Őrület: ennyivel olcsóbbak ugyanazok a termékek az olasz Lidl-ben, Sparban

Termékenként óriási árkülönbségek mutatkoznak bizonyos árucikkek kapcsán Olaszországban és Magyarországon. És a magyar pénztárcákra nézve, sajnálatos módon hazánkban található többnyire a drágább termék. A Pénzcentrum összesen 28 lidl-s, sparos termék árát hasonlította össze, és azt találtuk, hogy sokszor a teljes mértékben azonos árukért hazánkban több pénzt kell kifizetni, mint Észak-Olaszországban. Mindezt ráadásul úgy, hogy a forint soha nem látott mértékben gyenge az euróhoz képest, továbbá 2018-as adatok szerint az olasz havi, nettó átlagfizetés majdnem háromszorosa volt a magyarnak.

Bár már január idusán járunk, még javában tart a síszezon, aminek következtében rengeteg magyar látogat el a környező országok síparadicsomaiba. És ha már az emberek útra kelnek, minden bizonnyal költeni, vásárolni is fognak a környező országokban, aminek következtében a gyengébb idegrendszerű honfitársainknak bizonyára leesik az álluk, a "kinti árakat" látva.

Na, de tényleg drágábbak a nyugati szomszédjaink, mint mi? Hát azt majd nemsokára meglátjuk, ugyanis a Pénzcentrum szerkesztőségének egyik tagja a téli szünetben felkereste Észak-Olaszország egyes sípályáit, és ha már síelni síelt, akkor hozott néhány akciós újságot is magával haza emlékbe. Ezek segítségével pedig össze tudjuk hasonlítani az ott tapasztalt, illetve hazai árakat. Lássunk is hozzá.

Sokat költünk kajára

A magyarok európai viszonylatban is kifejezetten sokat költenek élelmiszerre, az Eurostat idevágó statisztikái alapján 2018-ban például a háztartások teljes kiadásából 18,1 százalék ment élelmiszerekre. Ez arányaiban a 6. legmagasabb volt az Európai Unióban. Ezzel szemben az olaszok teljes kiadásából csupán 14,1 százalékot hasít ki az élelmezés, ami az összesített adatokat tekintve már csak 13. az EU-ban, de még ez is az európai átlag fölött van.

Ezen felül az a magyar adattal kapcsolatban az is igen beszédes, hogy az elmúlt 10 évben brutálisan megnőtt a hazai lakosság élelmiszerekre fordított pénzösszege. Míg 2008-ban ugyanis 1,7 ezer milliárd forintot költöttünk élelmezésre, addig 2018-ban már 2,9 ezer milliárdot. Ezt a növekedést ráadásul úgy értük el, hogy a termékkör részaránya a kiskereskedelmi forgalomban sokkal kisebb mértékben nőtt.

Egyszóval nem igazán eszünk többet, ellenben sokkal többe kerül szinte minden. Na, de mi a helyzet Olaszországban? Ahhoz, hogy ezt megtudhassuk, a hazai Lidl és Spar jelenleg is futó akciós újságait fogjuk összehasonlítani az 1-2 hetes észak-olasz Lidl és Spar áraival.

Elől járóban annyit azért fontos megjegyezni, hogy jelenleg a forint az euróhoz képest soha nem látott mértékben gyenge, január 10-i MNB középárfolyam szerint 334 forintot ért egy euró. Mi is ezzel a számmal fogunk számolni. Mindezeken felül persze azt is fontos leszögezni, az hogy egy adott termék, egy adott országban/áruházban mennyibe kerül, az a márkán és kiszerelésen felül még rengeteg mindentől függ. Úgy például, mint:

Árfolyamingadozás

A gyártók mennyiért szállítják a terméket

A kereskedők mekkora árréssel dolgoznak

A különböző országok nagymértékben eltérő adóterhei (például a magyar áfa: 27% (legmagasabb az EU-ban); olasz áfa: 22%)

Akciós időszakok

Dominic Decoco

Ár-összehasonlításunkat egy észak-olasz Lidl és a magyar párjával való összehasonlítással kezdjük. 16 olyan terméket hasonlítottunk össze az akciós újságok segítségével, amik egy az egyben megegyeznek Olaszországban és Magyarországon is. Ezek egyik része a diszkontlánc ázsiai különleges hetének keretein belüli ételek, a másik részük pedig fürdőszobai eszközök, szintén a Lidl sajátmárkásai közül. Ezek mellé pedig befért még a szeletelt pulykamellsonka és a Nesquik kakaópor is, ez utóbbi mindkét országban majdnem egy időben volt akciós is. De akkor lássuk a listát!

Ahogy a listán is látszik, ketté bontottuk az élelmiszerek listáját, valamint a fürdőszobai kiegészítőkét. Az élelmiszereknél az látszik, hogy a 9 névre is és kiszerelésre is teljesen megegyező termékek közül

6 termék - még a szuper magas euró/forint árfolyam ellenére is - olcsóbb Olaszországban, mint Magyarországon!

Így például az észak-olaszországi Lidlben olcsóbban vehetünk ivójughurtot, rákszirmot, ázsiai fűszereket, szeletelt bambuszrügyet, light kókusztejet, és Nesquik kakaóport is. E termékek nagy része persze egy tematikus akció része, azaz nem a mindennapi fogyasztás részét képző termékekről van szó, ennek ellenére ezek árait kiváló összehasonlítani, ugyanis teljes mértékben megegyező termékekről van szó.

Azt is érdemes persze megjegyezni, hogy a termékek ára között nincs nagy különbség. A hat, olcsóbb olasz termék átlagosan Olaszországban átszámítva 2 481 forintba kerül, míg Magyarországon 2 751-be. Ez azt jelenti, hogy a 6 termékből álló kosár 10 százalékkal kerül kevesebbe az olasz Lidld-ben, mint a magyarban.

A három drágább pedig 13 százalékkal drágább Olaszországban, mint egy magyar áruházban. Ez az szám azonban annyiban csalóka, hogy míg Magyarországon a Light, illetve a sima kókusztej ugyanannyiba kerül, egyaránt 349 forintba, addig Olaszországban a Light kókusztej még olcsóbb is, mint Magyarországon, azonban a sima, ennél jóval, 120 forinttal drágább, holott hazánkban ugyanannyiba kerülnek.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az összes élelmiszer tekintetében végső soron kiegyenlítődnek az árak, de az azt jelenti, hogy maximum ugyannyit fizetünk itthon a Lidl-ben, mintha Észak-Olaszországban vásárolnánk a diszkontban. Ráadásul - ha a példánkban szereplő termékeket veszünk alapul - kétszer annyira termék drágább idehaza, mint külföldön.

Akkor tusoljunk

A teljesen megegyező élelmiszerek mellett szerencsénkre találtunk olyan fürdőszobai kiegészítőket is, amik mindenben megegyeznek Magyarországon és Olaszországban is. Összesen 7 ilyen terméket hasonlítottunk össze, ebből pedig kiderült, hogy

Magyarországon például 2 termék kapható drágábban, mint egy észak-olasz Lidl-ben.

Hazánkban átszámíva több mint 2 300 forinttal többet kell kifizetni ugyanazért a csaptelepért, mint Olaszországban, de ugyanígy, egy hazai diszkontban 1 300 forinttal többet kérnek el a Design termosztátos csaptelepért is, mint Olaszországban. Ha összeadjuk a két tételt, akkor

a két drágább termék 15 százalékkal drágább idehaza, míg a másik 5 (Magyarországon olcsóbb árucikk) termék csupán 3 százalékkal olcsóbb Észak-Olaszországban.

Antonio Margheriti

A külföldi Lidl akciós újságon kívül sikerült szereznünk egy sparos újságot is, így a diszkontlánc mellett a szupermarketlánc árait is össze tudjuk hasonlítani a magyar árakkal. Itt szintén 334 forintos forint/euró árfolyammal számoltunk, de magyar adatokat már nem csak az aktuális akciós újságból, hanem a webshopból is használtunk. Ezek alapján a következő lett a végeredmény:

Ahogy az összesített adatokból látszik, a 12 termék közül Olaszországban összesen

7 terméket tudunk olcsóbban beszerezni, mint Magyarországon.

Ezek pedig a következők: kelkáposzta, zacskós Knorr minestrone leves, Paulaner búzasör, prémium baracklekvár, virágméz, egy doboz Twinings tea, Coccolino öblítő. Ha ezt a hét terméket összeadjuk, akkor azt kapjuk, hogy az Olaszországban olcsóbb hét termék összesen 33 százalékkal kerül kevesebbe odaát, mint idehaza.

Érdemes persze megnézni azt is, hogy az igazán nagy eltérés a prémium baracklekvár esetében adódik, az kitudja, hogy miért, de kilónként több mint 2 100 forinttal drágább Magyarországon, mint Olaszországban. A többi ár azért nagyjából elég közel van egymáshoz, de azok esetében is találni 100-200 forintos eltéréseket is.

Ami pedig az olasz Sparban drágább ételeket illeti, jól látszik, hogy a húsfélék mindegyike drágább odaát - na, meg egy söré is -, ha összeadjuk az 5 terméket, azt kapjuk, hogy

a magyar üzletben kapható termékek 20 százalékkal kevesebbe kerülnek, mint az olasz üzletben kaphatók.

Mindez azt jelenti, hogy ha az itthon csúcsdrága baracklekvárt leszámítjuk, akkor a magyar termékek 25 százalékkal drágább átlagosan, mint az olaszok, míg mint látjuk az 5 olasz termék átlagosan 20 százalékkal drágább, mint a magyar. Ennyi terméken tehát nagyjából kiegyenlítődnek. A különbség azonban még így is a magyar vásárlók tárcájának a kárára megy, ráadásul úgy, hogy mint látjuk, nem egy olyan termék van, ami konkrétan olcsóbb egy olasz Sparban, mint Magyarországon.

Itt van a kutya elásva

Csak az összehasonlításképpen, bár az újságokban és a weben található termékek árai kifejezetten aktuális, maximum 1-2 hetesek, addig az összehasonlításul szolgáló átlagos, országos nettó keresetek terén még csak 2018-as adatokat találni. De azért így is sokatmondóak. Természetesen napjainkra nyilvánvalóan ezek változtak, de az arányokat tekintve minden bizonnyal nincsenek nagy eltérések. A Reinis Fischer adatai szerint tehát, 2018-ban az átlagos olasz havi nettó bér 1 758 euró volt, ami mai árfolyamon számolva 587 172 forint, míg Magyarországon az átlagos havi, nettó bér 635 euró, azaz 212 090 forint volt.

És még ezzel együtt is az általunk a jelen cikkben összehasonlított 28 termék ára közül, melyek nagy része teljesen megegyezett egymással, 15 esetben jobban járnánk, ha Észak-Olaszországban szereznénk be azokat. Még úgy is, hogy a forint soha nem volt ilyen gyenge az euróhoz képest.

