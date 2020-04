Megszólalt a PlayStation magyar feje: itt minden azon múlik, kinek, mire van pénze

"Mivel a magyar piac nagyon ár érzékeny, sok vásárlónál nem elsősorban az számít, egy platform jobb-e a másiknál vagy sem, többet nyújt-e azonos pénzért a játékosnak vagy sem, csupán az, hogy megengedheti-e magának" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Sándor Csaba, a SONY PlayStation üzletág magyarországi vezetője. A szakemberrel többek között a globális, illetve magyar konzolpiaci trendekről; az exkluzív játékokról; a jövő játékfejlesztési stratégiáiról; a platformfüggetlen játékok térhódításáról; illetve az együttjátszás élményéről beszélgettünk. Interjú

Pénzcentrum: A globális trendek azt mutatják, hogy a mobil játékpiac durván elhúzni látszik a klasszikus pc-s, konzol világtól. És bár ezeknek a játékoknak a közössége jóval tágabb massza, mégis a világ jelenlegi legsikeresebb játékait, úgy mint Minecraft, Pubg, Fortnite ezeken a platformokon is lehet játszani. Mit jelent ez a Playstationra nézve?

Sándor Csaba: Nagyon örülünk, hogy egyre többen játszanak mobil platformon, mert ez azt jelenti, hogy egyre többen válnak játékossá, bővül a videojátékos piac. Akik ma mobilon játszanak, és ráéreznek milyen remek szórakozás videojátékkal játszani, azok közül holnap, holnapután sokan rájönnek, hogy van ennél magasabb szint is, vannak még jobb minőségű, még összetettebb játékok, ott lépnek a képbe a konzolok. Ráadásul minél nagyobb a piac, annál több tőke áramlik az iparágba, egyre több fejlesztés történik, amiből az egész játékos közösség profitál.

Nagyobb versenytárs manapság a mobilpiac, mint az asztali számítógépes?

Valójában mindkettőre piaci lehetőségként tekintünk. Azokat a játékosokat, akik ma ezeken a platformokon játszanak, szeretnénk meggyőzni arról, hogy a PlayStation 4-en kapható Sony exkluzív játékok mind egytől egyig remek szórakozást jelentenek, ezért kapcsolódjanak a több, mint 106 millió főt számláló közösségünkhöz és élvezzék a PlayStation minden előnyét.

Globálisan a Sony platformjai messze a többi előtt járnak, Magyarországon azonban mégis más a helyzet. Mi ennek az oka? Milyen stratégiák mentén próbálják Magyarországon is elérni azt, ami a globális piacon is tapasztalható trend?

Ugyan világszerte jóval népszerűbb a PlayStation mint a versenytársaink, de országonként jelentős eltérések vannak, a magyar helyzet ugyan nem gyakori, de nem is egyedülálló.

Mivel a magyar piac nagyon árérzékeny, sok vásárlónál nem elsősorban az számít, egy platform jobb-e a másiknál vagy sem, többet nyújt-e azonos pénzért a játékosnak vagy sem, csupán az, hogy megengedheti-e magának? Ha ebben a kategóriában 20-30 százalékos árkülönbséggel találkoznak a vásárlók, akkor bizony a pénztárcájuk, vagy szüleik pénztárcája határozza meg, mit vesznek.

Kereskedő partnereinkkel együttműködve időről-időre elérhetővé tesszük a részletre történő vásárlás lehetőségét, ami sokak számára jelentős könnyítést jelent. Továbbá az év során számtalan akciós időszakot indítunk, amikor termékeink jelentős árengedménnyel vásárolhatók meg.

A globális játékpiaccal foglalkozó elemzések egyöntetűen azt mondják, hogy a felhőalapú játékmegosztásé a jövő. Mennyire forgatta fel a konzol piacot a felhő alapú hozzáférés, illetve a havi, éves passok megléte?

A mi piacunkat Magyarországon a felhő alapú játék egyelőre nem érinti, nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Amennyiben a PlayStation Plus szolgáltatásunkról van szó, akkor azt kell mondjam, hogy remekül kiegészíti a dobozos játékok kínálatát. Nagyon sokan rendszeresen előfizetnek rá, hosszú órákat töltenek az online multiplayer világokban, de a többség továbbra is üzletben vásárolja meg a kedvenc játékát a hazai üzletekben.

Mi a legnagyobb változás a Playstationnél, amit a passok bevezetése hozott?

Azzal, hogy évekkel ezelőtt elindítottuk a PlayStation Plus-t, elindult egy olyan “klub" amelynek bármely PlayStation tulajdonos tagja lehet, egy új játék ára az éves díj, ezért cserébe havi két ingyen játék, valamint számos exkluzív kedvezmény, egyedi ajánlat várja az előfizetőket. Úgy látjuk, hogy ezeket az előnyöket rengeteg PlayStation tulajdonos meglátta, és aktív előfizetője lett a PlayStation Plusnak.

Mennyire változtatta meg a konzol piacot, illetve a Playstation életét, hogy egyre nagyobb igény van a cross-platform játékokra?

Mivel több, mint 106 millió PS4 van már az otthonokban, így az online multiplayer játékokban eddig is milliónyi ellenféllel találkozhattak játékosaink. A cross-platform játékok megjelenése így nem hozott jelentős változást számunkra.

Az emberek és a szakértők is eddig arról beszéltek, hogy az ideális platform kiválasztásának az egyik fő szempontja az exkluzív játékok milyensége és mennyisége. A statisztikai adatokból azonban az látszik, hogy a világ legnagyobb játékos bázisával rendelkező játékok legtöbbje multi-platfrom játék, olyannyira, hogy sokuk asztali gépen és mobilon is játszható. Mennyire állja meg a helyét manapság az exkluzív-játék tézis?

Ugyan több multi-platform játék jelenik meg, mint platform exkluzív, azonban meggyőződésem, hogy hardver vásárlás előtt az a bizonyos mérleg nyelve az exkluzív játékok sokasága, és ebben a PlayStation nagyon jól áll. Olyan játékaink vannak, mint például a God of War, Marvel’s Spider-Man, Days Gone, The Last of Us, vagy az Uncharted sorozat, amelyek mind kizárólag a mi platformunkra készültek és így - remek forgatókönyvük mellett - be tudják azt is mutatni, mire is képes a PlayStation valójában.

A legnagyobb exkluzív játék nevek sokszor egyszemélyesen játszható játékok, hogyan alakul globálisan, illetve Magyarországon az egyszemélyes, Playstatoin exkluzív játékok eladási száma? Nő, csökken, stagnál?

A legnagyobb exkluzív játékok megjelenéseivel az utóbbi hónapokban, illetve években sorra rekordokat döntünk. Számunkra, platform tulajdonos számára a játékos közösségünk kiemelten fontos, és szeretnénk az exkluzív játékok által az ő igényeiket kielégíteni. A sikerhez számos ok mellett minden bizonnyal nagyban hozzájárult az is, hogy magyar felirattal láttuk el az előbbi siker játékok nagy részét.

A trendek és a szakirodalom is arra mutat rá, hogy a videójátékoknál (amiket sokszor alaptalanul támadnak a fiatalok "megrontásával") kulcsfontosságú kérdés, hogy a játékosok tudnak-e más, élő emberekkel játszani, ezzel közösséget létrehozva maguk körül. Mennyire érhető tetten például a Playstation esetében az exkluzív játékok fejlesztésénél, kitalálásánál ez a tendencia? Elképzelhető, hogy a jövőben sokkal több multiplayer exkluzív játék lát napvilágot?

Számunkra a közösségi játékok már sok évvel ez előtt, a PS2 és a PS3 generáció idején is fontosak voltak. Akkoriban fejlesztettük ki például a SingStar játékot, amikor két mikrofonnal duettet, vagy versenyt kellett énekelni, miközben a gép értékelte ének tudásunkat. Vagy nem sokkal később megjelentettünk olyan kvíz játékokat, amiket akár négyen is játszhattak egyszerre. Ennek a trendnek az egyik legújabb példája a PS4-en kapható PlayLink játékok gyűjteménye. Ezek olyan játékok, amikor az egész család, vagy baráti társaság együtt tud játszani életkortól, vagy játékos múlttól függetlenül. Használatához PS4 és mobiltelefon szükséges, mivel a mobil telefon tölti be a kontroller szerepét, így még azok is könnyen elkezdhetik a játékot, akik amúgy idegenkednek a kontrollertől. Mivel a mobil telefont már a legfiatalabbak és a legidősebbek is használják, ezért aztán akár több generáció is együtt tud játszani, például nagyszülők az unokákkal.

