Őrület az Ötöslottó sorsoláson: tömegek rohanták meg a lottózókat

Brutális főnyereményekkel várj a 46. héten a szerencsevadászokat az Ötöslottó és a Hatoslottó is. Ennek apropóján a Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy a bődületes nyeremények egyre növekvő mértéke mennyiben befolyásolja a játékosok játékkedvét. Nagy meglepetésre sokkal kisebb mértékben, mint amennyire gondolná az ember. Sőt, a babonák még a milliárdoknál is sokkal inkább meghatározóak.

Ismét bődületes nyeremények várják a magyar szerencsevadászokat a 46. héten. Az Ötöslottó és a Hatoslottó jackpotja ugyanis továbbra is halmozódik, azokat 19 hete nem vitte el senki. Így állhat fenn most az az eset, hogy az Ötöslottó várható főnyereménye ezen a héten 2,35 milliárd, míg a Hatoslottóé 1,675 milliárd forint. Érdemes megjegyezni, hogy egy alkalmat leszámítva az Ötöslottó esetében 2017 óta nem volt olyan, hogy 2 milliárd fölött legyen a várható nyeremény. Míg a Hatoslottó esetében volt hogy évekig nem ütöttek ki 9 számjegyű jackpotot a hazai szerencsevadászok, idén pedig már másodjára is elérhetővé válik mindez.

Éppen ezért, a giganyeremények kapcsán kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire befolyásolja a hazai játékosok vásárlási kedvét az, ha a potenciális főnyeremények szó szerint az egekbe lőnek ki.

Általánosságban elmondható, hogy az értékesített darabszámok mennyiségére nagyon sok tényező hat. A halmozódás mértéke az egyik meghatározó (pozitív és negatív módon egyaránt), emellett szintén jelentős befolyásoló tényezők az akciók, vagy a kieső munkanapok. A 43-44. hetek ez utóbbi szempontból mérsékelték az eladások szintjét

- közölte a Pénzcentrummal a Szerencsejáték Zrt., akik számszerűsítették is a tapasztalatokat a 27. héttől egészén napjainkig. Ez az időintervallum volt ugyanis az utolsó nagy halmozódási időszak, ami napjainkban is tart.

Péntek 13

Először az Ötöslottó értékesítései adatait vettük górcső alá, amiből kiderült többek között, hogy a 27. héten, amikor csupán 100 millió forint volt a várható főnyeremény, összesen 3 181 552 darab alapjátékot értékesítettek. Értékben ez 795 388 000 forintnak felelet meg. Ezzel szemben a 45. héten, amikor a várható főnyeremény már 2 milliárd 235 millió forint volt, összesen 3 777 208 darab alapjátékot értékesítettek, ami értékben - ha nem számoljuk az akciós heteket - 944 302 000 forint.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi ötöslottós halmozódási időszakban a legkisebb és legnagyobb várható nyeremény között az értékesített alapjáték számok esetében 16 százalékos növekedés volt megfigyelhető. Ami nem oly óriási szám. Ebből is látszik, hogy a magyar szerencsevadászokat elsősorban nem a várható főnyeremény mozgatja meg, vagy nekik a potenciális 100 milliós főnyeremény vagy a milliárdok között nincs érdemben akkora különbsége, hogy ne játszanak.

Ezzel együtt a számokból az is látszik, hogy az értékesített ötöslottós alapjátékok száma korántsem akkor volt a legmagasabb, amikor a legnagyobb volt a várható főnyeremény. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint ugyanis a 37. héten volt péntek 13-a, és hogyhogy nem az értékesített alapjátékok száma egy csapásra 4 millió fölé ugrott, egészen pontosan 4 034 075 alapjátékot értékesítettek ezen a héten. Fél millióval (!) többet mint a 36. vagy 38. héten. Ebből is adatból gyönyörűen kirajzolódik, hogy a magyar szerencsevadászok igazán áldoznak a hiedelmeknek, és már csak babonából is simán többen játszanak. Hátha szerencséjük lesz. Fél millió alapjáték értékben egyébként 125 000 000 forintot kóstál, ami azért nem kevés pénz.

A másikon is ez van

Az Ötöslottó mellett természetesen kíváncsiak voltunk a Hatoslottó értékesítési adataira is, ugyanis a várható főnyeremény már itt is bőven 2 milliárd forint fölött jár. A Hatoslottón a 27. héten, amikor 70 millió forint volt a várható főnyeremény 1 562 464 alapjátékot értékesítettek, ez értékben 390 616 000 forint volt. Érdemes megjegyezni egyébként, hogyha összehasonlítjuk az Ötöslottón értékesített alapjátékok számával a hatosét, nagyjából fele akkora számot találunk, holott a várható főnyeremény csupán 30 millió forinttal volt magasabb az ötös esetében. Mindez azért kifejezetten szembeötlő mert az Ötöslottón az ötös esélye 1 a 43 millió 949 ezerhez , míg a hatoson a hatosé 1 a 8 millió 145 ezerhez. A hatoson tehát a számok alapján valakinek több mint 5-ször nagyobb esélye van a jackpotra, mint az Ötöslottó esetében.

Ha az alapjátékok számánál maradunk, azt látjuk, hogy a 45. héten a Hatoslottón a várható főnyeremény 1 milliárd 585 ezer volt, és ez 2 024 030 értékesített alapjátékot eredményezett. Ez értékben 506 007 500 forint volt, de meglepő módon a Hatoslottó utolsó nagy halmozódási időszakban sem a legnagyobb várható nyeremény vonzotta a legtöbb játékost, de még csak nem a péntek 13-ás hét.

A Hatoslottó adatiból az látszik ugyanis, hogy a legtöbb alapjáték a 41-42. heti Szerencsenapok akció keretében értékesítették, akkor ugyanis az értékesített játékok száma 2 millió fölé ment, és magasabban is tetőzött mint a 45-i heti 1,5 milliárdos nyereménykor. Az is látszik, hogy a legbabonásabb magyarok péntek 13-án inkább Ötöslottó szelvényt vásároltak, miközben a Hatoslottó értékesítése nem lőtt ki az egekig, ott csak 100 ezerrel adtak el többet a jeles héten, mint az azt megelőzőn vagy az azt követőn.

