Leesik az állad, ha meglátod, milyen árak vannak a szlovák Tescóban, Lidlben

Még ugyanazoknak a termékeknek is jócskán eltér az áruk Magyarországon és Szlovákiában. A Pénzcentrum összehasonlítása szerint ugyanis komoly különbségek mutatkoznak az itthon, illetve az északi szomszédunknál tapasztalható élelmiszerárak között. De nem is akármilyenek. Ezúttal azonban nem a mi javunkra, hiszen elemzésünk szerint, 2 üzletlánc, 19 összehasonlított termék közül szinte minden drágább Szlovákiában, mint Magyarországon. Sokszor nem is kevéssel. Lesz itt minden, sertéskaraj, csirkecomb, narancs, alma, de még édesburgonya és gluténmentes csirke nuggets is.

Korábbi ár-összehasonlító cikkünkben a Pénzcentrumon azt vizsgáltuk meg, hogy teljesen ugyanazokat a termékeket mennyiért lehet megvásárolni Magyarországon, illetve Olaszországban egy Sparban vagy egy Lidlben. Nagy megdöbbenésünkre azt találtuk, hogy az általunk bemutatott 28 termék közül 15 esetben jobban járnánk, ha Észak-Olaszországban vásárolnánk őket. Mindezt úgy, hogy a csizmában az átlagos havi nettó keresetek 2,7-szerese az itthon tapasztalhatónak.

Folytatva sorozatunkat most elhagyjuk Dél-Európát, és Magyarországtól északra, közvetlen szomszédunk háza táján söprögetünk kicsit. Száguldó riporterünk ezúttal ugyanis Szlovákiból hozott friss Lidl és Tesco akciós újságokat, így megint lehetőségünk nyílt arra, hogy pontosan ugyanazokat a termékek árait hasonlítsuk össze, hogy kiderüljön, mi, hol, mennyibe kerül.

Csapjunk a lecsóba

A legfrissebb Eurostat adatok szerint a magyar háztartások teljes, éves kiadásaiból 18,1 százalékot szakít ki az élelmezés (alkohol nélkül), ez az EU-ban a 6. legmagasabbnak számít. Ezzel szemben egy átlagos szlovák háztartás kiadásainak 17,4 százalékát költi élelmezésre (alkohol nélkül), amivel ők a 8. helyet foglalják el az EU-s listán.

Jól látszik tehát, hogy északi szomszédunk és köztünk nincs nagy különbség ezen a téren, ahogy a kereseteket illetően sem nagy az eltérés. A Reiner Fischer korábbi, 2018-as összehasonlításra alkalmas adatai szerint egy átlagos szlovák, feburát 14-i MNB középárfolyamon, azaz 338 forintos euró-forint árfolyamon számolva 252 824 forintot keres nettóban, míg egy magyar 214 630-at (2018-as adatok!).

De mit jelent ez a gyakorlatban? Egyáltalán megéri még átjárni az északi szomszédokhoz bevásárolni? Milyen árakon kaphatók ott ugyanazok a termékek, mint Magyarországon? Mielőtt erre választ adnánk, azt még fontos kiemelni, hogy jelenleg a forint az euróhoz képest soha nem látott mértékben gyenge, február 12-i MNB középárfolyam szerint például 338 forintot ért egy euró. Mi is ezzel a számmal fogunk számolni. Mindezeken felül persze azt is fontos leszögezni, az hogy egy adott termék, egy adott országban/áruházban mennyibe kerül, az a márkán és kiszerelésen felül még rengeteg mindentől függ. Úgy például, mint:

Árfolyamingadozás

A gyártók mennyiért szállítják a terméket

A kereskedők mekkora árréssel dolgoznak

A különböző országok nagymértékben eltérő adóterhei (például a magyar áfa: 27% (legmagasabb az EU-ban); szlovák áfa: 20%)

Akciós időszakok

Most ugrik a majom a vízbe

Táblázatunk összehasonlításából (nem akciós árak) jól látszik, hogy bizony a

szlovák Lidlben mind a 8, általunk vizsgált termék egységára drágább, mint a Magyarországon tapasztalható.

Így például északi szomszédunknál drágább a narancs, a mangó, a csirkecombfilé, az egészcsirke, a sertéskaraj, az édesburgonya de még a gluténmentes csirke és a szalámis pizza is. Úgy látszik tehát, hogy a ma tapasztalható rendkívül gyenge forinttal számolva a magyar vásárolóknak semmiképp nem éri meg átugraniuk a határon túlra, a szlovákoknak azonban simán megéri bejönni hozzánk, ugyanis a listánkon szereplő termékekhez jócskán olcsóbban hozzá tudnak jutni nálunk.

Ha listánkon szereplő 8 termék egységárait (mindenből egy egységet véve) összeadjuk, kiderül, hogy Magyarországon az e termékekből álló kosár ára 9 753 forintra jönne ki ma, míg Szlovákiában ugyanezért a kosárért 12 482 forintot kellene fizetni. Azaz idehaza 2 729 forintot spórolunk. Persze mint azt a felvezetésben láttuk a szlovákok némiképp átlagosan többet keresnek, a forint pedig sosem volt ilyen gyenge, tehát az átváltott árak jó magasan vannak.

Mi a helyzet a hipernél?

A Tesco kínálatából 11 termék árát hasonlítottuk össze, és azt találtuk, hogy az egységárakat tekintve

Magyarországon 8 termék olcsóbb, és csupán 3 termék drágább, mint az északi szomszédunknál.

Ezek alapján egy magyarországi Tescóban drágábban lehet megvásárolni a Jogobella joghurtot, a Golden alma kilóját, valamint a kimérős földimogyorót. Ezzel szemben nálunk olcsóbb a sertéskaraj, a pomelo, a narancs, az egész csirke, a Lipton Ice Tea, a csirkecomb, a Bonduelle konzerv, és még a nagy Milka csoki is.

Természetesen kiszámoltuk azt is, hogy ha a listánkról tételesen egy-egy egységnyi áru kerülne a kosarunkba, akkor mennyit fizetnénk összesen a kasszánál. Egy szlovák Tescóban a mostani rendkívül gyenge forinttal számolva 9089 forintra jönne ki a ceh, míg Magyarországon 8250-ra.

Ez összesen 839 forintos eltérés, ennyivel lenne olcsóbb tehát hazánkban beszerezni a szóban forgó termékeket, mint Szlovákiában.

Mennyünk vagy maradjunk?

Ahogy az a Pénzcentrum árösszehasonlításából kiderült, a szlovák üzletek némileg, de szinte kivétel nélkül drágábbak, mint a magyarok. Ennek persze jelenleg egyik fő oka az lehet, hogy a forint soha nem látott mértékben gyengült az eruóhoz képest. Ezzel együtt mára azonban jóval elképzelhetőbbé vált, hogy a Szlovák szomszédok ruccannak át Magyarországra bevásárolni, semmint, hogy a magyarok kelnének útra.

Címlapkép: Getty Images