásárlók számára azért fontos, mert a reklamációt és a visszavételt is náluk kell intézni. A szabályozás minden évben szigorú, különösen a felhasználás időpontját illetően.

A Lidl akciós újságában olvasható, hogy az üzletlánc parkolóiban már 399 forinttól elérhetők a legolcsóbb pirotechnikai termékek. A kedvező árkategóriában 490 és 550 forintos eszközök is szerepelnek, elsősorban kisebb fény- és hanghatásokkal.

A drágább kategóriában már komolyabb tűzijáték-csomagok érhetőek el. A legnagyobb értékű termék 84 990 forintba kerül, és a leírás szerint „recsegő, villogó színes kisbombákat” tartalmaz, összesen 4×72 lövéssel. Emellett 59 900 és 41 990 forintért is kaphatók nagyméretű, látványos tűzijátékok.

A klasszikus kedvencek sem hiányoznak a kínálatból: a római gyertya 12 darabos csomagja 3690 forintért vásárolható meg, míg a kisebb tűzijátékok ára 1500 és 4490 forint között mozog.

Lidl akciós újság 2025. december.

A Tesco akciós újsága csak ízelítőt ad a teljes kínálatból, de az árak itt is hasonlóak. Az egyik legolcsóbb termék 390 forintba kerül, ugyanakkor természetesen több tízezer forintos tűzijátékokat is lehet vásárolni. A Big Bang nevű csomag például 20 990 forintért 65 lövést kínál, míg a Mega Stars 23 900 forintért 25 lövést tartalmaz. Ezek a termékek elsősorban a látványos, hosszabb tűzijátékra vágyókat célozzák.

Tesco akciós újság 2025. december.

A vásárlás előtt érdemes alaposan tájékozódni a használati szabályokról és az időkorlátokról. A legtöbb termék csak december 31-én használható fel, ettől eltérni szabálysértésnek számít. A megmaradt eszközöket pedig január 5-ig kötelező visszajuttatni a forgalmazónak.