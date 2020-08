Lenyomná az IKEA-t is a boltlánc, ami átveszi a KIKA üzleteket: vidékre is betörnek

A közelgő márkaváltás után az eddig KIKA-ként ismert áruházlánc immár XXXLutz néven a piacvezető szerepet célozza meg Magyarországon, vagyis az IKEA babérjaira tör - mondta Ingo Schalk, a KIKA Lakberendezési Kft. ügyvezetője. Az új tulajdonosi háttérrel Miskolcon és Szegeden is terjeszkedne a vállalat.

Tavaly szeptemberben vette meg az XXXLutz a KIKA-t, azóta dolgozunk a háttérben azon, hogy a régi gyakorlatról áttérjünk az új struktúrára. Az informatikai háttérrel együtt a beszerzés, a logisztika is új alapokra kerül - árulta el Ingo Schalk ügyvezető a Világgazdaságnak. Kifejtette, hogy mivel az XXXLutz nagyobb árukészlettel rendelkezik, az új felállásban a teljes szortiment felét adja csak a KIKA, a többi az anyacég révén kerül a polcaikra.

A szintén a cégcsoporthoz tartozó Mömaxhoz és Möbelixhez hasonlóan így élvezhetik egy multinacionális vállalat központi beszerzésének előnyeit, egyúttal viszont ragaszkodtak a meglévő hazai slágertermékek megtartásához, amelyek a magyar ízlésvilág változását követték le az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy várhatóan mintegy 10-12 ezer árucikk marad.

A tervezett dátum szerint október 15-étől lesznek látogathatók az üzletek, és a nyitást úgy tervezik, addig se legyen bezárva egyetlen bolt sem.

A budaörsi üzlet is 23 ezer négyzetméteres, és még ha az átépítés jár is némi zajjal, az eladótér 70 százaléka mindvégig látogatható - mutatott rá Ingo Schalk. A beérkező XXXLutz megrendeléseket azonban a nyitásig is kezelni kell, ezért

béreltek egy 17 ezer négyzetméteres raktárat Üllőn, de idővel aztán saját logisztikai központot is építenek.

Emellett azt ígérik, gyorsabb és hatékonyabb lesz az ügyfélszolgálat, de a marketing is megújul. A KIKA mindig is erős volt a plakátokban, de az XXXLutz inkább a reklámújságokban hisz, ezért az online hirdetések mellett ezek a hagyományos eszközök is nagy hangsúlyt kapnak.

Talán első hallásra meglepő, de az IKEA-nak nagyon sok vevőt köszönhetünk, főként Soroksáron, ahol egymással szemben helyezkedik el a két áruház. Az ottani nyitás nálunk is boomot hozott, amit ott nem találnak meg a vásárlók, azt nálunk keresik

- vont mérleget Ingo Schalk. Az ügyvezető azt is bejelentette, hogy a hat meglévő áruház után a hetedik és a nyolcadik Miskolcon, illetve Szegeden épülhet majd fel, az online csatorna részarányát pedig a mostani 4-ről 10 százalékra tornásznák fel a következő években.