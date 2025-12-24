2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusz
Gazdaság

Három fontos cél teljesítéséről posztolt Varga Mihály

Pénzcentrum
2025. december 24. 17:34

Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.

„Márciusi hivatalba lépésemkor három monetáris politikai cél tűztünk ki, amelyet teljesítettünk” – kezdte szerdai Facebook-posztját Varga Mihály.

A három cél a következő volt a poszt szerint:

  1. csökkenjen az infláció
  2. legyen stalilabb az árfolyam
  3. növekedjen a tartalék

A jegybankelnök leírta, hogy az infláció 5,6% volt, most 3,8 %; az euró 410 forint volt, most 390 forint; a tartalék pedig 44,6 milliárd euró volt, most 51 milliárd euró.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
#mnb #jegybank #árfolyam #euró #forint #infláció #gazdaság #varga mihály #tartalék #monetáris politika

