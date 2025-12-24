Három fontos cél teljesítéséről posztolt Varga Mihály

Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.

„Márciusi hivatalba lépésemkor három monetáris politikai cél tűztünk ki, amelyet teljesítettünk” – kezdte szerdai Facebook-posztját Varga Mihály.

A három cél a következő volt a poszt szerint:

csökkenjen az infláció legyen stalilabb az árfolyam növekedjen a tartalék

A jegybankelnök leírta, hogy az infláció 5,6% volt, most 3,8 %; az euró 410 forint volt, most 390 forint; a tartalék pedig 44,6 milliárd euró volt, most 51 milliárd euró.

Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA